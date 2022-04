Tako jezne so ruske vplivnice na Chanel

"Če Chanel ne spoštuje svojih strank, zakaj bi me spoštovale njih?" To je znana ruska vplivnica Victoria Bonya napisala na Instagramu in ob tem objavila videoposnetek, na katerem s škarjami brezbrižno uničuje svojo črno torbico priznane pariške modne znamke Chanel.

Victoria Bonya je le ena izmed ruskih vplivnic, ki so v znak protesta proti modni hiši Chanel uničile svoje nekaj tisoč evrov vredne torbice, poroča Index.hr.

Ruske vplivnice: Chanel širi rusofobijo

Znamka Chanel je po invaziji na Ukrajino zaprla svoje trgovine v Rusiji, prav tako svojih izdelkov ne prodaja kupcem, ki jih nameravajo odnesti v Rusijo.

Televizijska voditeljica in igralka Marina Ermoškina je v sredo z vrtnimi škarjami razrezala temno sivo torbico. "Nobena torba, nobena stvar ne pretehta ljubezni, ki jo imam do svoje domovine. Sem proti rusofobiji, proti znamkam, ki spodbujajo rusofobijo. Pri Chanelu so se odločili ponižati in diskriminirati ljudi, moje sodržavljane, in tega ne bom tolerirala," je zapisala ob objavi posnetka na svojem Instagramu.

Na protest ruskih vplivnic so se odzvali tudi v modni hiši Chanel. Kot je povedal njihov predstavnik za medije, znamka deluje v skladu z zakoni, ki veljajo za njihovo poslovanje in zaposlene, vključno s trgovinskimi sankcijami. Poleg tega stranke, pri katerih ni jasno, kje je njihovo stalno prebivališče, prosijo, da jim potrdijo, da kupljenih izdelkov ne bodo uporabljale v Rusiji.

"Zavedamo se, da so sprejete sankcije pri nekaterih naših strankah vzbudile razočaranje. Trenutno si prizadevamo izboljšati ta pristop in se opravičujemo za morebitne nesporazume. Pozdravljamo vse naše stranke, ne glede na to, od kod prihajajo. To je prednostna naloga za Chanel," je zaključil njihov predstavnik.