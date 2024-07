Sodobni arhitekturni trendi: odprti prostori

Življenjski slog se je spremenil in gre z roko v roki z željo po karseda visoki kakovosti bivanja. To danes opredeljujejo kakovostno preživljanje prostega časa v domačem okolju, povezanost družinskih članov in povezanost z naravo. Na te potrebe učinkovito odgovarja sodobna zasnova Lumarjevih hiš z odprtimi in svetlimi prostori.

Odpiranje navznoter – prednosti in pomisleki

Povezovanje bivalnega prostora, jedilnice in dnevne sobe (z dvovišinskim prostorom, pa tudi sob v nadstropju) po eni strani daje občutek večje prostornosti, svetlosti in zračnosti, po drugi strani pa omogoča povezovanje družinskih članov med preživljanjem prostega časa. Naj bo to kuhanje, druženje z gosti, delo za računalnikom ali otroška igra, vse lahko opravljamo istočasno v istem prostoru in tako krepimo povezanost družine.

Seveda ima takšno oblikovanje svoja pravila tako pri arhitekturni zasnovi, saj imajo veliki odprti prostori svoje statične omejitve, kot tudi pri opremljanju. Kljub povezanosti prostora moramo zagotoviti različne ambiente, vsakega s svojimi zahtevami po osvetlitvi, opremi, funkcionalnosti in prehodnosti, razmisliti o potovanju zvoka in vonjav, hkrati pa skozi celoten prostor ohranjati rdečo nit.

Odpiranje navzven – prednosti in pomisleki

Z vse večjimi okni in panoramskimi stenami smo vse bolj povezani z naravo, naši domovi pa so prežeti z naravno svetlobo, kar ima dokazane pozitivne učinke tako na zdravje kot počutje. Prav tako nas velika okna vabijo, da del svojega dneva preživimo na svežem zraku, medtem ko uživamo na pokriti terasi z letno kuhinjo. Naši zunanji kotički tako še povečajo uporabno površino našega doma.

Hkrati pa se z velikimi zasteklitvami pojavljajo tudi vprašanja. Ali bodo steklene površine zmanjšale zasebnost in varnost stanovalcev hiše? Ali bo raba energije za ogrevanje zaradi njih večja? Ali veliki razponi okenskih okvirov zagotavljajo stabilnost in trajnost? Vse to je razumljivo.

Foto: Lumar

Energetska varčnost

Dejstvo je, da mora biti vsaka nova hiša energijsko varčna oziroma skoraj ničenergijska. V Sloveniji so pogoji za novogradnje opredeljeni v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah , ki od marca 2023 postavlja še ostrejše zahteve kot prej. Predpisano je, koliko energije za delovanje vseh sistemov lahko porabi hiša in koliko od tega lahko porabi za ogrevanje oziroma kolikšne so lahko toplotne izgube hiše. Hiša mora biti zasnovana in izvedena tako, da izpolni te zahteve.

Seveda bi jih bilo lažje izpolniti z manjšimi okni, vendar to ne pomeni, da tega ni mogoče doseči tudi v hiši, ki je zasnovana zelo odprto in ima velike steklene površine. Hišo je zato treba le skrbneje načrtovati.

Kvalitetna arhitekturna zasnova in izvedba sta ključnega pomena

Načrtovanje hiše je kompleksen proces, ki združuje več vidikov, rezultat pa mora biti energijsko varčna, varna in po željah stanovalcev nadvse udobna hiša. To pomeni, da projektant upošteva naravne danosti okolja, v katerem bo hiša stala. Arhitekturno hiše načrtuje tako, da pravilno umesti in senči steklene površine, s čimer naravne danosti izkorišča v prid energijske učinkovitosti. Izbere energijsko učinkovite materiale, ki zagotavljajo čim manjše toplotne izgube, in najsodobnejše hišne tehnike za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Nadgradnja so pametne tehnologije, ki stanovalcem zagotavljajo nenehen, preprost in udoben nadzor njihovega delovanja in še povečajo energijsko učinkovitost. Vse skupaj z roko v roki z velikim udobjem odprtih, svetlih in zračnih prostorov.

Pri snovanju hiš pa je treba upoštevati še en pomemben, in sicer stroškovni vidik. Naloga arhitekta in izvajalca je, da zadostita zahtevam po energijski učinkovitosti in hkrati odgovorita na vse pomisleke in želje graditelja ter ostajata znotraj cenovno dopustne meje. Sodobna tehnologija gradnje in novi materiali omogočajo vse več odprtosti, imajo pa različne tehnologije in materiali različno ceno. Če arhitekt izhaja iz želje po odprtem prostoru, bo iskal tudi stroškovno najprimernejšo kombinacijo tehnologij in materialov.

Da bo naša odprta hiša torej hkrati ekonomsko vzdržna, energetsko učinkovita in prijetna za bivanje, je potrebno skrbno načrtovanje, predvsem pa izbira izvajalca, ki ima izkušnje z gradnjo skoraj ničenergijskih, a odprtih in povezanih hiš.

Po navdih v že zgrajene objekte

Če imate dvome o tem, kakšno je bivanje v hiši z velikimi zasteklitvami ali povezanimi prostori, se je smiselno odpraviti na teren. Obiščite prijatelje ali sorodnike, ki so v zadnjem času gradili, in jih vprašajte po vgrajenih materialih in tehnologijah, obiščite dneve odprtih vrat proizvajalcev in se pogovorite z lastniki, ali, še bolje, se naročite na ogled vzorčne hiše Lumar Primus-R 156 EDITION v Dragomlju. Hiša, ki so jo v Lumarju postavili leta 2019, je različica ene njihovih najbolj priljubljenih montažnih hiš, hiše Primus. Že v kataloški različici ima atraktivno povezan dnevnobivalni prostor, v različici EDITION pa se odpira še navzven z večjimi zasteklitvami, ložo v nadstropju in strešnimi okni.

Po vzorčni hiši se lahko sprehodite in se prepričate o kvaliteti bivanja, dobite navdih za tlorisno razporeditev ali opremo prostora. Hkrati lahko postavite tudi vprašanja o vgrajenih materialih in sistemih gradnje Lumar, porabi energije ter razrešite druge dileme, s katerimi se srečujete pred gradnjo.

Podjetje Lumar v zadnjih letih aktivno gradi katalog hiš, ki ponujajo odprto in povezano bivanje v sožitju z naravo. Katalog njihovih hiš si lahko ogledate na povezavi oziroma se skozi njih tudi virtualno sprehodite

