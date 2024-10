Nova soseska v Ljubljani, ki je prepričala tudi Zorana Dragića

Ljubljanski Bežigrad bo kmalu bogatejši za pet prestižnih vila blokov. Gre za novo sosesko v Ljubljani, ki se ponaša z vrhunsko lokacijo, prestižno gradnjo in sodobnim načinom bivanja. Cenili jo bodo predvsem posamezniki in družine, ki iščejo varnost, visok življenjski standard, prestižno gradnjo, vrhunsko kakovost, mirno okolje in hkrati bližino mestnega jedra. Bežigrajska petka bo vseljiva maja 2026, v soseski pa bo na voljo 96 od dvo- do štirisobnih stanovanj.

Foto: arhiv ponudnika

Ponudba novogradenj v Ljubljani postaja vse raznovrstnejša, saj se različni projekti prilagajajo širokemu spektru potreb in želja kupcev. Z gradnjo vse od manjših stanovanjskih kompleksov do luksuznih stanovanjskih stolpnic se mesto hitro razvija in raste. Kljub pestri izbiri pa projekt Bežigrajska petka še posebej izstopa. Ta arhitekturno dovršen objekt ne le sledi sodobnim trendom, temveč jih tudi narekuje. Investicija v to sosesko predstavlja kvalitetno in dolgoročno vrednost, saj se soseska nahaja na odlični lokaciji, ki nudi enostaven dostop do mestnega jedra Ljubljane, hkrati pa zagotavlja mirno in zeleno okolje. Gradnja poteka po najvišjih standardih kakovosti, z uporabo sodobnih tehnologij in kvalitetnih materialov, kar zagotavlja dolgoročno udobje in energetsko učinkovitost. Za uspešno izvedbo projekta skrbi izjemna in izkušena ekipa strokovnjakov, ki vključuje VG5 d. o. o., vodilnega izvajalca gradbenih projektov v Sloveniji, arhitekturni biro Počivašek Petranovič, ki je sinonim za sodobno arhitekturo, ugledno podjetje Gea Consult d. o. o. za inženiring in svetovanje ter NLB d. d., eno največjih slovenskih bank, ki zagotavlja finančno stabilnost in podporo celotnemu projektu.

Tako napreduje gradnja soseske Bežigrajska petka:

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Prestižni kupci in priznane osebnosti

Soseska na raznovrstne načine postavlja nove standarde kakovosti bivanja v Ljubljani in privablja tudi najzahtevnejše, dobro situirane kupce, ki cenijo varnost, mirno okolje in visok življenjski standard. Med znanimi kupci stanovanja v soseski Bežigrajska petka je tudi košarkar Zoran Dragić, ki je hitro prepoznal izjemno kakovost tega stanovanjskega naselja kot tudi vrhunsko lokacijo in izjemno investicijsko priložnost. Vstop v nepremičninski projekt Bežigrajska petka znani slovenski košarkar ocenjuje kot dobro naložbo za prihodnost. "Za zdaj vse poteka tako, kot mora, verjamem, da bo do predvidenih rokov vse zaključeno," je dejal slovenski košarkarski reprezentant.

Kaj bo torej nova soseska ponujala v praksi?

Foto: arhiv ponudnika

V naravi in v mestu

Bežigrajska petka je ekskluzivna, zasebna stanovanjska soseska, ki se nahaja v mirnem in zelenem objemu severnega dela Ljubljane za Bežigradom. Moderna soseska je sestavljena iz petih med seboj povezanih prestižnih vila blokov, ki so zasnovani za visokokakovostno in udobno bivanje, pri čemer se posebno pozornost namenja zagotavljanju zasebnosti stanovalcev. Arhitektura je premišljeno zasnovana, da omogoča mirno in sproščeno bivanje, kar stanovalcem daje občutek, da so umaknjeni od mestnega vrveža, ne da bi se odpovedali prednostim urbanega življenja.

Življenje v Bežigrajski petki bo ponujalo edinstveno povezavo z naravo. Soseska je in bo obdana z bogatimi zelenimi površinami, ki ne le prispevajo k estetski vrednosti okolja, temveč stanovalcem omogočajo sprostitev in nabiranje pozitivne energije v neposredni bližini svojega doma. Le nekaj korakov stran so številne površine za rekreacijo, kjer lahko stanovalci uživajo v naravi, medtem ko so obenem na voljo vse ključne mestne storitve. Poleg tega soseska ponuja izjemno prometno povezavo z mestnim jedrom, ki omogoča enostaven in hiter dostop do središča Ljubljane in drugih mestnih ter medmestnih infrastrukturnih povezav. S tem lahko stanovalci uživajo vse prednosti, ki jih ponuja življenje v prestolnici, hkrati pa živijo v mirnem in zelenem okolju, stran od hrupa in mestnega vrveža.

Foto: arhiv ponudnika

Infrastruktura in rekreacijske možnosti na dosegu rok

Bežigrajska petka ponuja vso potrebno infrastrukturo na dosegu roke. Trgovine, lekarna, banka in pošta so oddaljene le od 200 do 300 metrov, kar omogoča hitro in enostavno opravljanje vsakodnevnih opravil. Poleg tega je soseska odlična izbira za družine, saj so v neposredni bližini vrtci in šole, vključno z mednarodno Osnovno šolo Danile Kumar, ki je oddaljena le 600 metrov, prav tako kot vrtec in osnovna šola Montessori. Tudi British International School of Ljubljana je dosegljiva v manj kot dveh kilometrih.

Za tiste, ki uživajo v druženju, so v okolici na voljo številni lokali in gostišča, kjer lahko ob dobri kavi, pijači ali obroku preživite prijetne trenutke s prijatelji in družino.

