Podjetje IKEA in Gustaf Westman predstavljata novo kolekcijo, zasnovano za praznovanja

Podjetje IKEA predstavlja novo 12-delno kolekcijo namiznega pribora in izdelkov za dom, ustvarjeno v sodelovanju s švedskim oblikovalcem Gustafom Westmanom. Od porcelanastih krožnikov in skodelic do svečnikov in svetil – kolekcija ponuja svež, igriv pogled na praznično tradicijo. Poudarja, da za praznovanje ni potrebna posebna priložnost – veselje in povezanost lahko ustvarite sami, na svoj način.

Kolekcija predstavlja prvo sodelovanje Gustafa Westmana z drugim podjetjem na področju oblikovanja izdelkov in se naravno umešča v letno-zimsko kolekcijo podjetja IKEA, VINTERFINT. Partnerstvo je zraslo iz skupne želje po sodobnejšem in bolj vključujočem pristopu k sezonskim praznovanjem. Rezultat je sproščen in vesel dizajn, ki hkrati ohranja duh tradicije.

Foto: IKEA

"Praznovanje je pogosto povezano z uveljavljenimi tradicijami, zato smo bili radovedni, kako bi lahko ustvarili bolj zabaven in vključujoč pristop. Sodelovanje z Gustafom Westmanom se nam je zdelo prava izbira, ki nam bo pomagala praznike predstaviti na nov način. Njegov pristop k barvam in oblikam je v skladu z vizualnimi vrednotami podjetja IKEA, hkrati pa na drzen in izrazit način razbija ustaljene vzorce. Veseli nas, da lahko delo tako zanimivega oblikovalca približamo širšemu občinstvu," pravi Maria O'Brian, vodja identitete ponudbe izdelkov podjetja IKEA.

Oblikovni jezik kolekcije zaznamujejo Westmanove prepoznavne ukrivljene, kiparske oblike in samozavestna uporaba barv. Gre za raziskovanje prazničnih tradicij, ki ni omejeno na en sam praznik. Barvna paleta rdeče in zelene jasno namigne na klasično estetiko, medtem ko dodatki v odtenkih sladkasto rožnate in nežno modre barve prinašajo svež pogled na tradicionalno paleto.

Po Gustafovih besedah: "Zame je bila to priložnost, da tradicionalno praznično estetiko obrnem na glavo in vanjo vnesem igrivost in drznost. To je moja interpretacija praznikov – gre za nov dizajn za novo generacijo."

Fotogalerija 1 / 5 / 5

V središču kolekcije

Tema izrazitih kontrastov je prisotna v celotni kolekciji. Porcelanasti jedilni krožniki, na voljo v temnozeleni in rožnati barvi, ponujajo čist kontrast med svojo kvadratno obliko in mehko, okroglo vdolbino na sredini. Vsak krožnik je močna izjava zase, hkrati pa so zasnovani tako, da skupaj tvorijo harmonično celoto – njihove oblike so razporejene kot koščki mozaika, ki ustvarjajo usklajeno družino namiznega pribora. Osredotočenost kolekcije na praznovanje hrane in skupnosti se odraža v posameznih kosih. Ob 40-letnici ikoničnih mesnih kroglic IKEA je bil zanje zasnovan poseben krožnik, ki tem švedskim dobrotam podeli častno mesto in jih postavi v urejen, praznični vrstni red. Set porcelanastih skodelic in krožnikov, zasnovan za tradicionalni 'glögg' (kuhano vino), vključuje namensko večji krožnik. Ta ključna značilnost, navdihnjena z Westmanovimi otroškimi spomini na babičino obilje prazničnega peciva, zagotavlja dovolj prostora za piškote in omogoča enostavno doživetje klasičnega švedskega koncepta 'fika'.

"Za mnoge na Švedskem božič brez mesnih kroglic preprosto ni božič," pravi Gustaf Westman. "Ta krožnik je moja interpretacija te tradicije. Gre za preprosto, zabavno idejo, zasnovano tako, da počastimo mesne kroglice, vendar je popolnoma primeren tudi za mnoge druge jedi."

Osvetlitev je osrednji element kolekcije. Vključuje sveče v dveh barvah ter porcelanaste svečnike, katerih oblika združuje kvadratne in okrogle linije, tako kot krožniki iz kolekcije. To dopolnjuje prenosna polnilna svetilka z okroglim, večplastnim ohišjem, ki se zavrti in spremeni v razširjeno, orbitalno obliko. Morda najbolj neposreden namig na švedski božič je sodobna interpretacija klasične, svečniku podobne svetilke, ki jo tradicionalno postavljajo na okenske police.

Kolekcijo zaokroža skulpturalna vaza, izdelana iz ene same kovinske spirale, ki se zvije v obliko peščene ure in v njej drži ločeno stekleno posodo. Obe komponenti sta medsebojno povezani: kovinska spirala zagotavlja podporo in omogoča, da se viseči cvetovi elegantno ovijejo okoli nje.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

"Zaobljena oblika nima jasnega konca, kar daje objektu več življenja. Ta vaza je dober primer – ima neprekinjeno obliko in prinaša element humorja s svojo poskočno naravo. Ta dva dela na prvi pogled nista videti, kot da bi se potrebovala, vendar sta kot dva kosa sestavljanke. Gre za občutek, da si nekoliko odveč, vendar na zabaven način."

Kolekcija v omejeni izdaji bo v trgovini IKEA Ljubljana in na ikea.si na voljo od oktobra 2025.

Naročnik oglasnega sporočila je IKEA.