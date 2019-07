Film slovenskega režiserja se je uvrstil na prestižni festival v Los Angelesu

"Vsak filmski festival me prijetno razveseli, saj mi da dodaten zagon in potrdilo, da sem na pravi poti. Ponosen sem, da smo z ekipo ustvarili film z ljubeznijo in s skupnim trudom, še zlasti, ker se festival odvija v Los Angelesu, kjer sem preživel zadnje štiri leta," so v Slovenskem filmskem centru povzeli izjavo Alexa Cvetkova ob uvrstitvi na prestižni losangeleški festival.

Intervju z Alexom Cvetkovom:

V igralski zasedbi je tudi Ula Furlan

Kratki film Scout je petnajstminutna sodobna drama, v kateri glavni junak profesionalni dirkač Gus zaradi svojih ambicij ostane brez tistega, kar mu največ pomeni. Scenarij in režija sta delo Alexa Cvetkova, direktor fotografije je Dejan Dimeski, igrajo pa Moses Gomes-Santos, Ula Furlan, Domagoj Janković, Robert Španić in Hoji Fortuna.

Ekipa filma na premieri v Kinu Bežigrad Foto: Matic Kremžar

Festival L.A. Shorts, ki bo letos potekal od 17. do 25. julija, je eden najprestižnejših in največjih mednarodnih festivalov kratkega filma na svetu, vsako leto pritegne več kot osem tisoč udeležencev, vključno s hollywoodskimi profesionalci in še neodkritimi neodvisnimi filmskimi ustvarjalci. Zmagovalci tega festivala se potegujejo za nagrade bafta in večina filmov, izbranih za ta festival, se skoraj vsako leto uvrsti v prestižni izbor za oskarje. Oseminpetdeset filmskih ustvarjalcev, ki so tekmovali na L.A. Shorts, je doslej prejelo nominacije za oskarja, 15 pa ga je tudi prejelo.

