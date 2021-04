Benigniju prestižna nagrada za življenjsko delo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 78. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo zlatega leva za življenjsko delo podelili italijanskemu igralcu in režiserju Robertu Benigniju.

Na 78. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo zlatega leva za življenjsko delo podelili italijanskemu igralcu in režiserju Robertu Benigniju, dobitniku oskarja za film Življenje je lepo, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Oseminšestdesetletni Toskanec, znan po svojih nesramnih, klovnovskih norčijah, pa tudi po javnih branjih Dantejeve Božanske komedije, je eden izmed najbolj priljubljenih italijanskih filmskih zvezdnikov. Igral je v več filmih, režiral jih je devet.

Srce je polno veselja in hvaležnosti

"Moje srce je polno veselja in hvaležnosti. V neizmerno čast mi je prejeti tako pomembno priznanje za moje delo," je dejal Benigni v izjavi, ki jo je objavil beneški festival. Direktor festivala Alberto Barbera je povedal, da si je Benigni nagrado prislužil s svojo "živahnostjo, silovitostjo, odprtostjo in strastno radostjo, ki je morda najbolj izvirni znak njegovega opusa".

Poleg igranja in režije filma Življenje je lepo, tragikomedije o holokavstu, ki je leta 1999 prejela oskarja za najboljšega igralca, najboljšo glasbeno točko in najboljši tujejezični film, je Benigni sodeloval z različnimi velikani filmske industrije. Mednje spadajo režiserji Federico Fellini, Woody Allen, Blake Edwards in Bernardo Bertolucci. Benignijeva žena, igralka Nicoletta Braschi, pa že od leta 1987 redno igra v njegovih filmih.

Beneški filmski festival je eden najprestižnejših na svetu. Letošnja 78. izdaja je predvidena med 1. in 11. septembrom.

