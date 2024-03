Najučinkovitejši sistem ogrevanje predstavlja geotermalna toplotna črpalka

V zadnjih letih se Evropa pospešeno usmerja v zeleno ogrevanje in brezogljične rešitve. Ta premik je odziv na naraščajočo potrebo po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in boj proti podnebnim spremembam. Ob tem se odpirajo številne razprave o najbolj učinkovitih strategijah in tehnologijah, ki bodo omogočile prehod v trajnostno prihodnost. V ospredju teh razprav so praviloma rešitve, ki so prijazne do okolja in omogočajo zmanjšanje ogljičnega odtisa. Ena od ključnih tehnologij, ki se uveljavlja v tem prehodu, so toplotne črpalke. Te naprave izkoriščajo obnovljive vire energije, kot so zrak, voda ali zemlja, in jih pretvarjajo v toplotno energijo za ogrevanje prostorov ali sanitarno vodo. Zaradi svoje učinkovitosti, trajnosti in nizkih emisij toplogrednih plinov kot tudi nizkih stroškov obratovanja postajajo toplotne črpalke izbira številka ena.

Izbira sistema ogrevanja je ključna pri zagotavljanju energetske varnosti EU

Evropsko združenje toplotnih črpalk (EHPA) si prizadeva oblikovati politiko EU, ki bo pomagala pri popolnoma razogljičeni Evropi. Toplotne črpalke so pri tem učinkovita in čista alternativa fosilnim gorivom. Z njihovo pomočjo zmanjšujemo emisije in uvoz energije, obenem pa ščitimo potrošnike pred nihanjem cen energije.

V sredini februarja je EHPA predstavila ključne prioritete za obdobje 2024–2029, ki poudarjajo potrebo po čistem ogrevanju in hlajenju ter pozivajo k takojšnji objavi akcijskega načrta EU za toplotne črpalke. Pri tem je pomemben vidik dostopnost toplotnih črpalk za vse in sprejemanje ukrepov za izkoristek celotnega potenciala toplotnih črpalk vključno z njihovo vključitvijo v industrijo ter integracijo v energetski sistem. Poleg tega poudarjajo prilagodljivost toplotnih črpalk pri podpori energetskega sistema z zmanjševanjem obremenitve omrežja in zmanjševanjem stroškov.

Za toplotne črpalke se že danes odločajo tako novograditeji kot tisti, ki iščejo zamenjavo starega in potratnega ogrevalnega sistema. Z vse večjo ozaveščenostjo posameznikov in podjetij o vplivu na okolje ter s pritiskom za zmanjšanje ogljičnega odtisa se za prehod na brezogljične rešitve odloča tudi vse več poslovnih subjektov. To je tudi korak v smeri zmanjšanja stroškov in povečanja energetske neodvisnosti. Evropa, ki si prizadeva postati vodilna na področju trajnostnega razvoja, spodbuja uporabo teh tehnologij z različnimi subvencijami in spodbudami.

Borzenov center za podpore dodeljuje nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote. Pridobiti je možno subvencijo za toplotne črpalke in sprejemnike – naprave večje ali enake 50 kW.

Tudi podjetja v Sloveniji stremijo k večji energetski varnosti

Vedno več podjetij se odloča za prehod na sisteme, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Velik korak naprej naredijo, če izberejo optimalen sistem za ogrevanje in hlajenje prostorov ter pripravo sanitarne vode. O tem priča tudi zgodba gostišča in hotela Grof, ki je svoje izkušnje s prehodom na geotermalne rešitve delil z nami. Skozi njihovo pot se kaže prizadevanje za učinkovite in okolju prijazne rešitve, ki poleg zmanjšanja ogljičnega odtisa prinašajo tudi udobje in prihranke.

