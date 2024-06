Kuhinje, ki so postale uspešnice

Sodobni trendi v oblikovanju kuhinj prinašajo zanimive kombinacije barv in slogov, ki se lahko zlijejo tako s sodobno kot tudi tradicionalno opremljenim domom. Preverili smo, katere so trenutno najpriljubljenejše smernice pri izbiri kuhinj, poiskali pa smo tudi nekaj praktičnih nasvetov, ki jih velja upoštevati pri izrisu kuhinje, da bo ta kar najbolj funkcionalna.

Barvni stili, ki navdušujejo

Jade zelena kuhinja. Foto: Lesnina XXXL

#1 Jade zelena za pomirjujoče, a sodobno vzdušje doma

Jade zelena je postala prava uspešnica med barvnimi odtenki za kuhinje. Ta pomirjujoča barva ustvarja sodobno in elegantno vzdušje, ki hkrati ohranja ravnovesje med minimalizmom in toplino. Takšna kuhinja je popolna izbira za tiste, ki si želijo moderne kuhinje, ki hkrati daje tudi občutek domačnosti. K temu odtenku se dobro podajo naravni materiali, kot sta les in kamen, ki še dodatno poudarijo svežino jade zelene barve.

Bela mat kuhinja. Foto: Lesnina XXXL

#2 Bele kuhinje v mat izvedbi za minimalizem in prefinjenost

Bele moderne kuhinje v izvedbi mat so sinonim za minimalizem in prefinjenost. Ta trend se osredotoča na čistost linij in preprostost oblik, kar ustvarja eleganten in urejen videz. Mat površine dodajo subtilno globino in sofisticiranost, hkrati pa so praktične za vzdrževanje, saj se na njih ne bodo poznali prstni odtisi. Takšne kuhinje so zato idealne za tiste, ki iščejo brezčasno estetiko. Njihova nevtralnost omogoča enostavno kombiniranje z različnimi dodatki in dekoracijami.

Bela rustikalna kuhinja. Foto: Lesnina XXXL

#3 Bele rustikalne kuhinje za toplino in tradicijo

Bele rustikalne kuhinje prinašajo v dom toplino in domačnost. To še zdaleč niso zastareli trendi, saj rustikalen videz prinesejo tudi že samo rustikalni elementi, kot so starinski kovinski ročaji in podrobnosti, ki spominjajo na preteklost ter ustvarjajo prijetno in gostoljubno vzdušje.

Te kuhinje so odraz prepletanja preteklosti in sedanjosti, kjer se beli odtenki odlično dopolnjujejo z naravnimi materiali. Takšne rustikalne kuhinje so kot nalašč za tiste, ki želijo v svoj dom vnesti občutek nostalgične topline in tradicije, hkrati pa ohraniti svetlost ter prostornost prostora.

Kako do potankosti izkoristiti prostor v kuhinji?

Tako kot na splošno doma tudi v kuhinji vedno primanjkuje prostora za shranjevanje, pa če je še tako velika. Prav zato za vse velikosti kuhinj velja, da morajo biti zasnovane kar najbolj funkcionalno. Na voljo je kar nekaj inovativnih rešitev, ki zagotavljajo izkoristek prostora in olajšajo organizacijo.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

#1 Pametne rešitve za shranjevanje v kuhinji

Klasična in zelo priljubljena rešitev so izvlečne omare, ki omogočajo lažji dostop do kuhinjskih pripomočkov in sestavin, še posebej uporabne pa so, če jih namestite blizu kuhalnih površin.

Izvlečni sistemi so idealna rešitev tudi za majhne kuhinje, ki zahtevajo red in organizacijo. Ponujajo namreč popolno izrabo prostora ter omogočajo preglednost in lažjo dostopnost.

#2 Dodatni prostor za shranjevanje in dekoracijo

Še ena odlična rešitev, ki zagotavlja boljšo dekoracijo in lažje shranjevanje v kuhinji, so odprti sistemi regalov, ki poskrbijo za potreben prostor za shranjevanje ter celo dekoracijo. Z njimi je kuhinja tudi bolj razgibana. Podobno velja za viseče nosilce, ki v kuhinjo vnašajo red in hitro dostopnost do najbolj uporabljenih pripomočkov.

Pametne in funkcionalne rešitve za shranjevanje. Foto: Lesnina XXXL

#3 Elegantna rešitev za velike kuhinje

Če s prostorom nimate težav, potem vsekakor razmislite o kuhinjskem otoku. Izris kuhinje z otokom vam bo hitro razkril razsežnosti, ki jih lahko ta element vnese v vaš kuhinjski prostor. Otok bo poskrbel tako za večjo delovno površino kot tudi za dodatne shranjevalne možnosti.

V veliki kuhinj se dobro obnesejo tudi komode in omarice, v katerih lahko razstavite dekorativne predmete, kristalne kozarce ali porcelanaste krožnike. S takšnimi elementi boste poleg večje funkcionalnosti v prostor vnesli tudi več elegance.

Kuhinja z otokom. Foto: Lesnina XXXL

Izris kuhinje po vaši meri

Če razmišljate o novi kuhinji, se naročite na brezplačni posvet s strokovnjakom za opremljanje kuhinj iz Lesnine, ki bo na podlagi vaših želja ob pogovoru in kavici pripravil tudi brezplačen 3D-izris vaše bodoče kuhinje.

Na izris kuhinje se lahko naročite tukaj.