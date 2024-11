Kmalu odpira svoja vrata salon z najmodernejšimi kuhinjami – sporočajo: "Ljubljana, tukaj smo!"

Kuhinja je srce doma, prostor, kjer vonjave in okusi združujejo družino in prijatelje v prijetnem vzdušju, še posebej v prazničnem času. Zato pri opremljanju doma kuhinja vedno pride na prvo mesto, saj njen slog in funkcionalnost določata ton za vsak kotiček doma. "Za kuhinjo garantiramo mi, za kuharja in družbo pa vi," sporočajo iz Prima pohištva in vas vabijo v najmodernejši Studio za kuhinje po meri.

Ta priznana blagovna znamka pohištva, ki se ponaša z lastnim dizajnom in proizvodnjo, kmalu odpira svoj veliki salon v Ljubljani in vas vabi na svečano odprtje.

VSE POTI VODIJO V LJUBLJANO

V četrtek, 21. novembra, ob 16. uri v nakupovalnem centru BTC City Ljubljana, na Ameriški 13, vhod A5 in A6, bo Prima pohištvo odprlo svoja vrata.

Na odprtju vas čaka zanimiv program, ki ga vodi priljubljeni televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih, popusti do –70 odstotkov ob črnem petku, uživanje v okusnih dobrotah in še veliko več. V novem, sodobnem salonu boste lahko odkrili atraktivno pohištvo iz kolekcije 2025/2026 in dekoracije za opremo doma.

Salon v Ljubljani je edinstven, saj vključuje Studio za kuhinje po meri, kjer lahko s strokovnjakom načrtujete vse podrobnosti nove kuhinje, ustvarjene prav za vas. "Podarite nam svoje zaupanje, mi pa bomo ustvarili kuhinjo za trenutke, ki se jih boste z veseljem spominjali," sporočajo iz Prima pohištva. V Studiu za kuhinje po meri, ki je del novega salona, lahko izberete najsodobnejši model in sestav ter vsak detajl – od barv in materialov do razsvetljave in ročajev, da bo kuhinja popolnoma prilagojena vašemu okusu. Prima salon v Ljubljani je idealna destinacija za nakup sanjske kuhinje.

SPECIALISTI ZA POHIŠTVO

Novoodprti salon se razprostira na pet tisoč kvadratnih metrih in je v pritličju ter na ravni –1 nakupovalnega centra BTC City Ljubljana. Do salona je najlažji dostop skozi vhod A5 ali A6, pred katerima je kupcem na voljo tudi veliko parkirišče.

"Že dolgo načrtujemo prihod v Slovenijo s svojim pohištvom in saloni. Smo prvi sosedje in že od samega začetka so številna slovenska podjetja naši partnerji. S pohištveno proizvodnjo se ukvarjamo že 30 let, pri čemer je naš glavni cilj ustvariti pohištvo, ki bo prijetno in kakovostno, in bodo naši kupci z njim zadovoljni tako pri izbiri kot pri vsakodnevni uporabi. Vse, kar počnemo, je prav za naše kupce. Smo strokovnjaki za pohištvo in vam želimo ponuditi sodobno ter kakovostno pohištvo po dostopnih cenah. Sami oblikujemo in izdelujemo pohištvo v svojih šestih tovarnah. Ne izdelujemo pohištva le za hrvaški in slovenski trg, temveč za celotno Evropo, zato je to naš veliki korak proti zahodu," je povedal Renato Radić, direktor in lastnik skupine Prima.

TRADICIJA KAKOVOSTI

Pred časom je podjetje Prima pohištvo odprlo svoj prvi salon v Sloveniji, in sicer v sklopu nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota. Salon obsega 2.050 kvadratov in že več mesecev uspešno posluje.

Prima pohištvo je del skupine Prima, ki obstaja že 30 let. Od družinskega podjetja se je čez leta razvila v uspešen poslovni sistem, ki danes vključuje skoraj 70 salonov, šest tovarn in 2.500 zaposlenih v državah regije. Na trgu se je uveljavila kot proizvajalec, ki svojim kupcem zagotavlja najkakovostnejše in najsodobnejše pohištvo po najugodnejših cenah, zato je širitev in modernizacija prodajne mreže v regiji bil logičen poslovni korak.

"Odločili smo se, da nov salon Prima pohištvo odpremo v Ljubljani, v najbolj priljubljeni nakupovalni coni v Sloveniji. Naš cilj je ponuditi najboljše pohištvo po najugodnejših cenah po vsej Sloveniji, in z odprtjem salona na tej priljubljeni lokaciji v Ljubljani smo dostopni vsakomur, ki išče sodobno, kakovostno in cenovno dostopno pohištvo," je pojasnil Radić.

