Velika Britanija, Nemčija │ 2018 │ 95 min. │ Znanstvenofantastični triler Režija: Andrew Niccol Igrajo: Clive Owen, Amanda Seyfried, Afiya Bennett, Morgan Allen, Jeffrey Men Ocena IMDb: 6,0/10│ Rotten Tomatoes: 39 % │ Uporabniki Googla: 79 %

V bližnji prihodnosti so zasebnost, anonimnost in nevednost samo še stvar preteklosti, upadla pa je tudi stopnja kriminala, saj so vsa človeška razmišljanja in dejanja transparentna, izsledljiva in zabeležena s strani oblasti.

V tem svetu deluje tudi policist Sal Frieland. Ko ta nekega dne spozna hekerko brez identitete, zgodovine ali kakršnegakoli zapisa o njej, znano pod psevdonimom Dekle, dojame, da to ni konec zločinov, temveč njihov začetek.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Film učinkuje bolj kot svarilna pripoved, ne kot futurističen noir. Anonova digitalna distopija si zagotovo zasluži všeček, četudi ne upraviči delitve." James Dyer, Empire Magazine

"Zdaj lahko k samozavestnemu in subtilnemu delu Seyfriedove dodamo še lik, znan pod imenom Dekle, ki ga igralka upodablja v filmu Anon – spretni in zadovoljujoči halucinaciji znanstvenofantastične uganke o umorih." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Napovednik filma Anon: Portret režiserja: Novozelandski filmski ustvarjalec Andrew Niccol je kot režiser in scenarist na velikem platnu debitiral leta 1997 z ZF-trilerjem Gattaca, že naslednje leto pa si za izvirni in preroški scenarij Trumanovega šova prislužil bafto ter nominaciji za oskarja in zlati globus. Niccol je spisal in režiral še ZF-filme S1m0ne (2002), Trgovci s časom (2011) in Duša (2013). S svojim prejšnjim filmom Good Kill (2014) – trilerjem o etičnosti bojevanja z brezpilotnimi letali – se je potegoval za beneškega zlatega leva, največji finančni uspeh pa je požel s kriminalno dramo Gospodar vojne (2005), ki temelji na resničnih dogodkih in raziskuje temačno področje svetovne trgovine z orožjem. Zanimivost: Amanda Seyfred je z režiserjem in scenaristom Andrewom Niccolom sodelovala že pri akcijskem ZF-trilerju Trgovci s časom, glavno moško vlogo v tem filmu pa je odigral Justin Timberlake.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: