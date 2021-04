Kristen Stewart – lomilka moških, ženskih in vampirskih src

Soba za paniko (Panic Room, 2002)

Leta 2002 je Kristen Stewart uspel preboj z vlogo diabetične hčerke ločene matere (Jodie Foster) v trilerju Davida Fincherja Soba za paniko. Glavni junakinji se v filmu spopadeta s skupino vlomilcev, ki se poskušajo dokopati do bogastva. • V ponedeljek, 5. 4., ob 20.55 na FOX.* │ Film je na voljo tudi v videoteki DKino.

Zathura: Vesoljska avantura (Zathura: A Space Adventure, 2005)

Mlada brata (Josh Hutcherson, Jonah Bobo) se skupaj s starejšo sestro (Kristen Stewart) in astronavtom (Dax Shepard) znajdeta na medgalaktični pustolovščini, ko njuno hišo čudežno odnese v vesolje. Film temelji na knjižni uspešnici slavnega otroškega pisatelja Chrisa Van Allsburga (Polarni vlak, Jumanji). • V sredo, 7. 4., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Rock legenda (The Runaways, 2010)

Kristen Stewart in Dakota Fanning sta upodobili Joan Jett in Cherie Currie v biografski zgodbi o revolucionarnem ženskem bendu The Runaways. Pod vplivom manipulativnega rock menedžerja Kima Fowleyja se dekleta iz uporniških punčk spremenijo v neverjetno uspešen rock bend. • V torek, 6. 4., ob 23.05 na CineStar TV 1.*

Ameriški ultra (American Ultra, 2015)

Mike (Jessie Eisenberg), miren fant z večno smolo in brez motivacije, živi v majhnem mestu s svojim dekletom Phoebe (Kristen Stewart), ko nenadoma doživi velik preobrat. Čeprav se ne zaveda tega, je Mike izjemno dobro izurjen speči agent in morilec. • V sredo, 7. 4., ob 0.55 na CineStar TV 2.*

Charliejevi angelčki (Charlie's Angels, 2019)

Zvezdnica franšiz Igre lakote in Prava nota Elizabeth Banks predstavlja novo generacijo izjemno pametnih, neustrašnih in izurjenih posebnih agentk, detektivsko trojico pa so tokrat prvič upodobile Kristen Stewart, Naomi Scott in Ella Balinska. • V nedeljo, 4. 4., ob 6. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Enaki (Equals, 2015)

Futuristična ljubezenska zgodba je umeščena v svet, kjer so čustva prepovedana in izbrisana, kljub temu pa Nija (Stewart) in Silas (Nicholas Hoult) čutita prepovedano privlačnost. Ta kmalu preraste v pravo strastno romanco, kar sproži sumničavost njunih nadrejenih. • V nedeljo, 11. 4., ob 12.50 na CineStar Fantasy.*

Še vedno Alice (Still Alice, 2014)

Zgodba, posneta po knjižni uspešnici svetovno priznane nevrobiologinje, prikazuje cvetočo kariero in življenje profesorice jezikoslovja Alice, ki ji zdravniki postavijo diagnozo začetkov alzheimerjeve bolezni. Glavna igralka Julianne Moore je za vlogo prejela oskarja, Stewartova pa je v filmu upodobila eno od njenih treh hčera. • V petek, 2. 4., ob 18. uri na Kino.*

Pod vodo (Underwater, 2020)

ZF-grozljivka o skupini znanstvenikov, ki so se prisiljeni boriti za svoja življenja, potem ko njihov podvodni laboratorij uniči silovit potres. Stewartova si je za vlogo strojne inženirke Norah Price pobrila glavo. • V nedeljo, 11. 4., ob 1.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kavarniška gospoda (Café Society, 2016)

Zvezdniško obarvana komedija Woodyja Allena je posvetilo zlati dobi Hollywooda in romantična pripoved o sanjah, ki nikoli ne umrejo ... Film je odprl 69. filmski festival v Cannesu. • V videoteki DKino.

Somrak saga (The Twilight Saga)

Pet filmov, dobre tri milijarde ameriških dolarjev zaslužka, milijoni oboževalcev in meteorski vzpon treh mladih igralskih zvezd – Kristen Stewart, Roberta Pattinsona in Taylorja Lautnerja. Po knjižnih uspešnicah Stephenie Meyer posneta vampirska saga je filmski fenomen, ki je definiral generacijo. • V nedeljo, 18. 4., ob 12.45 na CineStar TV 1.*

Napovednik filma Somrak:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV 1 223 DA CineStar TV 2 255│ 256 (HD) DA CineStar Fantasy 257│ 258 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA FOX 210│ 211 (HD) DA