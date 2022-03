Hrvaški glasbenik zaradi okužbe s koronavirusom uporablja invalidski voziček

"Dragi prijatelji, moje občinstvo in vsi tisti, ki ste vedno bili z mano, zaradi hudih nenadnih zdravstvenih težav sem po nasvetu strokovnjakov prisiljen odpovedati vse koncerte, snemanja, in to po treh letih brez moje glasbe in materialnega obstoja. Zdravje je pomembno. Hvala za vašo dolgoletno pomoč in podporo. Ni predaje," je 53-letni hrvaški pevec Alen Vitasović zapisal v svoji objavi na Facebooku.

Kot je povedal za 24sata.hr, je zaradi slabega počutja v puljski bolnišnici, kjer je v izolaciji, za premikanje pa uporablja invalidski voziček. "Če ne bi prišel pravočasno, me verjetno sploh ne bi bilo več," je dodal. Opozoril je, da koronavirusna bolezen res ni preprosta.

Alen je pred dvema tednoma izdal novo pesem U dušu, ki po njegovih besedah ​​govori o težavah v življenju. "Pesem govori o življenju, o človeku, ki ima tako kot jaz težave v življenju, predvsem zadnjih nekaj let, in o tem, kako se vrniti na pravo pot. Priznam, ni vse odvisno od mene, ker je stanje katastrofalno," je razložil.

V zadnjih letih pandemije ni nastopal, kar ga je močno prizadelo, saj so razmere poleg finančnih težav razkrile, "kako nepomembna je umetnost za naše ljudi in koliko naše delo, odrekanje, trud in izobrazba niso spoštovani". Povedal je, da je po 40 letih strokovnega dela ostal brez osnovnega dohodka za življenje in brez zdravstvenega varstva. Najhuje mu je bilo, da je zelo pogrešal koncerte, občinstvo in način življenja, ki ga je bil vajen.