Le nekaj korakov stran se razprostirata dva čudovita mestna parka, sprehajalne poti ob reki Savi in naravna plaža pa so oddaljeni le za kratek sprehod. V okolici se nahaja tudi večje nezazidljivo vodovarstveno območje z ekološkimi kmetijami z doma pridelanim sadjem in zelenjavo.

Številne možnosti rekreacije in vadbe omogočajo bližnja športna igrišča za nogomet, bejzbol in tenis, hipodrom ter športna centra Ježica in Laguna. Nedaleč stran so tudi izhodiščne točke za razgiban gozdni potep in vzpon na Rašico.

Občutek skupnosti in povezanosti

Bežigrajska petka je zasnovana tako, da uspešno združuje občutek skupnosti in hkrati zagotavlja visoko raven že omenjene zasebnosti. Pet povezanih vila blokov je postavljenih v premišljenem ritmu, med njimi pa so urejeni zeleni prostori, ki so namenjeni le stanovalcem soseske. Ti prostori omogočajo tako sprostitev kot tudi druženje in hkrati zagotavljajo občutek povezanosti z naravo ter medsebojno povezanost med sosedi. Zelene površine bodo domiselno zasajene s skrbno izbranimi drevesi in grmovnicami ter urejene kot zelenice.

Foto: arhiv ponudnika

Arhitekturna zasnova soseske z različnimi višinami stavb in razgibanimi vrhnjimi etažami ustvarja dinamičen videz, ki dodaja prostoru estetsko vrednost in hkrati izboljšuje kakovost bivanja, saj ponuja več svetlobe in prostora za vsako stanovanje.

Podzemna garaža povezuje vse stavbe v soseski in ponuja večje število parkirnih mest, kar je za današnji način življenja izjemno praktično. Parkirna mesta so pripravljena na prihodnost, saj je že predvidena možnost namestitve električnih polnilnic. Ob vsakem vhodu so urejene tudi kolesarnice in prostori za otroške vozičke, kar dodatno olajša vsakdanje življenje stanovalcev.

Tudi varnost v najširšem smislu je v Bežigrajski petki izjemno pomemben vidik. Gradnja soseske je izvedena na protiipoplavnem območju, kar pomeni, da so stanovalci zavarovani pred morebitnimi naravnimi tveganji. Protipoplavno območje ne zagotavlja le varnosti, temveč tudi dolgoročno stabilnost nepremičnin, kar povečuje vrednost nepremičnin na tem območju.

Stanovanja za vse okuse

Stanovanja v Bežigrajski petki so zasnovana z mislijo na raznolikost potreb, kar omogoča, da prav vsak najde svoj idealni dom. Na voljo so stanovanja različnih velikosti, od dvosobnih do štirisobnih, kar zagotavlja prilagodljivost za posameznike, pare, družine in tiste, ki iščejo več prostora za udobno bivanje.

Za še večjo zasebnost sta v vsakem nadstropju največ tri stanovanja, kar stanovalcem omogoča intimnejše okolje. Posebna arhitekturna zasnova omogoča individualne vhode v stanovanja v povezovalnih objektih, kar daje stanovalcem občutek ločenega, zasebnega prostora.

Stanovanja v terasnih etažah so še posebej prestižna, saj omogočajo neposreden dostop iz dvigala, kar ponuja popolno udobje in diskretnost. Ta zasnova zagotavlja ne le večjo zasebnost, temveč tudi višjo raven udobja, ki jo stanovalci iščejo v luksuznih stanovanjih.

Izjemna kakovost bivanja

Bivalni prostori, osrčje vsakega stanovanja, bodo svetli in odprti, kot nalašč za uživanje v družbi družine in prijateljev. Spalni prostori so premišljeno umaknjeni, kar zagotavlja dodatno zasebnost in mir. Vsi uporabljeni materiali so vrhunske kakovosti, kar prispeva tako k estetskemu videzu kot k trajnosti in udobju.

Posebna pozornost je namenjena vsakemu detajlu – od skrbno izbrane opreme do premišljenih arhitekturnih rešitev, ki zagotavljajo vrhunsko kakovost bivanja v vsakem trenutku.

Foto: arhiv ponudnika

Oprema stanovanj vključuje: trislojna pasivna lesena in lesena/ALU-okna z velikimi steklenimi površinami za optimalno naravno svetlobo in energijsko učinkovitost,

višja vhodna in notranja vrata, ki dodajajo občutek prestiža in poudarjajo prostornost,

protivlomna vrata visoke kakovosti za maksimalno varnost in mir,

talno gretje in elegantni hrastov parket večjih dimenzij, ki ponujata toplino in udobje na vsakem koraku,

klimatske naprave in sistemi za individualno prezračevanje, ki zagotavljajo svežino in prijetno bivalno klimo,

priklop na vročevod, kar omogoča učinkovito in trajnostno ogrevanje,

keramika večjih dimenzij in sanitarna oprema višje kakovosti v kopalnici, ki poudarja sodoben in luksuzen izgled prostora,

okenska senčila in senčila lož (screen roloji) za popolno regulacijo svetlobe in zasebnosti, s poudarkom na funkcionalnosti in udobju.

Foto: arhiv ponudnika

Stanovanja v pritličju se ponašajo z zasebnimi atriji, ki vključujejo terase in zelene oaze za popoln stik z naravo. Stanovanja v višjih nadstropjih ponujajo prostorne lože, opremljene z zunanjimi senčili, kar omogoča popoln užitek na prostem. Stanovalci v terasnih etažah pa lahko uživajo v razkošnih terasah, ki omogočajo namestitev letnih kuhinj, pergol ali jacuzzijev, iz katerih se razprostira čudovit pogled na Šmarno goro, Janče in Kamniško-Savinjske Alpe.