Krsta s posmrtnimi ostanki kraljice Elizabete II. v Westminstru

Krsto s posmrtnimi ostanki britanske kraljice Elizabete II. so danes popoldne v sprevodu iz Buckinghamske palače prepeljali v Westminster. Tam se bodo lahko Britanci naslednje štiri dni, do ponedeljkovega pogreba, še zadnjič poslovili od monarhinje, ki je državi vladala 70 let.

Slovesni sprevod s kraljičino krsto, prekrito s kraljevim praporom, so na kočiji s konjsko vprego odpeljali skozi vrata Buckinghamske palače. Pokojna kraljica je tako po sedmih desetletjih vladanja še zadnjič zapustila svoje domovanje. V sprevodu so jo spremljali kralj Karel III., njegova sestra Anne ter brata Andrew in Edward, sledila pa sta jim kraljičina vnuka in sinova kralja Karla III., princa William in Harry.

Po približno 40 minutah je sprevod prispel do parlamentarnega poslopja, kjer v dvorani Westminster poteka krajša maša, ki jo vodi canterburyjski nadškof. Dvorano, ki je najstarejši del westminstrske palače, bodo nato odprli za javnost, krsta pa bo tam do ponedeljka zjutraj. Noč in dan jo bodo stražili pripadniki kraljevih enot.

Sprevod iz Buckinghamske palače do Westminstra so množice spremljale v tišini, ki so jo vsako minuto prekinjale topovske salve, v 60-sekundnih intervalih pa je zvonil tudi bližnji Big Ben. Široka ulica The Mall, ki jo z obeh strani obdaja drevored, je bila skozi zgodovino tradicionalno prizorišče dogodkov v zvezi z monarhijo, nazadnje je tako junija letos tam potekal sprevod ob platinastem jubileju Elizabete II.

Obiskovalci se bodo lahko od priljubljene kraljice do ponedeljka zjutraj poslovili 24 ur na dan, pričakovati je na tisoče ljudi, britanske oblasti pričakujejo, da bodo morali več ur čakati v vrsti.

Pogreb Elizabete II, ki je v četrtek umrla v dvorcu Balmoral na Škotskem v starosti 96 let, bo v ponedeljek.