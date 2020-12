Za Božička velja izjema pri potovanjih: slovensko podjetje mu bo pri tem pomagalo

V prazničnem času, ko je za nas še posebej pomembna varna in učinkovita dostava paketov, smo v podjetju DPD Slovenija dokazali, da se lahko kosamo z najboljšim izmed najboljših dostavljavcev - Božičkom. Ponujamo vam praktične, zanesljive in inovativne možnosti dostave, ki vam omogočajo, da paketi prispejo varno, Božičku pa, da se popolnoma sprosti.

V tem času opažamo v povprečju okoli 30 odstotkov več pošiljk kot v preostalem obdobju leta. V DPDgroup pričakujemo, da bomo v teh dneh, ki predstavljajo vrhunec sezone, dostavili do 14 milijonov paketov na dan, kar predstavlja skoraj 100-odstotno povečanje v primerjavi s siceršnjimi povprečnimi dnevnimi količinami. Za tako povečan obseg dela smo se seveda predhodno pripravili z učinkovitejšo in brezkontaktno dostavo, 17 tisoč dodatnimi kurirji, 5.000 dodatnimi zaposlenimi v skladiščih in 400 dodatnimi mednarodnimi kamionskimi linijami.

Uporabnikom svetujemo pravočasno naročilo izdelkov v spletnih trgovinah in pravočasno oddajo paketnih pošiljk v tem predprazničnem času, da bodo paketi še pred prazniki prispeli do naslovnikov. Božični prazniki namreč spadajo med najbolj zasedene dni v koledarju kurirskih služb. Zamude pri dostavi v prazničnem času se ne pojavijo le zaradi povečane spletne prodaje in pošiljanja daril po vsem svetu, temveč tudi zaradi vremenskih razmer in povečanega prometa.

Pri spletnem nakupovanju, ki je zaradi svoje praktičnosti in dostopnosti vse pogostejši način kupovanja daril, pa ni pomembna le izbira zaupanja vrednega spletnega prodajalca, temveč tudi izbira zanesljivega partnerja za dostavo. Pri DPD smo zato poskrbeli, da bodo vaši paketi dostavljeni varno in učinkovito. DPD Slovenija prejemnikom paketov ponuja številne možnosti dostave, ki ustrezajo najrazličnejšim željam in potrebam uporabnikov. Z namenom, da bi se približali svojim uporabnikom ter zadostili njihovim željam in pričakovanjem, omogočamo številne načine pošiljanja in prejemanja paketnih pošiljk, ki so večinoma na voljo prav vsak dan.

Novi načini ažurne dostave paketov

Da bi poenostavili celoten proces dostave in strankam še bolj približali naše storitve, se v DPDgroup usmerjamo v digitalne procese in razvoj aplikacije za končne uporabnike. Ena zadnjih v tovrstnem nizu je aplikacija myDPD. Aplikacija je dostopna na spletni strani, kot prvi v Sloveniji pa ponujamo tudi mobilno različico, ki jo lahko stranke prevzamejo v Google Play Store (Android) in App Store (iPhone). Tisto, kar je posebno na omenjeni aplikaciji, je to, da prejemniku paketa omogoča preprost pregled in upravljanje vseh prihajajočih paketov. Prejemnik paketa ima zdaj možnost, da sam določi, kdaj in kje želi prevzeti svoj paket, ter preprosto z nekaj kliki izbere želene postavke dostave. Paketi bodo naslovnikom dostavljeni v najkrajšem času, vsekakor pa bo pošiljka dostavljena v zakonsko predpisanih rokih, torej najpozneje v treh delovnih dneh od oddaje paketa. Če v času dostave prejemnika ne bo doma, lahko izbere, da mu ga dostavijo v službo, k prijatelju, sorodniku ali sosedu.

Z našimi možnostmi preusmeritve lahko prejemnik paketa preprosto spremeni kraj dostave tudi na eno izmed lokacij Pickup po vsej Sloveniji. V ta namen jih tudi širimo oz. povečujemo, tako smo od decembra število lokacij Pickup povečali za dodatnih 297, kar pomeni, da jih je zdaj na voljo 644. Te so na bencinskih servisih Petrolo, OMV in MOL ter v trafikah 3DVA. Še zmeraj pa je tudi na razpolago pet DPD depo centrov po Sloveniji. Kmalu bo prevzem paketa postal še preprostejši. Lokacije DPD Pickup bomo nadgradili s približno 450 paketniki partnerskega podjetja direct4.me, ki vam bodo na razpolago na nekaj več kot sto lokacijah po vsej Sloveniji.

Pri podjetju DPD smo zaradi dodatnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom uvedli inovativen, popolnoma brezstičen način sprejemanja pošiljk, dostavo s PIN kodo. S to storitvijo kurir dostavi paket z vnosom enkratne PIN kode, kjer je PIN koda ustvarjena za vsako pošiljko posebej in poslana prejemniku paketa po e-pošti ali kot Viber/SMS sporočilo na dan dostave paketa. Vnos PIN kode zadostuje za dostavo pošiljke. Če prejemnik ne more osebno prevzeti paketa, lahko namesto njega prevzame paket oseba, ki jo pooblasti za prevzem in ji zagotovi PIN kodo. Ker PIN koda deluje kot osebna identifikacija, svetujemo previdnost pri prenosu PIN kode na drugo osebo.

Hkrati imajo vsi naši prejemniki ne glede na to, kakšno plačilo so izbrali, pri svojem spletnem prodajalcu možnost plačati odkupnino brezgotovinsko, prek storitve WSPay - spletno plačilo prek varnega spletnega sistema za avtorizacijo kreditnih kartic v realnem času. To pomeni, da vsak prejemnik paketa z odkupnino dobi pred dostavo paketa na svoj elektronski naslov ali telefon sporočilo o možnosti plačila odkupnine in povezavo za plačilo. Torej lahko opravi plačilo že pred prejemom ali ob prejemu paketa popolnoma brezstično. Prejemniki lahko po prejemu obvestila o predvideni dostavi paketa prek povezave (ki jo dobijo na mail ali SMS) dostopajo do našega FMP portala in izberejo dostavo paketa na varno mesto (terasa, garaža itd.), kar v trenutnih razmerah zagotavlja večjo varnost (ni fizičnega stika) tako za prejemnike kot naše kurirje. Zdravje in dobro počutje naših zaposlenih, naših pošiljateljev in vas, prejemnikov paketov, sta nam najpomembnejša, zato je ta način sprejemanja pošiljk najbolj priporočljiv.

Želimo vam čim manj stresa, veliko dobre volje in predvsem radosti v decembru. Kot smo napisali že v uvodu, mi smo prava pomoč Božičku pri dostavi paketov, zato se z zaupanjem zanesite na čarobno ekipo DPD.