Lastniki gostišča Grof so se soočali z izzivi pri ogrevanju, hlajenju in pripravi tople sanitarne vode. Pri načrtovanju hotela so se zato odločili za nekoliko dražjo, a varnejšo rešitev z geosondami – ki omogočajo učinkovito izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Pri iskanju optimalne rešitve so se obrnili na strokovnjake iz podjetja Atlas Trading. Po njihovih priporočilih so se odločili za vgradnjo sistema z dvema toplotnima črpalkama Thermia Mega L, skupne kapacitete 120 kW, kar se je izkazalo za pravo rešitev, saj je omogočila celovito rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo vroče sanitarne vode. Sistem zagotavlja brezplačno ohlajanje v poletnih mesecih ter učinkovito protilegionelno dezinfekcijo vodovodnega sistema.

"Za sistem Thermia smo se pri gradnji hotela odločili na podlagi izkušenj, referenc, predstavitve in sodelovanja. Celoten proces je za nas potekal zelo tekoče in vzajemno, z ekipo Atlasa smo bili in smo še zelo zadovoljni. Od dneva odprtja hotela do danes je vse brezhibno. Tistim, ki se odločajo, priporočam, da čim več sprašujejo in se pozanimajo. Vse te niti jih bodo pripeljale do Thermie," svoje izkušnje povzame Milovan Đ., vodja hotelske restavracijske stavbe Grof na Vranskem.

Pozitivne izkušnje vodile k zamenjavi ogrevalnega sistema tudi v gostišču

Po pozitivnih izkušnjah z novim sistemom v hotelu so lastniki sprejeli odločitev tudi za zamenjavo starejšega sistema v gostišču. Tako lastniki kot vzdrževalci obeh stavb so namreč opazili razliko v delovanju, porabi energije in pri uporabniški izkušnji. Po 13 letih težav s prejšnjo toplotno črpalko so se odločili za sodelovanje z že preverjeno ekipo podjetja Atlas Trading in vgradnjo sistema Thermia.

Kljub časovnim in operativnim omejitvam so bila dela uspešno izvedena v dogovorjenem času, kar je gostišču omogočilo nemoteno delovanje med sezono. Izvedbe so se namreč lotili tik pred poletjem, poleg tega so se morali prilagajati dinamiki dela v gostišču, ki ne sme ostati brez hlajenja tako prostora za goste kot kuhinje, še manj pa brez vroče vode, saj je kuhinja njen velik porabnik.

Vsa dela so bila dokončana v treh tednih od začetka. Rezultat prenove je bil opazen takoj – temperatura sanitarne vode je dosegla želenih 55 stopinj Celzija, kuhinja pa je ohranila prijetnih 25 stopinj Celzija tudi v najbolj vročih poletnih dneh.

Investicija v geotermalno toplotno črpalko je podobna investiciji v zračno, saj toplotni črpalki staneta približno isto. A je življenjska doba geotermalne črpalke približno dvakrat daljša kot pri zračni. Drugi del investicije pa je v toplotni vir, kjer pri geotermalni toplotni črpalki izdelajo vrtino, ki bo služila 50, sto ali več let in bo vedno zagotavljala stabilne delovne pogoje toplotni črpalki, ne glede na zunanjo temperaturo in vremenske pogoje. Zato so takšni sistemi med energetsko najbolj učinkovitimi možnostmi za vse, ki iščejo nič manj kot najboljše. Glede na to, da so toplotne črpalke zanesljiva izbira za tiste, ki želijo povečati prihranke pri energiji, je različica, ki črpa iz zemlje nedvomno med najučinkovitejšimi.

Strokovna diagnostika je ključ do dobre uporabniške izkušnje

Pomemben vidik celotnega procesa je bila tudi ugotovitev, da sta pretekle težave povzročali neustrezna integracija in regulacija sistema. Pravilna diagnostika in poglobljen vpogled v težavo je najbolj zanesljiv ključ do delujočega sistema in dobre uporabniške izkušnje.

Za lastnike gostišča je bil prehod na geotermalno toplotno črpalko ključnega pomena pri doseganju stabilnega in učinkovitega ogrevalnega sistema, ki prinaša udobje gostom ter hkrati prispeva k ohranjanju okolja.

Po 13 letih končno dovolj vroče sanitarne vode za vse goste