Galaktični feminizem

Brie Larson se vrača kot Stotnica Marvel, najmočnejša superjunakinja in strelovod za "moškosfero", ki bo film in njo označila za feminističnega, aktivističnega in dolgočasnega.

Film Marveli sledi trem superjunakinjam – stotnici Marvel, gospodični Marvel in Monici Rambeau –, ki morajo rešiti ne le Zemljo, temveč celotno vesolje. Potem ko se jim zaradi dejanj brezizrazne antagonistke filma pomešajo moči, so tri Marvelke prisiljene sodelovati in se podati v globoko vesolje. Pri tem spoznajo več nenavadnih kultur, tako da film mestoma spominja na Zvezdne steze, a z nekoliko bolj površinskim vpogledom v delovanje družbe. Zato pa s precej akcije in norčij.

Poglejte napovednik:

Veliko domače naloge

V eni prvih scen v filmu vidimo srednješolko Kamalo Khan, znano tudi kot superjunakinjo gospodično Marvel, ki riše strip o tem, kako bi reševala svet ob boku Carol Danvers oz. stotnice Marvel, medtem ko se pretvarja, da dela domačo nalogo. Če se sprašujete, kdo je Kamala Khan, ste ji očitno podobni, saj niste opravili domače naloge. Gospodična Marvel je namreč glavna junakinja istoimenske serije za Disney+, ene izmed številnih vsebin, ki si jih je treba ogledati, če želite razumeti vse reference in šale v Marvelih.

Marveli so tri superjunakinje: Kamala Khan oz. gospodična Marvel, Carol Danvers oz. stotnica Marvel in Monica Rambeau. Igrajo jih Iman Vellani, Brie Larson in Teyonah Paris. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Čeprav je film zanimiv in zabaven sam po sebi, saj ga odlikujejo odštekani liki in nepričakovane scene, ne gre spregledati, da je to 33. film Marvelovega filmskega vesolja. Po nekaterih izračunih bi za ogled vseh filmov in povezanih serij potrebovali ves teden, če bi jih gledali 24 ur na dan. Ob vse številnejših povezavah z nekdaj ločenimi vesolji Spider-mana, Mož X in Netflixovih serij pa še precej več.

To je za večino gledalcev seveda neizvedljivo, natančno sledenje vsem vsebinam pa postaja težavno tudi za največje oboževalce Marvelovih superjunaških vsebin. Sploh ker so mnoge med njimi preprosto dolgočasne. To sicer ne velja za ključne serije in filme, na katere se nanaša Marveli. Prvi je seveda film Stotnica Marvel, kjer smo spoznali naslovno junakinjo, ki jo igra oskarjevka Brie Larson, ključna pa sta seveda tudi zadnja dva filma Maščevalcev, Brezmejna vojna in Zaključek. Med serijami pa v WandaVision spoznamo Monico Rambeau, gospodično Marvel pa v Ms. Marvel. Serije in filmi so na voljo v pretočni videoteki Disney+, nekateri filmi pa so tudi v videoteki DKino in pogosto na TV-sporedu.

Ste opravili domačo nalogo in si ogledali vseh 32 predhodnih Marvelovih filmov in kdo ve koliko serij? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Kaj, za vraga, se dogaja?

Če ste na tekočem s predzgodbami junakinj, vam bodo sicer hiter in dinamičen ritem zgodbe občasno zavrli drobci dialoga in prebliski v prejšnje filme/serije, ki naj bi pomagali novincem med gledalci. A, resnici na ljubo, dogajanje prvih 20 minut vključuje mačko, ki se ji iz ust sprožijo ogromne lovke in požrejo stvari, teleportacijo skozi vesolje, čarobne "kvantne" zapestnice in nenehne zamenjave glavnih junakinj, ki se jim izmenjajo telesa, ko uporabijo svoje moči. Ne glede na pričakovanja in količino opravljene domače naloge je temu kaosu občasno težko slediti, vendar pa je dogajanje ves čas napeto, dinamično in zabavno.

A naj vseeno poskusim razložiti nekaj osnov. Kreeji – zlobneži iz filma Stotnica Marvel – najdejo skrivno orožje, kar je enaka zapestnica, kot jo nosi Kamala Khan, in z njo odprejo nestabilen vesoljski portal. Danvers se odpravi raziskovat in ko se dotakne roba portala – v istem trenutku, ko se Monica Rambeau med misijo v orbiti dotakne nekega drugega portala –, se njune moči prepletejo in to še skupaj z močmi Kamale Khan, ki pač nosi enako zapestnico. Ne, vse to nima posebne logike, je pa iz akcijskega vidika razgibano in zabavno. Marvelke tako odkrijejo načrt Kreejev in se odpravijo skozi vesolje, da bi jih ustavile, saj nestabilni portali začnejo ogrožati stabilnost celotnega vesolja.

