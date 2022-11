Slovenec prepričal žirijo in se v hrvaškem Supertalentu prebil v finale #video

Štajerec Kristijan Crnica, ki sicer že nekaj časa živi in ustvarja v Ljubljani, se je v nedeljo na tretjem polfinalnem izboru hrvaške oddaje Supertalent uvrstil v finale, in to čeprav Slovenci zanj nismo mogli glasovati.

"Zgodilo se je neverjetno. Hrvaško občinstvo je že drugič ostalo odprtih ust," je njegova ekipa zapisala v sporočilu za javnost.

Leta 2013 se je v oddaji Slovenija ima talent prebil v polfinale

Crnica je učitelj glasbene umetnosti na zasebni osnovni šoli in multitalentiran glasbenik. Svojo srečo je leta 2013 preizkusil v slovenski različici oddaje Slovenija ima talent. Uspelo mu je priti v polfinale.

Po skoraj desetletju kombiniranja učiteljskega poklica in ustvarjalnosti se je spet znašel na odru talentov, tokrat na Hrvaškem, po po brezhibnem avdicijskem nastopu so ga namreč Hrvati v polfinale poslali s stoječimi ovacijami. Enako navdušeno je bilo občinstvo tudi ob njegovem polfinalnem nastopu, na katerem so mu vrata v finale nato družno odprli člani letošnje komisije Maja Šuput, Davor Bilman, Fabijan Pavao Medvešek in Martina Tomčić. Ta je dejala, da ji je iskreno žal, da mu ni že na avdiciji namenila zlatega gumba, so še zapisali v sporočilu. Finale hrvaškega Supertalenta bo še pred božičem.

Glasbenik pa še pred finalnim nastopom napoveduje izid kar dveh novih pesmi. Prva pesem z naslovom Ta dan, ki jo pripravlja z legendarnim producentom Žaretom Pakom, bo izšla 12. decembra ob 12. uri na Kristijanovem kanalu na YouTubu, drugo v hrvaškem jeziku pa boste lahko prvič slišali na omenjenem finalnem nastopu.

Kristijan obljublja spektakularen nastop ter prav tako navdušujoč in nekoliko poseben videospot. Kot pravi Kristijan: "Vse, kar delam, mora biti pristno in predvsem brez zadržkov. Mora biti jaz."