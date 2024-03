Pettarifni sistem obračunavanja elektrike prinaša spremembe

Z majhnimi koraki lahko vsak izmed nas prispeva k skrbi za naravo, da bo takšna, kot jo poznamo danes, ostala tudi za naše zanamce. A če želimo ohraniti svet, kot ga poznamo, moramo stopiti skupaj. Majhna dejanja imajo veliko težo tako za posameznika kot tudi skupnost, če le delujemo složno. Tako tudi pri Petrolu spodbujajo svoje stranke k zelenim dejanjem in okolju prijaznejšemu ravnanju, h kateremu stremijo tudi sami. Kaj je torej tisto, kar lahko stori vsak posameznik, da pusti svoj pečat, ob tem pa tudi zmanjša svoj strošek električne energije?

Foto: Petrol

V času, ko se vedno več govori o trajnostnem življenjskem slogu in ohranjanju naravnih virov, ki omogočajo prihranke, koristni pa so tudi za okolje, je zmanjšanje porabe električne energije postalo ključnega pomena. Poiskali smo nekaj preprostih načinov, kako zmanjšati porabo električne energije v domu: Izklop naprav v pripravljenosti: Veliko gospodinjskih aparatov, kot so televizorji, računalniki, polnilniki in igralne konzole, porabljajo električno energijo tudi, ko so izključeni, če so priključeni v vtičnico. Uporabite vtičnice s stikali, ki omogočajo popoln izklop naprav, ali pa jih izklapljajte iz vtičnic, kadar jih ne uporabljate. Pametna uporaba gospodinjskih aparatov: Preverite, katere gospodinjske naprave v vašem domu porabljajo največ električne energije. Mednje zagotovo sodijo pralni, sušilni in pomivalni stroji. Izogibajte se uporabi teh naprav v času, ko so cene električne energije višje. Uporaba naravne svetlobe: Čez dan ne prižigajte luči, pač pa raje izkoristite naravno svetlobo. Dvignite rolete in odstrite zavese in zmanjšajte porabo umetne razsvetljave. Toplotna izolacija: Dobro izolirane stene, tla in streha lahko zmanjšajo izgubo toplote v hladnih mesecih in preprečijo pregrevanje v toplih mesecih.

Zgoraj našteti nasveti za zmanjšanje porabe električne energije so resda koristni za okolje in vaš žep, a žal ne bodo zadoščali, če si želite resnično zmanjšati račun za električno energijo in narediti velik korak k trajnostnejši prihodnosti. Lahko pa vam pri tem pomaga izbira trajnostnih energetskih rešitev, ki jih lahko enostavno implementirate v svoj dom.

Ugodno financiranje sončne elektrarne brez obresti in brez pologa

Sončna elektrarna je zagotovo daleč najbolj razširjena energetska rešitev, ki prinaša prihranke in okolju prijazno elektriko iz sončne svetlobe. Prihodnost trga cen električne energije je nepredvidljiva, zato lahko sebe in svojo družino najbolje zavarujete tako, da postanete čim bolj samooskrbni.

Čeprav je začetna investicija v sončno elektrarno na prvi pogled visoka, je pri izračunu prihranka treba upoštevati, da je življenjska doba 30 let, investicija pa se vam bo povrnila že v prvih devetih letih. Še več, po namestitvi sončne elektrarne se bo vrednost vašega objekta zvišala za približno pet odstotkov.

Na poti trajnosti je zanesljiv partner Petrol, kjer vam lahko sončne elektrarno zagotovijo na ključ. Njihovi svetovalci vam bodo že ob pripravi ponudbe na voljo za vsa vprašanja, po potrditvi naročila pa bodo uredili vse potrebno do priklopa, medtem ko se boste vi lahko v miru posvetili vašim vsakodnevnim obveznostim. Nudijo tudi ugodno Petrol financiranje brez obresti in brez pologa z dobo odplačila do sedem let.

Za vse, ki že imate soglasje po sistemu netmetering in iščete le izvajalca, bodo pri Petrolu poskrbeli, da se bo montaža začela že v roku enega meseca od podpisa pogodbe.

Od netmeteringa do še večje samozadostnosti

Ukinitev neto meritev je resda dvignila veliko prahu, a kombinacija sončne elektrarne s hranilnikom električne energije omogoča še več samooskrbe, hkrati pa predstavlja tudi manjšo obremenitev za omrežje.

Foto: Arhiv ponudnika

Pri Petrolu so za svoje kupce pripravili paketno ponudbo dveh trenutno najpogostejših paketov sončnih elektrarn. Prva je sončna elektrarna moči 9,8 kWp, ki ima 24 modulov in jo dopolnjuje 15 kW baterijski hranilnik. Ta paket je primeren predvsem za novogradnje in manjše prenovljene objekte. Drugi paket pa naslavlja vse tiste s soglasjem in vsebuje sončno elektrarno moči 13,1 kWp z 32 moduli. Pri Petrolu poskrbijo za začetek montaže v največ enem mesecu od podpisa pogodbe.