Monica Rambeau ima moči, ki upravljajo svetlobo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Tista druga beseda na F

Studio Marvel je bil več let upravičeno kritiziran zaradi skorajda popolne odsotnosti superjunakinj iz svojih filmov, kar je bila pretežno odločitev solastnika in člana uprave Ika Pearlmutterja, češ da dekleta naj ne bi gledala teh filmov in jih torej ni treba vključevati. Ko je studio Disney kmalu po prevzemu Marvela odstavil Pearlmutterja – in se je ta kar nekako pričakovano pridružil Trumpovim podpornikom –, so junakinje začele dobivati prednost in film Stotnica Marvel je bil najočitnejši premik v to smer.

Režijo so (delno) prvič zaupali režiserki, Anni Boden, ki je film posnela skupaj s svojim kreativnim partnerjem Ryanom Fleckom, glavno vlogo pa je dobila Brie Larson, ki se je skozi filmsko delo in osebni aktivizem uveljavila tudi kot feministična ikona. Še več, zaradi svojih supermoči je postala najmočnejša junakinja v vsem Marvelovem filmskem vesolju.

Samuel L. Jackson se ponovno pojavi kot neuničljivi vodja Nick Fury. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Prvi film je bil povsem soliden in zanimiv tudi zato, ker je dokazal, da Marvel še zmeraj zmore predstaviti skoraj povsem samostojne zgodbe, težko pa bi ga opisali kot izrazito feminističnega. Z izjemo tega, da je bil to prvi film, osredotočen na superjunakinjo, ni zares odpiral širših družbenih tem, pa še tiste, ki jih je omenjal, so bile vezane na preteklost.

Tudi drugi film povsem sledi temu vzoru, le da so to pot junakinje tri in da jim nasproti stoji negativka. Ta je precej generična in neizstopajoča, a vseeno prepričljivo neustavljiva. Upodobi jo britanska igralka in pisateljica Zawe Ashton, ki je – zanimivo – zaročenka Toma Hiddlestona, ta pa v Marvelovih filmih igra pogostega negativca in včasih antijunaka Lokija.

Zawe Ashton vodi armado zavojevalskih Kreejev, ki se hočejo maščevati Carol Danvers oziroma Uničevalki, kot so jo sami poimenovali. Foto: Blitz Film & Video Distribution

A že odločitev za junakinjo in vključitev Brie Larson je bila preveč za številne glasne pripadnike "moškosfere" (manosphere), tj. reakcionarne aktiviste, ki po spletnih omrežjih kritizirajo vse, kar ni skorajda šovinistično. Marveli bo nedvomno njihova nova tarča, saj je za mnoge še bolj problematičen, ker se feministični aktivistki v prvem planu pridružita temnopolta in muslimanska junakinja. Tako bo ponovno veliko hrupa za prazen nič – za povsem običajen superjunaški film, klasično vesoljsko pustolovščino, katere edino "politično" sporočilo je, da so v glavnih vlogah tovrstnih filmov tudi ženske povsem super. In pa, da so mucke zmeraj prikupne, pa čeprav se v njih skrivajo pošasti.

Ali je film Marveli (The Marvels) vreden ogleda?

Če se niste naveličali superjunaških filmov, Marveli ponudi vse, kar gledalci po skoraj dveh desetletjih poplave teh filmov od njih pričakujemo: silovito nevarnost, ki ogroža vse, neustrašne junakinje, ki nikoli ne odnehajo in ki jim zmeraj uspe izstreliti pravo krilatico ob pravem trenutku, osupljive akcijske scene in končno zmago dobrega nad zlom. Če se vam to zdi preveč plehko, pa imate srečo, saj lahko greste na Liffe.

Mucki!!!!! Foto: Blitz Film & Video Distribution

Marveli (The Marvels)



Režija: Nia DaCosta.

Igrajo: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon, Tessa Thompson.

Žanr: Komedija.

Dolžina: 82 minut. Nia DaCosta.Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon, Tessa Thompson.Komedija.82 minut.

