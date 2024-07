Katera so pomembna poletna vrtna opravila ter kaj čaka vinogradnike in sadjarje?

V poletnih mesecih se vrtovi bohotijo s plodovi, urejene zelenice privabljajo poglede, sadovnjaki pa kar kličejo k pripravi ozimnice. Vendar sta za to potrebna redna skrb in vzdrževanje. Da bo vaš vrt ostal zdrav in rodoviten, je poleti treba opraviti vrsto pomembnih opravil. Poleg tega je poletje tudi izjemno pomemben čas za vinogradnike in sadjarje, saj je to obdobje intenzivne nege sadovnjakov in vinogradov. Le tako se boste jeseni lahko ponašali z bogato letino.

Poletno zalivanje in namakanje vrta

Poletne temperature so visoke, zato rastline potrebujejo redno zalivanje. Tu imamo v mislih tako vašo zelenico kot tudi vaše zelenjavne vrtove. Najbolje je zalivati zgodaj zjutraj, ko zemlja še ni pregreta, ali pozno zvečer, da zmanjšate izhlapevanje vode iz tal. Pri tem ne pozabite, da imajo rastline na vašem vrtu zelo različne potrebe glede količine vode, ki jo potrebujejo za optimalno rast.

Foto: Eurogarden

Zato je treba imeti cev za zalivanje primerne dolžine ter prave priključke za zalivanje vašega vrta. Če vam primanjkuje časa za zalivanje vrta ali zelenice, je idealna rešitev avtomatski namakalni sistem. Tako bo vaš vrt preskrbljen z vodo, rastline pa bodo imele odlične pogoje za rast. Izkušeni strokovnjaki v vrtnih centrih Eurogarden vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalnega zalivalnega sistema glede na vaše potrebe.

Zelenjavni vrt streže z bogato letino

Poleti rastline na vašem vrtu potrebujejo dodatna hranila za rast in cvetenje. Svetujemo vam, da uporabljate organska gnojila. S tem boste v zelenjavnem vrtu ohranjali optimalno rast, posledično pa boste imeli tudi več pridelka. Pazite, da ne gnojite čezmerno, saj lahko to poškoduje korenine. V poletni vročini svetujemo tudi škropljenje vrtnin prek listov s kalcijevim foliarnim (listnim) gnojilom. Za pomanjkanje kalcija so v poletni vročini dovzetni predvsem paradižniki, kar opazimo v obliki črnenja in pokanja v spodnjem delu ploda.

Zgodnje sorte krompirja so v začetku poletja že postregle s pridelkom, številni vrtičkarji pa se že lahko pohvalite tudi z bero paradižnika, paprike, kumar, graha, jajčevcev, solate in drugih sort zelenjave. Če imate viške zelenjave, vam svetujemo, da razmislite o pripravi ozimnice. Tako boste v zelenjavi z domačega vrta uživali tudi sredi zime. Izdelke za pripravo ozimnice, od gajbic do kozarcev za vlaganje in drugih pripomočkov za vlaganje, boste našli v vrtnih centrih Eurogarden in v spletni trgovini www.eurogarden.eu.

Pomembno je tudi dodati, da na vrtu ali v visokih gredah, kjer so na primer rasle zgodnje sorte krompirja, poleti brez težav posejete redkvico, motovilec ali rdečo peso. Dobre pogoje za rast bodo imele tudi sadike številnih vrst zelenjave, ki jih lahko najdete v spodnji tabeli sezonskega koledarja Eurogarden.

Foto: Eurogarden

Sadjarji pobirajo sadove svojega dela

Če vas letošnjo pomlad na vrtu nista presenetila slana ali pozen sneg v času cvetenja sadnega drevja, potem imate v svojem sadovnjaku slive, jabolka, hruške in drugo sadje. Bogato so letos obrodile tudi številne sorte jagodičevja, kot so borovnice, maline in druge med Slovenci zelo priljubljene sadne sorte.

