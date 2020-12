Božiček je že na poti, pred odhodom je povedal tole #video

"Preživljamo zelo drugačno in težko obdobje, upam pa, da bo božični čas prinesel nekaj olajšanja," je v sredo v prenosu v živo iz Laponske sporočil Božiček.

"Zdaj je čas, da se sprostite in božič preživite s svojimi bližnjimi, spomnite pa se tudi na tiste sorodnike, prijatelje in tudi znance, s katerimi ste lahko v stiku na drugačne načine. Naj nihče ne ostane sam."

Foto: Reuters

"Starši naj posebno pozornost namenijo otrokom in mladostnikom, saj je bilo to leto tudi zanje zelo zahtevno," je še povedal Božiček, "mnogi otroci so mi to tudi povedali. Ob željah po igračah in tehnoloških napravah sem slišal tudi želje po času, preživetem s starši."

"Vsem želim srečen in miren božič," je sklenil svojo poslanico, "ostanite varni in zdravi, držite se vseh priporočil in ukrepov."

Oglejte si še: