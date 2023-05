Modularne hiše, ki so obnorele Slovence

V zadnjem desetletju je trg montažnih hiš na ključ bliskovito zrasel, hkrati pa je z vrsto tovrstnih ponudnikov odločitev, komu zaupati za ta pomemben življenjski mejnik, nekoliko težja. Pred pomembnim mejnikom gradnje hiše se je znašla tudi radijska in televizijska voditeljica Eva Cimbola, ki ji bo z nasveti v oddaji Gremo na sonce na pomoč priskočil prijatelj Uroš Bitenc. Podjetje Žiher hiše pri nas spada med vodilne ponudnike montažnih hiš, nedavno pa so na trg lansirali nov koncept modularnih hiš SmartHouse , ki postajajo med Slovenci vse bolj priljubljene. Ustrezajo pa tudi željam Eve, ki si na parceli želi nizkoenergijsko manjšo hišo z optimalno razporeditvijo prostorov, optimalno in hitro gradnjo, tehnološko dovršeno, z nizkimi stroški bivanja in brez kompromisov pri kakovosti ter ceni.

Uroš Bitenc v vzorčni hiši SmartHouse v družbi direktorice podjetja Žiher hiše Melite Žiher in Tine Preac, arhitektke v podjetju Žiher hiše Foto: Ana Kovač

Uroš Bitenc bo v tokratni izvedbi spletne oddaje Gremo na sonce na pot trajnostne izobrazbe popeljal prijateljico Evo Cimbolo, televizijsko in radijsko voditeljico, ki bo v kratkem na svoji parceli gradila hišo. Ta je navdušena nad nekaterimi energetsko varčnimi rešitvami, ki jih je v svoj dom implementiral Bitenc. Tudi sama že ima okvirno predstavo, kako naj bi bil videti njen novi dom, v "beležki" pa ima tudi seznam različnih podjetij, ki so pritegnila njeno pozornost in ponujajo energetsko varčne rešitve. Okleva med izvedbo hiše na ključ in drugimi rešitvami na trgu. V vsakem primeru pa bo njena nova hiša trajnostno naravnana, zato jo zanimajo zanimive, energetsko učinkovite rešitve. Skupaj bosta − na podlagi lastnih izkušenj Uroša Bitenca iz pretekle sezone in okvirnih zamisli Eve Cimbole − obiskala strokovnjake, podjetja, ponudnike, ki jima bodo predstavili energetsko varčne rešitve. "Zato pa so prijatelji," Uroš Bitenc velikodušno pove Evi Cimbola. Gremo na sonce? Gremo na severovzhod naše države.

Koncept SmartHouse Slovenija - Žiher hiše

Kakovost in masivnost kot pri klasični montažni gradnji

V podjetju Žiher hiše so nedavno obstoječemu asortimentu skoraj ničenergijskih Žiher hiš dodali nekaj novega – modularne hiše Smart, ki postavljajo nove časovne smernice postavitve hiš in so izredno dostopne. Koncept hiš so poimenovali SmartHouse. Gre za posebno serijo tipskih hiš, ki se jih ne da spreminjati. Prednost teh hiš je, da so cenovno zelo zanimive, dostopne marsikateremu kupcu, odlikuje pa jih tudi izredno hiter čas izgradnje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja so lahko postavljene v roku enega meseca. Sicer so hiše po bivanjski kakovosti narejene po vzoru siceršnjih, "klasičnih" Žiher hiš, ki jih imajo v ponudbi.

Koncept SmartHouse ponuja tržišču kakovost in masivnost kot pri klasični montažni gradnji. Zagotavlja najvišjo možno toplotno in zvočno izoliranost ter nudi optimalno razporeditev prostorov glede na izbrani tip hiše. SmartHouse so tipske hiše prihodnosti, cenovno dostopne širšemu krogu ljudi, pri čemer se ni treba odreči kakovosti montažne gradnje.

Notranjost hiše SmartHouse Slovenija, velikost L - Žiher hiše. Foto: Ana Kovač

Vrhunsko bivanje po dostopni ceni

Koncept SmartHouse je razvit na osnovi dolgoletnih izkušenj s projektiranjem in gradnjo klasičnih nič- in nizkoenergijskih hiš tako v Sloveniji kot tujini in vam omogoča optimalno in hitro gradnjo, brez kompromisov pri kakovosti in ceni.

