Francoska policistka v stilu Kim Kardashian: "Prosim, naj me aretira!"

"Prosim, naj me aretira," je le eden od komentarjev, ki so se pojavili pod fotografijo francoske policistke, podobne Kim Kardashian. Kamere so jo ujele ob spremstvu priprtega francoskega zobozdravnika in njegovega očeta, ki sta pohabljala svoje paciente.

V Franciji odmeva zgodba o bogatem zobozdravniku Lionelu Guedju in njegovem očetu Carnotu, ki so ju zaprli zaradi pohabljanja pacientov, saj sta opravila na tisoče nepotrebnih posegov.

A še več pozornosti je ob tej zgodbi zaradi njene zadnjice na naslovnicah namenjene francoski policistki, ki so jo ujeli med spremstvom obtoženih na sodišče.

Kup oboževalcev, ki bi postali tudi kriminalci

Njena fotografija, na kateri spominja na Kim Kardashian, je v hipu postala viralna na družbenih omrežjih, spremljajo pa jo številni komentarji, kot so: '"We need to get to the bottom of this" (Temu moramo priti do zadnjice) in "She has backup for days" (Ima rezervo za več dni), drugi pa so stresali šale na račun policijskega nadlegovanja z zadnjico ('police bootality', op. a.).

Nekateri so razmišljali tudi o tem, da bi se zatekli h kriminalu, da bi srečali to francosko policistko. Ob tem je nekdo zapisal: "Prosim, naj mi nekdo pove ime tega okrožja, aretirati me je treba."

Na objavo članka so se odzvali tudi takšni, ki so podvomili o pristnosti fotografije, češ da je zadnjica policistke retuširana, toda interni preiskovalci so pristnost fotografije potrdili.

Namesto zalivk "zdravil" koreninske kanale

41-letnega Guedja so zaradi nepotrebnih posegov na več tisoč revnih pacientih v Marseillu med letoma 2006 in 2012 obsodili na osem let zapora. V naglici je izvajal zdravljenje koreninskih kanalov pri pacientih, ki so prišli po zalivke, nato pa denar zahteval nazaj prek zavoda za socialno varstvo in se s tem okoristil z več milijoni evrov letno.

Na vrhuncu svojih zlorab je bil znan kot zobozdravnik z največjimi zaslužki v Evropi – leta 2010 je "zaslužil" več kot 3,3, milijona evrov. V lasti je imel ferrarija, dobrih 800 tisoč evrov vredno jahto in Warholove slike. Ustvaril je tudi nepremičninski imperij s tremi stanovanji v Parizu, dvema v Alpah in blokom v Perpignanu na jugu Francije.

Medtem so se pri mnogo njegovih pacientih pojavile resne težave s kroničnimi bolečinami in izpadanjem zob. "Do svojega 45. leta sem izgubila polovico zob, pri 55 pa jih nisem imela več, ampak samo vsadke," je dejala Ouassila, ki pred razsodbo ni želela izdati svojega polnega imena.

