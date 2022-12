Še iščete idejo za darilo? Podarite razkošno razvajanje.

Darilni bon je velikokrat najboljša izbira, ko želite nekomu dati proste roke, da ga lahko fleksibilno uporabi za katerokoli storitev hotela. Želeno vrednost izberete sami, prav tako lahko dopišete posvetilo.

Svojim najbližjim ali poslovnim partnerjem lahko kupite darilni bon za večerjo v restavraciji Sophia ali darilni bon za bivanje v hotelu, razvajanje v SPA-centru, kulinaričnih dobrotah ali vrednostni bon, ki se lahko fleksibilno uporabi za vse storitve hotela. Vse v objemu sredozemskega ambienta na slovenski obali.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Za nakup darilnega bona se vam ni treba odpraviti do Portoroža. Kupite ga lahko kar iz udobja svojega doma, ga natisnete in takoj postavite pod smrečico. S tem boste svojim najdražjim podarili nekaj, kar si gotovo želijo: razvajanje v najprestižnejšem slovenskem hotelu – v hotelu Kempinski Palace Portorož.

Nakup storitev v ponudbi lahko opravite kar na Online Voucher Shop. Po nakupu boste e-voucher takoj prejeli prek e-pošte, ga natisnili ter podarili.

Lepotni postopki tudi za najzahtevnejši okus

Sprostitveni raj v hotelu Kempinski Palace Portorož se razprostira na kar 1.500 kvadratnih metrih površine in vključuje notranji in zunanji bazen z ogrevano morsko vodo, džakuzi ter oazo savn, kjer lahko izbirate med finsko, turško in infrardečo savno.

V Spa centru Rose lahko izbirate med različnimi negami obraza in tretmaji za telo, masažami, pilingi, kopelmi in savnami. Celotna paleta ponudbe pričara nepozabno doživetje ter učinkovito prežene stres in napetosti. V Spa Centru Rose poskrbijo za nepozabne trenutke in izjemno revitalizacijo celotnega telesa – od glave do pet.

Z darilnim bonom za spa razvajanje bodo lahko vaši najdražji izbrali zase najustreznejšo terapijo za bolj gladko in sijočo kožo. Za vse tipe je primerna MORSKA NEGA OBRAZA, ki s pomočjo hidramorskega koncentrata, bogatega s hialuronsko kislino, koži povrne navlaženost in svežino.

Za kožo, ki trpi zaradi izgube tonusa in manjših gub, je priporočljiva IZJEMNA ANTI-AGE NEGA OBRAZA, ki zagotavlja vrhunsko regeneracijo za splošno mladost obraza. Idealen tretma za zmanjšanje gub je tudi PRESTIŽNA ANTI-AGE NEGA OBRAZA.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Vsi, ki se dnevno spopadajo s stresom, se bodo zagotovo razveselili sprostitve ob masaži. V Spa centru Rose ponujajo masažo TOPEL OBJEM MORJA, MASAŽO HRBTA, RAMEN IN VRATU, ŠPORTNO MASAŽO, AROMATERAPIJO, REFLEKSOTERAPIJO, ZLATO MASAŽO, ki sproži spanec in pomladi um, ter AFTER-SUN masažo.

Z darilnim bonom lahko izberete tudi celoten ritual, ki bo poskrbel za popolno ravnovesje. V Spa centru Rose v hotelu Kempinski Palace Portorož ponujajo rituale, prilagojene posameznim letnim obdobjem. Za zimske mesece je priporočljiv ZIMSKI RITUAL, saj poveča cirkulacijo in vpliva na sprostitev mišic. Na voljo je tudi priljubljen LESNI RITAUL PROTI CELULITU, ki zagotavlja povečanje limfne cirkulacije, zmanjšuje gube, lajša stres in ima širok spekter drugih koristi. Odstranjevanju toksinov in boju proti celulitu s pomočjo izboljšanje krvnega obtoka pa je namenjen SLIM-SHAPE RITUAL.

Vikend oddih ob morju

Najboljši hotel v državi, ki je prejel tudi svetovno nagrado World Tourism Award, Kempinski Palace Portorož, se ponaša z najuglednejšo mednarodno nagrado Star Diamond Award, ki jo za odličnost v hotelirstvu podeljuje ameriška organizacija American Academy of Hospitality Sciences.

V hotelu, ki je eden najbolj znanih hotelov v Sloveniji ter označen s kategorijo pet zvezdic superior, večinoma dopustujejo pari in družine. Njihovi zaposleni se posvetijo prav vsakemu gostu, saj je zanje zadovoljstvo gostov na prvem mestu. V ta namen imajo v hotelu Kempinski zaposlenega tudi conciergea, ki poskrbi za uresničitev želja gostov, pa naj bo to miza v prezasedeni restavraciji z morsko hrano ali pa najem zasebnega letala.

Podarite bon za vikend pobeg ob morju, kjer se bo lahko prejemnik bona v najboljšem slovenskem hotelu resnično spočil, sprostil in odklopil od vsakodnevnega stresa.

Ponudba vključuje:

luksuzno nastanitev,

veličasten zajtk v Kristalni dvorani do 12. ure opoldne in

vstop v Rose spa center in fitnes.

Lahko pa izberete celo poletni oddih in s tem že sedaj poskrbite za prijetno vikend bivanje ob morju v vročih poletnih dneh.

Se ne morete odločiti kaj bi podarili?

Če še vedno niste prepričani ali bili vaši obdarovanci bolj veseli darilnega bona za spa storitve, gastronomsko poslastico ali nočitve, potem izberite vrednostni bon. Njegova prednost je, da lahko sami izberete vrednost, prejemnik bona pa se bo lahko sam odločil katero storitev hotela bo koristil.

Pri vrednostnem bonu lahko tudi sami izberete vrednost, ki jo podarjate, tako kot pri ostalih bonih, pa lahko tudi pri tem napišete svoje posvetilo in bon natisnete kar doma. Tako ga lahko kupite tudi zadnjo minuto, tik pred srečanjem z vašimi dragimi in se ob tem še izognete novoletni gneči v okolici nakupovalnih središč. Nič ni bolj enostavnega.

Sanjski hotel, ki z izjemnim udobjem in razkošno ponudbo pričara idiličen oddih Kempinski Palace Portorož je tretji hotel v celotni verigi Kempinski in član družine 18 elitnih evropskih hotelov, ki jih je doletela ta čast. KONTAKT: E-naslov: restaurant.portoroz@kempinski.com Telefon: +386 5 692 7000

Praznična gastronomska ponudba na obali z nagrado Michelinov krožnik

V prestižni restavraciji Sophia, nagrajeni z nazivom Michelin Reccommended , je gurmanska kulinarika posebna oblika umetnosti, ki nas popolnoma presune, tako kot dizajn restavracije, zato je kulinarična avantura v tej restavraciji primerna za najdragocenejše trenutke. Izberite bon za gastronomsko izkušnjo v hotelu Kempinski Palace Portorož in razveselite svoje bližnje.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Priznanje Michelin Reccommended prejmejo vrhunske restavracije, ki jih odlikujejo sveže surovine, skrbno pripravljeni in dobri obroki.

Restavracija ponuja vrhunsko mediteransko kulinariko, dopolnjeno z lokalnimi sestavinami ter okusi svetovne kuhinje, predstavljeno na moderen način. Izkušnja postane nepozabna ob pogledu na vinsko karto, ki ponuja vrhunski izbor mednarodnih in slovenskih vin.