"Koncept hiš SmartHouse se je razvijal dlje časa. Nastal je tudi podlagi dolgoletnih izkušenj s prakticiranjem in gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, tako v Sloveniji kot tujini. Želeli smo izdelati hišo, ki nudi visoko kakovost bivanja z vrhunskimi materiali po dostopnih cenah," uvodoma pove Melita Žiher, direktorica podjetja Žiher hiše.

Uroš Bitenc v vzorčni hiši SmartHouse v družbi direktorice podjetja Žiher hiše Melite Žiher in Tine Preac, arhitektke v podjetju Žiher hiše Foto: Ana Kovač

Za raznolike ciljne skupine

Komu pa so primarno namenjene hiše SmartHouse? Lahko gre za hiške za mlade v mestu, ki začenjajo poklicno pot in se ne želijo vezati na določen kraj, ali pa za udoben dom za starejše, katerim je klasična hiša postala prevelika in si želijo starost preživeti kar se da udobno in neobremenjujoče. Predstavlja pa lahko tudi kakovosten počitniški dom ob morju, mogoče hišo na podeželju ali pa lasten prostor v mestu.

"Linija hiš SmartHouse je namenjena praktično vsem − tako mladim, mladim družinam kot tudi starejšim parom, ki jim obstoječa hiša postala prevelika in si želijo jesen življenja preživeti kar se da kakovostno in udobno z nizkimi obratovalnimi stroški. Najmanjša hiša, ki je trenutno dostopna, je hiša S, ki je namenjena za počitniški objekt v mestu, na podeželju, kot morda hiša ob morju ali kjerkoli drugje na vaši idealni lokaciji," razloži Tina Preac, arhitektka v podjetju Žiher hiše.

SmartHouse Slovenija, vzorčna hiša L v Ormožu. Na fotografiji Tina Preac in Uroš Bitenc. Foto: Ana Kovač

Prednosti, ki jim ni videti konca

Prva prednost SmartHouse hiše je, da je narejena izredno hitro. "Sama proizvodnja hiše traja tri mesece, od tega dva meseca poteka izdelave hiše v sami proizvodnji, kjer so zagotovljeni optimalni pogoji in kjer imamo izjemen nadzor nad kakovostjo hiše. Naša lastna proizvodnja, kjer lahko delamo lasten razvoj, optimiziramo postopke in nadziramo kakovost izdelave, je res velika prednost. To je danes izjemnega pomena za vsakega naročnika in zato mu tudi omogočamo ogled hiše, da se lahko skoznjo sprehodi. Preden gre hiša k naročniku, je dejansko že pregledana," pove Melita Žiher.

Druga prednost hiš SmartHouse je, da so izjemno pametno zasnovane v smislu optimalne kvadrature, tudi zaradi tega imajo izjemno nizko porabo. "Da, prednost hiše SmartHouse hiše izjemna kakovost bivanja na optimalni tlorisni zasnovi. Hiša ima vključene najnovejše tehnologije ogrevanja, za vsakega naročnika pa je izredno pomembno tudi, da je hiša cenovno izjemno dostopna," nadaljuje direktorica podjetja Žiher hiše.

Melita Žiher, direktorica podjetja Žiher hiše. Foto: Ana Kovač

Trenutno na voljo tri verzije, kmalu na trgu dve novosti

Trenutno so v liniji hiš SmartHouse na razpolago tri verzije. "Najmanjša je hiša S, ki ima 49 kvadratnih metrov tlorisne površine. Potem je hiša M, ki ima 66 kvadratnih metrov tlorisne površine, sledi ji največja hiša, hiša L, ki ima 93 kvadratnih metrov tlorisne površine. Omenjena različica je na voljo tudi kot vzorčna hiša in je na voljo za ogled. Pri vseh hišah gre v principu za enotno osnovo. To pomeni, da imamo enoten modul, ki je pri vseh hišah enak − bivalni prostor z eno sobo in kopalnico. Potem pa temu osnovnemu modulu dodajamo glede na velikost hiše dodatne module v vertikalni in horizontalni smeri," razlaga Tina Preac.

