Ellen Pompeo razkrila, da je na snemanju ozmerjala Denzla Washingtona

Dvakratni oskarjevec Denzel Washington je leta 2016 pri priljubljeni seriji Talenti v belem, v kateri kot glavna protagonistka nastopa Ellen Pompeo, sodeloval kot gostujoči režiser. Režiral je deveto epizodo v 12. sezoni serije z naslovom The Sound of Silence (Glas tišine, op. p.), v kateri Ellenin lik Meredith Grey brutalno pretepe pacient.

Epizoda je po predvajanju prejela obilo pozitivnih kritik, pri čemer so hvalili tako Ellenino igro kot Denzlovo režijo.

A na snemanju ni bilo vse tako rožnato, je zdaj, pet let kasneje, priznala slavna igralka.

Ellen Pompeo in James Pickens Jr., ki v seriji upodablja Dr. Richarda Webberja, v epizodi The Sound of Silence. Foto: IMDb

"Denzel o režiranju za televizijo nima pojma"

Že sam začetek ni bil najboljši, je začela 51-letna zvezdnica, ki je v svojem podkastu Tell Her razložila, da je Denzel gostujoči režiser postal predvsem zaradi svoje žene Paulette, ki je velika oboževalka serije in mu je predlagala, naj sodeluje. "Mislim, da je to videl kot dobro vajo, da pride nekaj na hitro režirat," je dejala Pompeo. Dodala je, da je bilo na snemanju z njim "neverjetno", a da se je videlo, da mu manjkajo izkušnje pri režiji za male zaslone. "Denzel je filmska zvezda, kajne? A o režiranju za televizijo nima pojma," je bila iskrena.

Nato je razkrila, da odnos med njim in igralsko ekipo ni bil najboljši, sama pa se je z njim tudi glasno sprla. "Šlo je za spor o besedilu," je povedala in razložila, da je sama imela drugačno idejo, kako naj se pacient, ki Meredith pretepe, tej tudi opraviči. Ker je improvizirala, jo je Denzel prekinil in pobesnel, češ: "Jaz sem tukaj režiser!" in želel, da sceno ponovijo. Nato pa se je Ellen "odpeljalo", pravi. "Popolnoma se mi je 'strgalo' in začela sem kričati nanj, da je to moj prizor in moja serija in da ga bom odigrala, kot želim."

Denzel naj bi se režije ene epizode Talentov v belem lotil na željo svoje žene. Foto: Reuters

V podkastu je ponovila tudi nekaj kletvic, ki jih je namenila slavnemu igralcu, a poudarila, da je šlo za umetniški spor v žaru trenutka in da med njima ni zamer ter da ga izjemno spoštuje. "To je bila izjemna izkušnja, resnično," je še dejala in dodala, da je "to pač potrebno, da se posname dobra stvar".

Kot kaže, je imela prav, saj je epizoda The Sound of Silence ena najbolje ocenjenih epizod serije na spletni filmski bazi IMDb, kjer ima od 10 oceno 9,3.