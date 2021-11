Festival Liffe dostopen za Telekomove naročnike

Zaradi velikega zanimanja in hkrati omejitve števila obiskovalcev bodo filmi letošnjega festivala Liffe na voljo na www.liffe.si in naročnikom televizije Telekoma Slovenije.

Zaradi velikega zanimanja za ogled filmov, hkrati pa zaostrenih epidemioloških razmer in omejitve števila obiskovalcev v kinodvoranah so se distributerji in organizator 32. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe, ta bo med 10. in 21. novembrom, odločili, da bodo ljubiteljem filmov omogočili, da si bodo lahko v domačem okolju ogledali 44 filmov letošnjega festivala. Filmi bodo na voljo naročnikom televizije Telekoma Slovenije, ki je tradicionalni glavni pokrovitelj festivala, in kot videovsebina na zahtevo na spletni strani www.liffe.si.

Filmi bodo dostopni v obdobju trajanja festivala

Naročniki televizije Telekoma Slovenije lahko z današnjim dnem do 22 filmov letošnjega Liffa dostopajo v videoteki DKino, in sicer v kategoriji LIFFE 2021, v prihodnjih dneh pa bo dodanih še 22 filmov. Naročniki, ki uporabljajo platformo NEO, želeni film poiščejo tako, da preprosto izgovorijo LIFFE 2021. Cena za ogled filma tako prek spletne strani Liffe kot v videoteki Telekoma Slovenije je 9 evrov, naročnikom televizije Telekoma Slovenije se ogled obračuna na mesečnem računu za komunikacijske storitve. Filme si je mogoče ogledati od 10. novembra od polnoči do 21. novembra do polnoči, kolikor traja tudi festival.

Za nagrado vodomec se poteguje 10 filmskih prvencev

Liffe tudi letos predstavlja tekmovalni sklop Perspektive, v katerem se mladi režiserji potegujejo za nagrado vodomec, ki jo ob koncu festivala že tradicionalno podeljuje Telekom Slovenije. Letos se predstavlja deset filmskih prvencev: Atlantida (režija Yuri Ancarani), Azor (režija Andreas Fontana), Inventura (režija Darko Sinko), Kala Azar (režija Janis Rafa), Kje je Venera? (režija Norika Sefa), Morena (režija Antoneta Alamat Kusijanović),Oblak v njeni sobi (režija Zheng Lu Xinyuan), Pohodi plin! (režija Panah Panahi), Služabniki (režija Ivan Ostrochovsky) in Telesce (režija Laura Samani).

Naročnikom televizije Telekoma Slovenije so v videoteki v kategoriji LIFFE na voljo tudi filmi preteklih festivalov ter uspešnice drugih festivalov; cene za ogled znašajo od 1,79 evra do štiri evre.