Sadje lahko, tako kot zelenjavo, že zdaj pripravite za ozimnico. Marmelade ter vloženo ali posušeno sadje so namreč bogat vir vitaminov in mineralov ter drugih hranil tudi v jesensko-zimskih dneh. Svetujemo vam, da pravočasno preverite, ali imate doma vse pripomočke, ki jih potrebujete za pripravo ozimnice.

Foto: Eurogarden

Če pa si želite svoj sadni vrt obogatiti, bo letošnja jesen zelo primerno obdobje za zasaditev novega sadnega drevja ali jagodičevja. Zadnje bo že v roku dveh leto na vašem vrtu bogato obrodilo. Preverite ponudbo sadik v drevesnicah Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani ali v Krškem, kjer vam bodo izkušeni strokovnjaki z veseljem pomagali in svetovali pri izboru najprimernejšega sadnega drevja glede na podnebne razmere pri vas doma. V različnih koncih Slovenije se namreč vremenski pogoji precej razlikujejo, s tem pa se zmanjša oziroma povečuje možnost, da bodo sadna drevesa na vašem vrtu dobro uspevala.

Foto: Eurogarden

Pred vinogradniki je najpomembnejši del leta

Poleti imajo veliko dela in priprav na trgatev vinogradniki. V drugi polovici julija oziroma v začetku avgusta poteka še zadnje škropljenje vinske trte. Večina sort vinske trte namreč v začetku avgusta preide v fazo zorenja in začetka sortno značilnega barvanja grozdnih jagod. Za zadnja škropljenja proti peronospori vinske trte strokovnjaki svetujejo uporabo katerega od bakrovih pripravkov.

Poleg tega pa se je treba v poletnih mesecih pripraviti tudi na trgatev. Od kakovostnih škarij pa vse do gajbic, mlinov za grozdje in preš za stiskanje grozdja ter profesionalne kletarske opreme – na enem mestu dobite v vrtnih centrih Eurogarden.

Foto: Eurogarden

Vzdrževana vinska klet za kakovostno vino

Za spravilo grozdja in nadaljnje postopke nastajanja mošta in vina je zelo pomembna čistoča vinske kleti in kletarske opreme, zato najprej poskrbimo prav za to. Pomagamo si z nasveti pri izbiri in nakupu kvasovk, hrane za kvasovke, različnih encimov, žvepla, parafinskega olja in čistil za vina. Zelo pomembno je, da si vse priskrbimo že pred trgatvijo, da imamo ob pravem trenutku ključne pripomočke. Po vseh pravilnih postopkih se začne fermentacija – spreminjanje mošta v vino. Ob tem je treba poudariti, da morate poskrbeti tudi za zdravje grozdja – preprečiti gnilobo, poskrbeti za zrelost jagod in ustrezno ukrepati pri poškodbah in boleznih v času dozorevanja jagod. Le takrat bo nasvet Eurogarden prinesel najboljše rezultate.

Ko ste za vse zgoraj dobro poskrbeli, lahko nastopimo mi z laboratorijskimi storitvami in nasveti. Z analizo vina namreč merimo dejanski alkohol, skupne kisline, vsebnost žvepla in vrednost pH.

Foto: Eurogarden

S svetovanjem kmetijske apoteke do popolnega vina V Eurogarden kmetijski apoteki lahko dobite različna sredstva za nego oziroma zdravljenje rož, sadnega drevja, vinske trte, vrtnin, poljščin ... Nakupujejo lahko vsi z veljavno izkaznico za uporabo FFS (fitofarmacevtskih sredstev). O uporabi vseh vrst pripomočkov se lahko stranke vedno posvetujejo z Eurogarden agronomi, ki vam bodo v kmetijski apoteki z veseljem pomagali. Poleg tega je pomembno vedeti, da vam v vrtnem centru Eurogarden v Krškem opravimo tudi strokovno analizo vin.