Tina Preac, arhitektka v podjetju Žiher hiše. Foto: Ana Kovač

"V primeru hiše L smo dodali zgornjo etažo in tako dobili dejansko dvoetažno hišo. V primeru hiš S in M pa govorimo o pritličnih hišah. Trenutno so glede na krajevne značilnosti določenega območja in predpise na voljo hiše z ravno streho in pa tudi z dvokapno streho. Lahko pa povem, saj danes to ni več skrivnost, da na tržišče prihajata še dve novi hiši, in sicer hiša XS, to bo res njihova manjša sestra, in pa hiša XL, ki bo namenjena nekoliko zahtevnejšim strankam, ki želijo malenkost večjo kvadraturo," nadaljuje arhitektka.

Foto: Ana Kovač

V vzorčni hiši lepo prikazan optimalno zasnovan tloris

Linija hiš SmartHouse torej predstavlja pametno zasnovano hišo, kjer je praktično vnaprej premišljen in načrtovan vsak centimeter hiše. "Skrbno so prav tako načrtovani pohištvo, oprema, elektrooprema, sanitarna oprema, tako da praktično ni potrebe po dodatnem spreminjanju investitorja, ker je res vse vnaprej skrbno in natančno premišljeno. V vzorčni hiši v Ormožu je z umeščenim pohištvom lepo nazorno prikazano, kako se izkoristi vsak centimeter. Lepo vabimo vse, ki vas ta vzorčna hiša zanima, da si jo pridete pobližje pogledat in vidite ta optimalno zasnovani tloris," vse potencialne stranke povabi Tina Preac.

V fotogaleriji si oglejte interier vzorčne hiše SmartHouse v Ormožu.

"V fazi proizvodnje hiše se vedno zgodi, da naročnik pride hišo pogledat, se po njej sprehodi, dobi občutek bivanja. V hiši zaključimo predhodno že kopalnice, ki so narejene iz betona. Sicer je to nadstandard, ampak je mogoč. V hiši je že narejen oplesk, vgrajene so inštalacije, tako da dejansko hišo s posebnim izrednim prevozom pripeljemo do naročnika. Seveda mora biti izpolnjen en pogoj − zagotovljen dostop. To je zelo pomembna stvar. Ko jo pripeljemo in jo postavimo traja nekje še en mesec, da zaključimo talne obloge, po navadi je to parket, in potem hišo predamo naročniku za bivanje. Trenutno lahko sicer v proizvodnji sočasno delamo eno hišo SmartHouse in nekje dve individualni hiši. Proizvodnja postaja bistveno premajhna. Zato smo se odločili za razširitev proizvodnje z novim lesno-proizvodnim centrom, ki bo dokončan nekje do novembra tega leta," pove Melita Žiher in doda, da je bil koncept hiše SmartHouse zasnovan tudi z namenom razširitve prodaje na tuje trge.

Proizvodnja podjetja Žiher hiše v Ormožu. Foto: Ana Kovač

"Koncept Smart hiše je bil zasnovan praktično za razširitev prodaje na tuje trge. Ker se hiša dokonča v glavnini v proizvodnji, je potem dejansko še najmanj, da jo zmontiramo in dokončamo tudi v tujini," razloži direktorica podjetja Žiher hiše.

V fotogaleriji si oglejte utrip nastajanja hiš podjetja Žiher hiše v njihovi proizvodnji v Ormožu.

Zanimanje za hiše SmartHouse vedno večje

Sogovornica poudarja, da je zanimanje za hiše SmartHouse vedno večje. "Povpraševanje in zanimanje za hiše Smart je vedno večje, saj naročnik natančno ve, kaj bo dobil. Zaradi tega smo tudi naredili to vzorčno hišo, saj je predstava o tem, kaj bo stranka dobila, zelo pomembna. Verjamem, in tudi naše dosedanje izkušnje dokazujejo, da je tovrstna gradnja vedno bolj zanimiva za naročnike. Tudi v podjetju smo naravnani trajnostno, zeleno, okolju prijazno in seveda skušamo ugoditi v vsem željam našim naročnikom," razmišlja Melita Žiher.

Zakaj so torej v dani situaciji hiše SmartHouse primerne tudi za Evo Cimbola? "Zato, ker bo s tem praktično rešila vse težave in obenem prihranila še veliko živcev. Hiša bo narejena v proizvodnji pod strogim nadzorom, v dogovorjenem času, lahko si jo bo predhodno ogledala, se prepričala o vseh materialih, velikosti hiše, in tudi cena zanjo bo bistveno ugodnejša in dostopnejša kot pri drugih načinih gradnje."

V fotogaleriji si oglejte, kako poteka montaža hiše SmartHouse na izbrani lokaciji.

