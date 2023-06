Število letno zgrajenih novih sončnih elektrarn se je v zadnjih dveh letih povečalo za kar sto odstotkov. Tako sunkovito rast je mogoče opaziti že na pogled, če se z avtomobilom zapeljete skozi slovenske vasi in mesta. K temu je zagotovo pripomogel tudi prihajajoč spremenjen način obračunavanja, ki bo za uporabnike s prihodnjim letom manj ugoden, zato si številni želijo sončno elektrarno postaviti še letos. Prav zato je tudi Uroš Bitenc v četrti oddaji Gremo na sonce svoji prijateljici ter radijski in televizijski voditeljici Evi Cimboli predstavil podjetje, ki se ukvarja z energetskimi rešitvami, s svojim unikatnim pristopom pa omogoča kar najhitrejšo pot od odločitve do gradnje delujoče sončne elektrarne.

V 4. oddaji Gremo na sonce je Uroš Bitenc obiskal podjetje Enertec. Ker se mu Eva na njegovi odpravi ni mogla pridružiti, je njegova ekipa vse pogovore posnela, da si jih je lahko Eva ogledala pozneje. Foto: Ana Kovač

Uroš Bitenc bo v tokratni izvedbi spletne oddaje Gremo na sonce na pot trajnostne izobrazbe popeljal prijateljico Evo Cimbolo, televizijsko in radijsko voditeljico, ki bo v kratkem na svoji parceli gradila hišo. Ta je navdušena nad nekaterimi energetsko varčnimi rešitvami, ki jih je v svoj dom že lani uvedel Bitenc. Tudi sama že ima okvirno predstavo, kako naj bi bil videti njen novi dom, vsekakor pa si v svojo novo hišo želi vpeljati rešitve, ki ji bodo omogočile energetsko varčno bivanje. Na podlagi izkušenj Uroša Bitenca iz pretekle sezone oddaj Gremo na sonce in okvirnih zamisli Eve Cimbole sta v dosedanjih oddajah že obiskala nekaj strokovnjakov, podjetij in ponudnikov, ki so jima predstavili energetsko varčne rešitve. Tokrat sta za nasvet povprašala specialiste za sončne elektrarne. Ker pa se Eva obiska v podjetju Enertec Moja elektrarna ni mogla udeležiti, se je Uroš potrdil in sogovornikom zastavil vsa njena vprašanja, njihove odgovore pa si bo tudi Eva pogledala kar v oddaji.

Odločitev za sončno elektrarno je prava odločitev

Foto: Ana Kovač

"Razlogov za priljubljenost sončnih elektrarn je več," je v pogovoru z Bitencem povedal vodja prodaje v podjetju Enertec Goran Stamenčić. Gre predvsem za prihranke pri porabi električne energije iz omrežja. Ob tem sončna elektrarna lastnikom omogoča tudi neodvisnost od sprememb cen na trgu energentov, kar je še posebej pomembno v zadnjem obdobju, ko te dosegajo rekordne vrednosti. Nezanemarljiv pa je tudi doprinos k okolju, saj z uporabo sončne elektrarne zmanjšamo izpuste ogljikovega dioksida in s tem negativen vpliv na okolje.

Da je to res prava odločitev, dokazuje tudi število na novo zgrajenih sončnih elektrarn, ki je vsako leto višje. Če je bilo še v letu 2021 zgrajenih 6.300 novih sončnih elektrarn, je lani številka poskočila že na 12.500.

Uroš Bitenc, Goran Stamenčić, vodja prodaje in Tadej Smogavec, vodja razvoja pri podjetju Enertec Foto: Ana Kovač

Kako vemo, kako veliko elektrarno potrebujemo?

Pri odločanju za sončno elektrarno je prvo vprašanje, ki si ga ljudje zastavijo, kako veliko sončno elektrarno sploh potrebujejo. To je lani zanimalo Bitenca, letos pa si je enako vprašanje zastavila tudi Eva.

Optimalna velikost elektrarne je odvisna od letne porabe električne energije vsakega posameznega gospodinjstva, saj se ta lahko občutno razlikuje. To lahko vsakdo preveri ob registraciji v svoj profil na spletni strani izbranega ponudnika električne energije.

Poleg porabe pa je pomemben podatek tudi mikrolokacija objekta, kjer bi stala sončna elektrarna. Z uporabo aplikacije Moja elektrarna, ki jo brezplačno ponuja podjetje Enertec, lahko tako vsakdo pridobi optimalno velikost svoje sončne elektrarne. V aplikacijo preprosto vnese porabo, mikrolokacijo, lego in naklon strehe pa bo aplikacija izmerila kar sama.

S pomočjo aplikacije Moja elektrarna lahko kar sami odmerite naklon strehe, zabeležite njeno usmerjenost ter označite mikroloacijo. Vpišite še letno porabo in ponudba za vašo novo sončno elektrarno je skoraj v vaših rokah. Foto: Ana Kovač

Sicer pa velja vodilo, da en kilovat sončne elektrarne na leto proizvede dobrih tisoč kilovatnih ur elektrike. Sedemkilovatna elektrarna na leto proizvede približno 7.500 kilovatnih ur elektrike, je še pojasnil Stamenčić.

Subvencije ostajajo, splača se kombinacija s hranilniki

Tako kot to zanima prav vsakega investitorja, je Uroš tudi za Evo preveril še, kako je s subvencijami. Kot je pojasnil Goran Stamenčić, te ostajajo tudi v letošnjem letu, a se je v razpisu vseeno pojavila sprememba. Z dosedanje višine 180 evrov na kilovat sončne elektrarne se je subvencija znižala na 50 evrov.

Subvencije Eko sklada ostajajo tudi v letu 2023. Foto: Ana Kovač

So pa v tokratnem razpisu uvedli tudi novost, in sicer subvencijo na elektrarne, povezane z baterijskimi hranilniki električne energije. Tukaj subvencija znaša kar 500 evrov na kilovat inštalirane moči elektrarne. Določili pa so tudi zgornjo mejo, ki je 80 odstotkov priključne moči.

Čaka nas nova naloga: postati aktivni odjemalec električne energije

Do okolja prijazna pridelava električne energije, samozadostnost, cenovna neodvisnost ter skrb za okolje so en vidik sončnih elektrarn, a v prehodu na trajnostni način življenja nas čaka še en izziv, postati aktivni odjemalec električne energije. Se sprašujete, kaj to pomeni? Tudi Uroš se je.

Goran Stamenčić, vodja prodaje pri podjetju Enertec, Uroš Bitenc in Tadej Smogavec, vodja razvoja Foto: Ana Kovač

Kot mu je pojasnil Tadej Smogavec, vodja razvoja pri podjetju Enertec Moja elektrarna, bomo v prihodnosti, ki ni tako daleč, morali prilagoditi lastno porabo električne energije njeni proizvodnji. To pomeni, da bomo morali svoje vedenje prilagoditi tako, da bomo električno energijo porabljali v glavnem takrat, ko bodo na voljo presežki, hkrati pa bo prav zato ta takrat za nas tudi ugodnejša. Torej ko bo sijalo sonce ali bo na primer pihal veter in bo tako na voljo dovolj obnovljive energije.

Po drugi strani pa bo treba manj električne energije porabiti takrat, ko je bo na voljo manj, torej zjutraj in zvečer. Na primer popoldne, ko se bo že polnil električni avtomobil in bodo v uporabi še kuhinjski gospodinjski aparati, ne bo primeren čas tudi za polnjenje elektronskih naprav. Takšno plansko vedenje pri porabi električne energije pomeni aktivni odjem električne energije.

V bližnji prihodnosti bomo morali postati aktivni odjemalci električne energije. Porabo bo treba prilagoditi proizvodnji. Foto: Ana Kovač

Digitalno orodje za pomoč pri aktivnem odjemu električne energije

Transformacija uporabnikov v aktivne odjemalce električne energije bo težka. "Zelo težko bo ročno prilagajati vse naprave proizvodnji in odjemu električne energije. Zato pri nas velik del razvoja usmerjamo v razvoj digitalnih rešitev, ki bodo na eni strani znale krmiliti proizvodnjo električne energije in na drugi strani odjemalce, kot so električne polnilnice, toplotne črpalke, objekt in pa baterijo, kot vmesni člen med proizvodnimi in odjemnimi viri električne energije. Ta sistem mora delovati na način, da bo za končnega uporabnika stroškovno najbolj učinkovit, hkrati pa, da raven in udobnosti bivanja ne bo upadla," je razvojni poti podjetja Enertec Moja elektrarna povedal Tadej Smogavc.

