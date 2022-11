Martin Golob o svoji novi knjigi: Nisem je še prebral #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Knjiga Na spletni prižnici je nastala izpod peresa Lojzeta Grčmana, ki je spremljal priljubljenega duhovnika Martina Goloba in zapisoval njegove misli. Da knjige še ni prebral, pa je na današnji predstavitvi iskreno priznal Golob.

"Na poti smo skupaj. Ne maham vam s cilja, ampak hodim z vami." Tako se začne knjiga Na spletni prižnici, v kateri je Lojze Grčman, sicer nekdanji sodelavec Sportala, zbral 13 ur materiala in intervjujev z duhovnikom Martinom Golobom.

Na 183 straneh je zapisal življenjsko zgodbo priljubljenega duhovnika, ki ga je Slovenija spoznala pred leti, prav zaradi njegovega drugačnega načina širjenja vere med ljudmi. To vedno nasmejani Golob počne še danes, dneve pa si zapolni tudi s snemanjem vlogov.

Bralci so knjigo razgrabili in v založbi so se zato odločili za ponatis.