NAJ NAKUPOVANJE POSTANE UŽITEK

Novi salon v Ljubljani je poseben, saj je urejen po sodobnem prodajnem konceptu "stoodstotno tvoje", zasnovanem na evropski ravni. Pri razvoju koncepta je Prima sodelovala z Brigado, priznano oblikovalsko agencijo, ki je uvrščena med sto najboljših arhitekturnih podjetij na svetu. Cilj koncepta "stoodstotno tvoje" je omogočiti kupcem, da na enostaven način ustvarijo stoodstotno svoj stil, s katerim lahko opremijo celoten dom. S pomočjo prodajnih svetovalcev in ponujenih orodij lahko izbirajo materiale in tako ustvarijo interjer, s katerim bodo zadovoljni in nanj ponosni.

Poleg odprtja salona se Prima redno vključuje v lokalne skupnosti s projekti družbene odgovornosti in donacijami. Ob svečanem odprtju salona v Ljubljani se je Prima odločila za denarno donacijo Zvezi Anite Ogulin & ZPM. Gre za nevladno in humanitarno organizacijo, ki že 70 let deluje na področju zagotavljanja in uresničevanja otrokovih in človekovih pravic. Organizacija nosi ime po nedavno preminuli Aniti Ogulin, veliki slovenski humanitarki, ki je svoje življenje posvetila prostovoljnemu delu in pomoči ljudem v stiski ter s tem pustila neizbrisen pečat v slovenski družbi in mnoge, tudi nas, navdihnila za dobrodelnost.

SODOBNO IN UGODNO POHIŠTVO ZA VSAK INTERJER

S sodobnim pohištvom vam želi Prima pomagati ustvariti dom, v katerem boste vedno uživali in bo postal prostor za ustvarjanje nepozabnih spominov.

"Naš cilj je kupcem ponuditi sodobne oblikovalske rešitve, ki so bližje njihovi družini in življenjskemu slogu. Želimo jim omogočiti izkušnjo, ki jih bo navdihnila, da uživajo v vsakem trenutku," je poudaril direktor in lastnik skupine Prima.

Prima se ponaša s široko ponudbo pohištva po meri, zato ima nov salon tudi Studio za vgradne omare. V sodelovanju s strokovnjaki za pohištvo po meri lahko tako izkoristite vsak centimeter prostora in oblikujete sodobno vgradno omaro za vsako sobo. V inovativni ponudbi najdete tri vrste vgradnih omar – z nihajnimi vrati, drsnimi vrati ali kot "walk-in" rešitev, saj je dom lepši, kadar je urejen.

Salon vključuje tudi prostor za 3D načrtovanje, zasnovan kot mesto sodelovanja pri ustvarjanju doma, kjer lahko kupci otipajo tkanine, doživijo teksture, primerjajo barve in izbirajo podrobnosti. Tu lahko združujete elemente modularne sedežne garniture in sestavite svojo kombinacijo, ki ustreza vašim željam in potrebam ter se popolnoma prilega vašemu prostoru. Izberete lahko vrsto in barvo tkanine, obliko in barvo nogic, dodatne funkcije … Skratka, lahko prilagodite vsak detajl svoje sedežne garniture, enako pa velja za vsak drug kos pohištva. Po nakupu pohištva ali med izbiranjem privlačnih možnosti, se lahko za trenutek sprostite v udobnem Prima caféju.

OPREMA DOMA Z ZAUPANJEM

Če načrtujete prenovo ali opremljanje novega prostora, vas Prima pričakuje v svojem Studiu za notranje oblikovanje. V udobju sodobnega studia in z osebnim pristopom se bodo spretni Primini oblikovalci interierjev posvetili kupcem na osebnem srečanju, ki ga lahko rezervirate že danes prek e-pošte na design@prima-pohistvo.si.

Kupcem omogočamo dostavo in montažo ter storitev notranjega oblikovanja, s čimer Prima gradi zaupanje in zaokroža zgodbo o celovitem opremljanju doma. Ponujamo edinstveno priložnost, da svoj dom opremite v enotnem slogu z zagotovilom kakovosti izdelkov in pravočasno dostavo.

Prima oblikuje pohištvo, ki s svojim videzom sledi svetovnim trendom in željam kupcev. Pohištvo s kakovostjo materialov, funkcionalnostjo in rešitvami omogoča, da si kupci uredijo najpomembnejše – svoj dom, v skladu z osebnimi željami in po dostopni ceni.

VNESITE TOPLINO V SVOJ DOM

Podarite si dom, poln topline! Obiščite Studio za kuhinje po meri in pričakajte praznike z unikatnimi kuhinjami in jedilnicami, ustvarjenimi za vaše najlepše trenutke. V Prima salonu Ljubljana vas pričakujejo prijazni prodajni svetovalci in notranji oblikovalci, ki vam bodo pomagali pri izbiri pohištva in dekoracij, prilagojenih meri in stilu vašega doma.

Navdih za urejanje doma lahko najdete v katalogu Prima interieri, na spletni strani Prima pohištvo ter na uradnih profilih Prima na Facebooku, Instagramu, Pinterestu, YouTubu in LinkedInu.



Pridružite se nam na slovesnem odprtju v Ljubljani, 21. novembra, ob 16. uri v BTC City Ljubljana, Ameriška 13, vhoda A5 in A6.

