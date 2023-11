Spodbuda ustvarjalnim idejam in mladim talentom, ki ustvarjajo trajnostno razliko

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in podjetje Infineon Technologies Austria sta sklenila strateško partnerstvo na področju elektrotehnike, ki bo študente, raziskovalce in predstavnike industrije spodbujalo k trajnostnim inovacijam.

Tako so med drugim odprli Mission Future Hub – prostor za aktivno mreženje udeležencev inovacij za digitalni in zeleni prehod, v katerem bo raziskave in razvoj financiralo sodelujoče avstrijsko podjetje.

Večplastno sodelovanje

Cilj partnerstva ni samo združevanje pametnih tehnologij, konkurenčnih evropskih inovacij in visoko usposobljenih strokovnjakov, ki so nujni za doseganje trajnostnih zavez in ciljev, temveč tudi spodbujati poučevanje, usposabljanje in mreženje.

Prof. dr. Andrej Kos (desno), predstojnik Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je koordinator sodelovanja fakultete s podjetjem Infineon. Foto: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Sklenjeno partnerstvo in mednarodno sodelovanje sta nadaljevanje sodelovanja podjetja Infineon Austria v projektu skupnega evropskega interesa na področju mikroelektronike (ang. IPCEI ME), so pojasnili ob odprtju novega središča.

Papič: Pomemben prispevek k trikotniku znanja

Na slavnostnem dogodku so bili navzoči izvršna direktorica Infineon Technologies Austria AG Sabine Herlitschka, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Marko Topič ter predstojnik Laboratorija za telekomunikacije na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko Andrej Kos, ki je tudi koordinator tega sodelovanja.

Minister Papič je novo partnerstvo ocenil kot pomemben prispevek k trikotniku znanja (visoko šolstvo, znanost, inovacije), ki je odločilnega pomena za zeleni in digitalni prehod. "Kar je še posebej pomembno, pri tem ne bodo sodelovali le že oblikovani strokovnjaki, temveč tudi študenti, ki ne bodo pridobili le dragocenih izkušenj in znanja, temveč tudi zavedanje, da lahko aktivno sodelujejo pri oblikovanju prihodnosti," je med drugim izpostavil.

Deset let sodobnih inovativnih pristopov

Med temami, s katerimi se bodo ukvarjali v novem partnerstvu, so energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, elektromobilnost, umetna inteligenca, internet stvari (IoT) ali kvantne raziskave.

"Za fakulteto je zelo pomembno dolgoročno regionalno in mednarodno sodelovanje na visokotehnoloških področjih, saj tako stalno izboljšujemo izobraževalni proces in v svoje delovanje vključujemo vrhunske raziskave," je izpostavil Andrej Kos in spomnil, da so se z vključevanjem sodobnih inovativnih pristopov v vsa področja delovanja fakultete začeli intenzivno ukvarjati pred več kot desetimi leti, ko so ustanovili prvi odprti laboratorij na Univerzi v Ljubljani – Makerlab.