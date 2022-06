Uslužbenec uničil zaroko: pritekel je in ukradel prstan #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaroko zaljubljenega para je namreč uničil uslužbenec Disneyja, poroča Mirror.

Mickey Mouse employee ruins proposal pic.twitter.com/gA9o9lQWRs — Barstool Sports (@barstoolsports) June 3, 2022

Vse je bilo popolno, imel je prstan, prijatelj je snemal. Ozadje je bilo kot v pravljici. In ko je pokleknil in vzel prstan, se je od nekod pojavil uslužbenec parka, mu prstan iztrgal iz roke in rekel, da ima boljši predlog, da bi par premaknil malo nižje.

Za zaroko sta potrebovala dovoljenje

"Uničil je pomemben trenutek moje najboljše prijateljice. Poleg tega je uslužbenec vprašal, ali ima dovoljenje, da jo zaprosi," je razkril moški, ki je snemal.

Iz posnetka je razvidno, da uslužbenec moškemu iz rok vzame prstan, ju popelje po stopnicah in reče: "Da, to je dobro, ampak tukaj bo bolje."

Prav tako je mogoče slišati, da so se ljudje začeli pritoževati, številni niso mogli verjeti, da je to storil uslužbenec.

Video je na Redditu požel več kot tisoč komentarjev, delili pa so ga na Twitterju, kjer je zbral na milijone ogledov. Številni so zaposlenega označili za "malo zlo".

"Način, kako je prijel prstan in čakal na pravi trenutek, kaže, da je hudoben. Čakal je, da je moški pokleknil, da bi v pravem trenutku stekel in vse uničil. Lahko bi pustil, da se zaroka zgodi, in jih nato rahlo premaknil," je komentiral eden od uporabnikov.

Iz Disneylanda so se paru opravičili

Potem ko je dogodek postal viralen, se je zabaviščni park paru opravičil.

"Žal nam je za dogodek. Paru smo se opravičili in to želimo popraviti," je dejal tiskovni predstavnik Disneyja.