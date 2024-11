Več kot 300 ljudi čakalo, da je salon pohištva prvič odprl svoja vrata: "To je manjkalo v Ljubljani!"

S slavnostnim spuščanjem zavese in ploskanjem več kot 300 zbranih je skupina Prima , največji poslovni sistem za proizvodnjo in prodajo pohištva v regiji s 30-letno tradicijo oblikovanja, proizvodnje in prodaje modernega in kakovostnega pohištva, odprla svoj salon pohištva v Ljubljani .

Salon se razprostira na pet tisoč kvadratnih metrih površine in je v pritličju in nivoju –1 hale A nakupovalnega središča BTC City Ljubljana na naslovu Ameriška ulica 13. Do salona najlažje pridete skozi vhod A5 ali A6, pred katerima je strankam na voljo veliko parkirišče.

Foto: Prima pohištvo

"To je naš novi salon, največji in najlepši, in vesel sem, da je prav v Ljubljani. Vstop na slovenski trg smo načrtovali že dalj časa. S svojim partnerjem BTC smo odprli prvi salon v Murski Soboti, zdaj pa smo odprli še drugega, v Ljubljani, torej v BTC kot najboljšem in največjem nakupovalnem središču v Sloveniji. Prima je po svojem poslovnem konceptu strokovnjak za pohištvo. Smo strokovnjaki za vsak prostor – kuhinje, dnevne sobe, jedilnice, spalnice ... In kar vas bo pričakalo v salonu v Ljubljani, je specializirana, posebna ponudba, ki je popolnoma drugačna od vsega na trgu," je povedal lastnik in direktor skupine Prima, Renato Radić.

Foto: Prima pohištvo

Vabljeni, da se sami prepričate o moderni in ugodni ponudbi pohištva v novem Prima salonu v dvorani A, BTC City Ljubljana, na Ameriški ulici 13, vhoda A5 in A6.

SLASTNI PRIGRIZKI IN VELIKI POPUSTI ZA ČRNI PETEK

Program odprtja je vodil znani televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih, poleg prvih strank, ki so uživale v slastnih dobrotah in slavnostni torti, pa tudi v raziskovanju novega salona in velike akcije za Črni petek s popusti do 70 odstotkov, ki se je v Prima salonu že začel, se je dogodka ob odprtju udeležilo veliko število predstavnikov medijev in vplivnežev, kot so Sara Vrečko, Ian Rožac in Zala Zagoričnik.

Vsi zbrani so prišli do istega zaključka – v Ljubljani je manjkalo takšno mesto za nakupovanje modernega in cenovno ugodnega pohištva. Največ navdušenja so požele kuhinje po meri iz nove kolekcije Prima za sezono 2025/2026, nove masivne hrastove mize in udobne modularne sedežne garniture.

Foto: Prima pohištvo

"V salonu, v našem Studiu za kuhinje po meri in Studiu za vgradne omare, lahko izberete in kombinirate vse elemente, barve, materiale in detajle. Želimo vam ponuditi najboljšo možno rešitev za dekoracijo vašega interjerja, torej vašega doma. Naš moto je, da mora biti pohištvo, ki ga ustvarjamo, čim bolj privlačno, moderno, kakovostno in po najboljši ceni. Upam, da bosta Ljubljana in vsa Slovenija ta salon zelo dobro sprejeli in da se bomo še dolgo družili – mi pri oblikovanju in izdelavi tega pohištva, vi pa ob uživanju v njegovi uporabi," je dodal lastnik skupine Prima, ki je pozdravil zbrane.

Foto: Prima pohištvo

STRATEŠKI PARTNER BTC

Prima se je na trgu uveljavila kot proizvajalec, ki svojim kupcem zagotavlja najkakovostnejše in najsodobnejše pohištvo po najboljši ceni, po odličnem odzivu na v začetku leta odprtega salona v Murski Soboti pa je bila širitev maloprodajne mreže logična poslovna poteza. Hkrati se je v Sloveniji BTC izkazal kot odličen partner, kar je potrdil tudi mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, ki se je s predsednikom upravnega odbora družbe BTC Jožetom Mermalom udeležil odprtja novega Prima salona v Ljubljani.

Foto: Prima pohištvo

"Malo prej smo se pohecali, da družba BTC praznuje 70 let, Prima praznuje 30 let in skupaj imamo sto let zdravih temeljev in verjamem, da bomo dobro počutje skupaj gradili še naprej. Veseli in ponosni smo, da je Prima že z nami v Murski Soboti, zdaj pa nadaljuje tudi v Ljubljani s tem res eminentnim ambientom in verjamem, da bo počutje in nakupovanje v tem salonu vsak dan prijetnejše," je povedal Kralj.

Foto: Prima pohištvo

Pojasnil je tudi, kako se Prima vklaplja v poslovno vizijo, ki jo ima BTC.

"Prima ima vrhunsko oblikovalsko ekipo, imajo 6 tovarn, izvažajo v Evropo in imajo skupaj skoraj 70 salonov pohištva. In kako se to ujema z našo vizijo? BTC City je seveda namenjen v prvi vrsti vam, obiskovalcem, da se dobro počutite. Vsi hrepenimo po prijetnejših prostorih in kotičkih z dobrim razpoloženjem in s Prima pohištvom seveda ustvarjamo prav to. Rad bi se zahvalil vodstvu skupine Prima in Prima pohištva, da sta tako hitro in intenzivno ustvarila ta projekt in vem, da bomo skupaj le še močnejši. Želimo si, da bi bilo naših skupnih sto let uspešnih 105, 110 let in tako naprej," je povedal Damjan Kralj iz BTC.

Foto: Prima pohištvo

DONACIJA DRUŠTVU ANITE OGULIN & ZPM

Poleg tega, da v Ljubljano prinaša nov stilski pridih in pohištvo za opremljanje vsakega prostora v domu, Prima redno deluje v lokalnih skupnostih z družbeno odgovornimi projekti in donacijami. Tako je Prima ob odprtju salona v Ljubljani podelila denarno donacijo Društvu Anita Ogulin & ZPM. Društvo je nevladna in humanitarna organizacija, ki že 70 let deluje na področju zagotavljanja in uresničevanja otrokovih in človekovih pravic in nosi ime nedavno preminule Anite Ogulin, velike slovenske humanitarke, ki je svoje življenje posvetila prostovoljstvu in pomoči ljudem v stiski.

Foto: Prima pohištvo

"Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo. Humanitarni program Veriga dobrih ljudi pomaga družinam z mladoletnimi otroki, ki so v različnih težavah. Program je vseslovenski, kar pomeni, da pomagamo družinam po vsej Sloveniji in ta sredstva nam bodo prišla še kako prav, še posebej v času prihajajočih praznikov in mraza, ki je prišel v naše kraje. Veseli nas, da bomo s pomočjo skupine Prima lahko družinam ponudili topel dom in da bodo novo leto pričakale bolj mirno in z upanjem na boljšo, svetlejšo in toplejšo prihodnost," je povedala Živa Logar iz Društva Anita Ogulin & ZPM ob prejemu donacije, ki ji jo je izročila direktorica kadrovske službe v skupini Prima Mirjana Radić.

ODKRIJTE TUDI VI, ZAKAJ SO VSI NAVDUŠENI

Vabimo vas, da obiščete nov Prima salon in odkrijete bogato ponudbo pohištva, ki s svojim videzom sledi svetovnim trendom in željam strank, ter atraktivne dekoracije nizozemske znamke COCO maison in francoske znamke Atmosphera, ki bodo popestrile vsak interjer.

Foto: Prima pohištvo

V salonu vas bodo pričakali strokovni prodajni svetovalci in notranji oblikovalci, ki vam bodo pomagali urediti tisto najpomembnejše, vaš dom, povsem po vaših željah in po sprejemljivi ceni. V novem salonu poleg Studia za kuhinje po meri in Studia za vgradne omare odkrijte še Prima café in Studio za notranje oblikovanje.

Foto: Prima pohištvo

