Praznična darila za romantike in skopuhe

Ljudem v današnjem tempiranem vsakdanjiku veliko pomenita čas in pozornost. Najlepše darilo bo tisto, ki bo od srca, in bližnjim bo več pomenilo darilo, za katero smo se potrudili, ne le plačali. Pripravili smo pet idej, ki jih lahko pripravi prav vsak.

Izbira pravega darila za najbližje je vedno težka naloga. Za darila lahko zapravimo veliko denarja, kar pa ni merilo za dobro darilo.

Če svoje boljše polovice ne najdete v nobeni izmed predlaganih idej, ji sami izdelajte popolno osebno in unikatno darilo.

1. Spominska knjiga

Na pametnih telefonih in računalnikih lahko pobrskamo za svojimi najljubšimi fotografijami preteklega leta, nato pa se vrnemo v čas fotografskih albumov. Najlepše fotografije natisnemo in prilepimo v kupljen ali še raje lastnoročno izdelan album. Zraven vsake fotografije pripišemo tri stvari:

- datum in kraj,

- zahvalo in kaj nam je najbolj ostalo v spominu ter

- željo za prihodnost.

Ko bo vaša boljša polovica odprla darilo, bosta skupaj poletela čez lepe spomine, kar vaju bo zagotovo zbližalo.

2. Sladko presenečenje

Vsi poznamo slavne "fortune cookies", ki v sebi skrivajo sporočilce. Zagotovo pa niste vedeli, kako preprosto jih je pripraviti. V svoje božične piškote lahko najbližjim skrijete razloge, zakaj ste jim hvaležni, zakaj jih imate radi in kaj jim želite v prihodnjem letu.

Priprava vam bo vzela približno 30 minut, recept pa si lahko preberete na tej povezavi, kjer je zapisano še nekaj drugih preprostih, a okusnih receptov za božične dobrote.

3. Izlet

Namesto da si podarita stvari, si podarita nove skupne spomine. Odpravita se na izlet. Nekam, kamor si že dolgo želita iti, ali pa nekam, kjer sta že tisočkrat bila. Morda bi bilo idealno obiskati prostor, kjer sta se spoznala, čeprav je bil to zgolj park.

Naj bo cilj vajinega izleta preživljanje skupnega časa – poklonita si čas, ki si ga dandanes premalokrat vzamemo drug za drugega.

Res imamo veliko srečo, da živimo v tako majhni državi, ki nam toliko ponuja. Morda se bosta odpravila na Obalo, kjer so temperature malo bolj prijazne, in poskrbela, da vaju ne bo zeblo v noge.

V manj kot 45 minutah bosta iz Ljubljane prispela na Bled, kjer naj vama ne uideta romantična vožnja do blejske cerkvice in sprehod po božični promenadi. Morda sta športnika ali pa si rekreacijo že nekaj časa obljubljata, pa prej preprosto ni bilo časa. Odpravita se na bližnji hrib, s sabo vzemita topel čaj ali kavo in kakšen prigrizek ter uživajta v večernem pogledu na nešteto lučk pod sabo.

4. Lov za skritim darilom

Lahko pa je letošnje obdarovanje pravi proces. Namesto da darilo skrbno spravite pod božično drevesce, ga skrijte, pod smrečico pa pustite uganko. Na primer: naslednje darilce se skriva v prostoru, kjer preživiš največ časa. Da bo lov za darilom kar se da uspešen, uporabite čim bolj osebne in intimne namige, ki ju poznata le vidva.

Igro lahko omejite na stanovanje ali pa jo združite z zgornjo idejo in naredite izlet po spominih.

5. Večer razvajanja

Prav vsakomur se prileže kanček razvajanja. Zakaj bi plačevali za wellnese in masaže, ko pa si lahko spa naredimo kar sami doma? Ker vemo, kaj je našemu partnerju najbolj všeč, bomo lahko ustvarili popolni domači wellness. Med prazniki si boste lahko vzeli malo več časa in stoodstotna pozornost bo za vašo boljšo polovico odlično darilo.

Zamenjajte posteljnino in čez pogrnite brisačo. Pripravite pomirjujoče masažno olje, za popolno vzdušje pa po sobi postavite svečke in prižgite pomirjujočo glasbo. Za malo več smeha lahko na vrata spalnice nalepite napis Tvoj popolni spa center ali kaj podobnega, sami pa se vživite v vlogo maserja. Seveda ne smejo manjkati njeni/njegovi najljubši prigrizki in vino ali penina.