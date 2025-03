Kako pripraviti zelenjavne grede?

Priprava gredic

Najprej je treba rastišče v zelenjavnem vrtu ustrezno pripraviti, da bodo imele rastline optimalne pogoje za rast in razvoj.

Obdelava tal s prekopavanjem je koristna, saj tla prezračimo in zrahljamo, z dodajanjem gnojil pa tudi obogatimo. Ročne vile imajo prednost pred prekopavanjem z lopato, saj ne poškodujejo sestave prsti. Tudi nadležne rastline, sploh koreninski plevel, kot je npr. pirnica, bomo z vilami lažje trajno odstranili z manjšo verjetnostjo, da bi ob tem korenine razrezali.

Ko z lopato zemljo obrnemo, naredimo pravi potres med mikroorganizmi v tleh. V zgornji plasti zemlje so takšni, ki potrebujejo dovolj svetlobe, zraka in toplote, spodnji pa imajo povsem drugačne zahteve. Pomešanje obeh svetov povzroči množično odmrtje enih in drugih, zato bo potrebnega kar nekaj časa, da se stanje normalizira. Prekopavanje z lopato, ko prst dvignemo in obrnemo, je primerno samo za ilovnata in glinena tla, ki jih na ta način prezračimo, z rednim dodajanjem organskih gnojil in komposta pa se bodo sčasoma zrahljala do te mere, da jih bomo lahko obdelali že z vrtnimi vilami ali motiko. Gredo oblikujemo tako, da ne bomo pri oskrbi in pobiranju pridelka hodili po njej in tlačili rastišča.

Dodajanje hranil

Gnojenje je eno najpomembnejših opravil v vrtu, pa naj gre za zelenjavni vrt, sadovnjak ali okrasne rastline. Osnovno gnojenje opravimo ob jesenski ali spomladanski obdelavi, uporabimo pa lahko organska in mineralna gnojila. Dober hlevski gnoj je danes že prava redkost, saj so ga izpodrinila industrijsko pridelana organska gnojila. Ta vkopljemo v tla vsaj teden ali dva pred mineralnimi gnojili. Koristno je tudi dodajanje kamene moke, ki izboljša lastnosti tal in omogoči rastlinam boljši sprejem hranil, prav tako tudi apnenih dodatkov, ki vsebujejo kalcij, za katerega je značilno, da razkisa tla in vpliva na boljšo odpornost na bolezni in škodljivce.

Kolobar

Upoštevanje kolobarja je ključnega pomena in pomemben preventivni način za preprečevanje bolezni in škodljivcev v zelenjavnem vrtu, kjer gojimo mnogo različnih vrtnin. Vrt razdelimo na tri dele in temu prilagodimo gnojenje; najbolj gnojene grede namenimo plodovkam, krompirju in kapusnicam, lani močno gnojene korenovkam in listnati zelenjavi, predlani gnojene pa čebuli in nizkemu fižolu.

Za vrtna tla je najbolje, da so stalno prekrita z rastlinami. Številni mikroorganizmi, ki skrbijo, da so tla živa, so pod rastlinami na varnem, v golih tleh pa se tla postopoma strukturno podirajo in uničujejo. Zmanjševanje humusa vodi do procesov, ko pridelovanje ni več mogoče brez uporabe kemijskih pripomočkov, mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Takšno zelenjavo pa lahko kupimo tudi v trgovini.