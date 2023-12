Kje stojijo avtomati, ki vsak nasmeh spremenijo v dobrodelni prispevek?

Podari nasmeh, omogoči uresničitev sanj

Praznični čas velja za najlepšega v letu, a ta ni vesel za vse. Številni mladi iz socialno ogroženih družin nimajo možnosti, da bi z želeno izobrazbo razvili svoje potenciale, česar se zavedajo pri HOFERju, kjer so dobrodelnemu projektu Nasmeškotek letos priključil še Nasmehomat. Ta omogoča, da lahko vsakdo s preprosto gesto – z nasmehom – pomaga osrečiti še več mladostnikov.

Nasmehomat je poseben fotografski avtomat, postavljen je kot interaktivni citylight, in sicer ga lahko najdete v dveh večjih slovenskih mestih, na njem pa boste za dober namen lahko fotografirali svoj nasmeh.

V sedmih sezonah zbrali že več kot sto tisoč evrov Za zbranih pet tisoč fotografiranih nasmehov bo HOFER Dijaškemu skladu programa Botrstvo v Sloveniji poleg sredstev, zbranih s prodajo dobrodelnega Nasmeškotka, za mladostnike doniral dodatnih pet tisoč evrov. Dijaški sklad se financira izključno na podlagi donacij. Tudi pri podjetju HOFER so stalni podporniki tega humanitarnega projekta. V preteklih šestih letih so z Nasmeškotki zbrali že več kot 106 tisoč evrov, ki so jih pri podjetju HOFER namenili programu Botrstvo v Sloveniji, ki velja za enega najprepoznavnejših humanitarnih programov za pomoč otrokom v Sloveniji. V Dijaški sklad je bilo od leta 2016, odkar so ga ustanovili, vključenih 944 dijakov, ki so tako dobili priložnost nadaljevati šolanje. Trendi Piškotki s čarobno močjo, ki do lepše prihodnosti pomagajo kar 140 dijakom Foto: HOFER

Foto: HOFER Z nakupom Nasmeškotkov v trgovinah HOFER lahko tudi kupci postanete del lepše prihodnosti vseh otrok, ki bivajo v dijaških domovih. Nasmeškotki, dobrodelni piškotki, ki rišejo nasmehe na obraze, so do razprodaje zalog po ceni 1 evro naprodaj v vseh trgovinah HOFER po Sloveniji

Fotografiraj svoj nasmeh

HOFER bo za 5.000 posnetih nasmehov Dijaškemu skladu doniral 5.000 evrov. Foto: HOFER

Ob odprtju Nasmehomata na Adamič-Lundrovem nabrežju v Ljubljani, ki ga je omogočilo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, so se v objektiv že nasmehnili Bor Trček, vodja zagotavljanja kakovosti in odgovornega vodenja pri podjetju HOFER, ter druge sodelavke in sodelavci podjetja HOFER, HOFERjev ambasador in osebni trener Jan Kovačič, predstavniki programa Botrstvo v Sloveniji ter številni drugi.

Nasmehomatu so se že nasmehnili znani obrazi, številni mimoidoči in zaposleni pri podjetju HOFER. Foto: HOFER

Maribor in Ljubljana gostita interaktivne avtomate – Nasmehomate. Foto: HOFER Donacijo lahko s svojim nasmehom pomagate zbrati tudi vi, in sicer v: • Mariboru na Glavnem trgu (11.–27. december) in v • Ljubljani na Adamič-Lundrovem nabrežju pri Mesarskem mostu (18.–27. december).

Slastni piškoti iz domače keksarne

Jernej Kogovšek in Mario Ćulibrk kot mojstra slaščičarstva. Foto: HOFER

Nasmehomat je novost v okviru HOFERjevega projekta Nasmeškotek, ki letos poteka že sedmo leto zapored. Nasmeškotek je del HOFERjeve lastne iniciative Danes za jutri. Slastni piškoti, zapakirani v okolju prijazni embalaži, od leta 2017 nastajajo v ustvarjalnici družinskih dobrot z več kot 25-letno tradicijo, pri dolgoletnem HOFERjevem dobavitelju – družinski keksarni Delakorda.

Letos sta se skupaj s HOFERjevimi sodelavkami in sodelavci peke piškotov lotila tudi znana igralca Jernej Kogovšek in Mario Ćulibrk.

Foto: HOFER