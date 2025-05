Biden prevzel odgovornost za Trumpovo zmago na volitvah

Bivši predsednik ZDA Joe Biden je v četrtkovem pogovoru na televiziji ABC prevzel odgovornost za zmago Donalda Trumpa na lanskoletnih predsedniških volitvah in to zmago pripisal uspešnemu izkoriščanju seksizma in rasizma s strani Trumpove kampanje.

To je bil drugi Bidnov intervju v dveh dneh po sto dneh Trumpovega vladanja. Na vprašanje, zakaj se je začel šele sedaj oglašati, je odgovoril, da se je posvetoval z drugimi še živečimi bivšimi predsedniki ZDA in so sklenili, da kritike Trumpa takoj na začetku ne bi bile vljudne.

Trump je zmagal, ker zna prodajati – demokrati tega niso znali izkoristiti

Za Trumpa je dejal, da izjemno slabo uveljavlja ameriške interese v svetu, in menil, da je republikanec zmagal, ker se zna dobro prodajati, demokrati, na čelu z njim, pa tega niso znali. Pri tem je kot primer navedel, da nikjer niso razglašali, da je nova cesta ali nov most zasluga Bidnove zakonodaje o obnovi ameriške infrastrukture.

O umiku iz kampanje: šlo je za enotnost stranke, ne za zdravje

Biden se je lani poleti umaknil iz kampanje po poraznem nastopu na televizijskem soočenju s Trumpom. Ugledni člani stranke so ga začeli pozivati k umiku, takšno pa je bilo tudi mnenje večine demokratov. Za ABC je zatrdil, da z njegovimi kognitivnimi sposobnostmi ni čisto nič narobe, umaknil pa se je samo zato, da ohrani enotnost stranke.

Priznal je odgovornost za poraz demokratov

Na vprašanje, ali se čuti odgovornega za Trumpovo zmago, je odgovoril, da prevzema odgovornost, ker je Trump zmagal, ko je bil on na čelu stranke in države. Nad porazom demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris ni bil presenečen, ker je Trumpova kampanja vodila izjemno ostro seksistično in rasistično kampanjo. Američane so prepričali, da ženska, in to temnopolta, ne more biti uspešna predsednica, je dejal Biden.

Trump me napada, ker sem ga porazil

Na vprašanje, zakaj meni, da ga Trump nenehno napada, je Biden odgovoril, da ga verjetno sovraži, ker ga je leta 2020 premagal na volitvah.

Biden piše knjigo spominov in razmišlja o prihodnosti

Na koncu je še dejal, da piše knjigo spominov in premišljuje o tem, kaj lahko dela, da bo še naprej koristen za stranko in Ameriko.