Vloga baterijskega hranilnika je, da se takrat, ko sončna elektrarna ustvari višek električne energije, ta presežena elektrika shrani v hranilnik, namesto da bi jo brezplačno oddali v omrežje. Shranjeno energijo lahko nato uporabite takrat, ko jo potrebujete, na primer ko sončna elektrarna ne proizvede dovolj sončne energije.

Baterijski hranilnik ima pomembno vlogo tudi zaradi prihajajoče spremembe na energetskem trgu. Zakonodaja na področju omrežnin in časovnih blokov nakazuje, da bodo na trgu velike razlike v cenah energije v posameznih delih dneva. Energijo, shranjeno v hranilniku, lahko tako porabite tudi takrat, ko je sicer elektrika iz omrežja najdražja. Kombinacija sončne elektrarne in hranilnika tako omogoča največjo možno samooskrbo gospodinjstva in največji prihranek ter je najbolj ekološko prijazna rešitev.

Poleg tega lahko hranilnik pomaga pri znižanju maksimalne odjemne moči, kar se pozna v obliki nižjega stroška omrežnine, omogoča pa tudi možnost rezervnega napajanja za sončno elektrarno v primeru izpada omrežja.

Petrol, stabilen partner pri energetski tranziciji Foto: Petrol Pri Petrolu so zavezani trajnostnemu razvoju, zato želijo do leta 2025 razviti za 500 GWh letne proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov. In ker dejanja štejejo več kot besede, na poti energetske tranzicije hodijo z velikimi koraki. Med njihovimi najpomembnejšimi projekti je izgradnja ene največjih sončnih elektrarn v regiji – v sklopu treh lokacij Suknovci, Vrbnik in Pliskovo, ki obkrožajo vetrni park Ljubač, s skupno močjo 22 MW. V zadnji fazi razvoja pa je tudi projekt vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem. K znižanju lastnega ogljičnega odtisa bodo prispevali tudi s postavitvijo sončnih elektrarn na svojih objektih, v okviru projekta Petrol Green s skupno močjo 5,25 MW. S tem bodo omogočili, da bodo njihova prodajna mesta samooskrbna kar do 50 odstotkov. Z vlaganji v polnilno infrastrukturo nameravajo prispevati k zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv. Že zdaj imajo največjo mrežo e-polnilnic v Sloveniji, ki jo uporablja kar 90 odstotkov vseh voznikov e-avtomobilov pri nas. V regiji trenutno upravljajo s 501 polnilnico, do leta 2025 bi jih radi postavili 1.500.

Toplotna črpalka je primerna za vse tipe hiš

S sončnimi elektrarnami se odlično dopolnjujejo tudi toplotne črpalke. So enostavne za uporabo, učinkovite, potrebujejo le malo vzdrževanja, hkrati pa poskrbijo tudi za ogrevanje sanitarne vode.

Že dolgo ne drži več, da so toplotne črpalke primerne le za novogradnje. Da bi glede na vaše želje in zastavljen proračun lažje izbrali najprimernejšo toplotno črpalko za vaš dom, lahko za nasvet povprašate energetskega strokovnjaka s Petrola.

Ker ogrevalne toplotne črpalke uporabljajo obnovljive vire energije, je zanje mogoče zaprositi tudi za nepovratna sredstva Eko sklada.

E-mobilnost je prihodnost cestnega prometa

E-mobilnost ni zgolj trend, temveč še en izjemno pomemben korak na poti do trajnostne zelene prihodnosti. Zato se tudi na naših cestah vztrajno veča število električnih vozil. Temu pa mora seveda slediti tudi infrastruktura.

Pri Petrolu pri umeščanju polnilnic sledijo frekvenci prometa in jih postavljajo tam, kjer je potreba po polnilnih postajah največja. V regiji trenutno upravljajo s 501 električno polnilnico. Trenutno se polnilnice nahajajo na Petrolovih prodajnih mestih ob avtocesti in zunaj avtocest, v mestnih, trgovskih in turističnih središčih, športnih centrih, parkiriščih itd.

Foto: Petrol

Njihova ponudba zajema navadne, hitre in ultra hitre polnilnice. Prav po zadnjih je trenutno največ povpraševanja, zato so pri Petrolu osredotočeni na vzpostavitev ustrezne ultra hitre polnilne infrastrukture na avtocestah po Sloveniji in na Hrvaškem. Novi Petrolovi prodajni mesti na Barju imata tako prve ultra hitre polnilnice v Sloveniji na avtocesti, ki so postavljene pod nadstreškom.

Večina uporabnikov električnih vozil pa svoje jeklene konjičke najraje polni kar doma. Zato ni presenetljivo, da je v porastu tudi število hišnih polnilnih postaj, še posebej pri lastnikih sončnih elektrarn. Tudi postavitev polnilnih postaj pri večstanovanjskih objektih ni nič nenavadnega. Pri Petrolu ponujajo številne rešitve tako glede same izbire polnilnih postaj in postavitev kot tudi razdelitve stroškov, ki je enostavna tudi pri večjem številu uporabnikov.