Najhitrejša pot do sončne elektrarne

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Pot od razmisleka, določitve in nato montaže sončne elektrarne je lahko precej dolgotrajna, a ne, če imate ob sebi pravega partnerja. To je s pomočjo podjetja Enertec Moja elektrarna lansko leto na lastni koži ugotovil že Uroš Bitenc. Njihova aplikacija Moja elektrarna namreč uporabniku omogoča, da kar sam vnese vse potrebne podatke, označi lokacijo objekta, izmeri naklon ter usmerjenost objekta. Na tej osnovi lahko tako zelo hitro pridobi precej natančno ponudbo.

Kot je povedal Bojan Ratej iz marketinga Enerteca, je v zadnjih dveh letih kar 40 odstotkov njihovih strank začelo postopek pridobivanja ponudbe prek aplikacije Moja elektrarna.

Uroš Bitenc in Bojan Ratej iz trženja podjetja Enertec Moja elektrarna. Kar 40 odstotkov strank, ki se odločijo za nakup sončne elektrarne podjetja Enertec, odda povpraševanje prek aplikacije Moja energija. Foto: Ana Kovač

Da bi postopek pridobivanja nove elektrarne naredili še prijaznejši do uporabnika ter ga obenem tudi pohitrili, so v podjetju Enertec nadaljevali razvoj aplikacije. Ta zdaj strankam, ki se po pridobitvi prve ponudbe odločijo za nakup sončne elektrarne, omogoča, da pridobijo lasten uporabniški dostop. Tako lahko ves čas spremljajo potek vseh priprav, ki vodijo do montaže sončne elektrarne. Sodelovanje in komunikacija s stranko sta preprostejša. V podjetju Enertec lahko lažje in hitreje od stranke pridobijo vso potrebno dokumentacijo, ta pa lahko sproti spremlja vsak napredek.

Ves postopek je tako od naročila do izvedbe kar najkrajši, hkrati pa tudi najbolj ekonomičen, celo trajnosten. Čeprav imajo pri podjetju Enertec Moja energija v uporabi le električna vozila, pa zaradi uporabe tako priročne aplikacije naredijo manj voženj ter prihranijo več časa. "Skozi ves postopek si lahko v aplikaciji v le petih minutah."

Podjetje Enertec Moja elektrarna skrbi za kar najmanj izpustov toplogrednih plinov tudi s svojim voznim parkom. Foto: Ana Kovač

Ugodnejši pogoji za sončno elektrarno le še do konca leta

Prehodno obdobje, v katerem si je še mogoče zagotoviti sončno elektrarno pod ugodnejšimi pogoji, se izteka že konec leta. To je še en razlog več, zakaj je pristop, ki so ga z aplikacijo Moja elektrarna ubrali v podjetju Enertec, še kako priljubljen.

Do konca leta je samo še čas, da si po stari uredbi pridobite sončno elektrarno, govorimo o netmeteringu. Zato je v tem trenutku čas še kako pomemben. In takšna aplikacija je velik doprinos k temu, da si lahko res hitreje zagotovite sončno elektrarno in ste v ves sistem vključeni še po stari uredbi netmeteringa," je Bojan Ratej opomnil Uroša, ki je skrbno beležil pridobljene podatke za Evino novo hišo, prijazno do okolja.

Arhitekt Marko Doleček opaža strm porast iskanja energetskih rešitev tako pri novogradnjah kot tudi pri obnovah. Foto: Ana Kovač

90 odstotkov novogradenj se odloča za energetsko varčne rešitve

Čeprav Uroš doma že ima sončno elektrarno podjetja Enertec Moja elektrarna, pa se je z ekipo za Evo odločil še posneti primer hiše, stare 50 let, katere lastnik se je odločil za energetsko prenovo. V pogovoru z arhitektom prenove Markom Dolečkom je izvedel, da je lastnik imel poprej veliko energetskih izgub. Ogrevanje na kurilno olje je tako zamenjal z ogrevanjem, prijaznim do okolja, poleg obnove pročelja in oken pa se je odločil tudi za sončno elektrarno.

Postregel je še s podatkom, da se dandanes, še posebej pri novogradnjah, kar 90 odstotkov ljudi odloča za energetsko varčne rešitve, ki so dolgoročno tudi veliko cenejše. Podobno pa je tudi pri obnovah.

Ne zamudite naslednje oddaje Gremo na sonce z Urošem Bitencem in Evo Cimbolo. Foto: Ana Kovač