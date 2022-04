Nore podražitve v Rusiji: televizorji, avtomobili in sesalniki

Za Ruse so se po uvedbi sankcij najbolj podražili televizijski sprejemniki, na drugem mestu pa so že tuji avtomobili.

Po nekaterih ocenah so se marca cene avtomobilov dvignile za 40 odstotkov. Uradni podatki ruskega urada za statistiko sicer kažejo nekoliko bolj zmerne podražitve. Tuji avtomobili so se po njihovih podatkih podražili za 24 odstotkov, doma izdelani pa za 18 odstotkov. Na vrhu podražitev so televizijski sprejemniki (24 odstotkov), opazna pa je dražitev sesalnikov (22 odstotkov) in pametnih telefonov (13 odstotkov), je poročal Bloomberg.

Po oceni statističnega urada so se tuji avtomobili v Rusiji od začetka leta podražili za 29 odstotkov. Ruska prodaja novih avtomobilov je v prvih treh mesecih upadla za 28 odstotkov. Pri družbi Rolf, ki je največji ruski trgovec z avtomobili, je od marca, primerjano s februarjem, prodaja upadla za 60 odstotkov. Podoben je bil tudi marčevski upad prodaje na celotnem ruskem trgu.

Umik evropskih avtomobilov bo priložnost za Kitajce

Že pred uvedbo sankcij so bile razmere na ruskem avtomobilskem trgu zelo slabe. V primerjavi z letom 2012 so do danes upadle za polovico, kar je bilo nazadnje povezano tudi z dobro znanimi proizvodnimi težavami proizvajalcev, a tudi gospodarskimi sankcijami iz leta 2014.

Marca je bila prodaja med najnižjimi v zadnjih 15 letih. Evropski proizvajalci so ustavili dobave svojih novih avtomobilov za ruske trge. To je priložnost za kitajske in indijske znamke, ki na trgu ostajajo. Kljub tem avtomobilom pa bo prodaja predvidoma padala še naprej. Tudi novi kitajski avtomobili so se občutno podražili.

Ruska vlada želi okrepiti domačo proizvodnjo avtomobilov, a tudi ta vozila se dražijo. Primer znamke Haval, ki spada h kitajskemu Great Wallu - te avtomobile sestavljajo v Rusiji - kaže na 50-odstotno podražitev od začetka sankcij.