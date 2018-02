Kline: Danes bi lahko dosegel več; Kosi: Spet sem rovaril po snegu

OI, Pjongčang, superveleslalom (M)

Slovenski alpski smučarji so se na olimpijskem superveleslalomu odrezali nekoliko bolje kot v smuku, a to ni povsem zadovoljilo njihovih apetitov. Menijo, da so sposobni več, Boštjan Kline celo trdi, da bi danes v dokaj izenačeni tekmi lahko osvojil kolajno, če bi progo, ki mu je ustrezala, prevozil optimalno.

"Zadovoljen sem s pristopom in smučanjem, manj z rezultatom. Če bi mi uspela optimalna vožnja, bi bil lahko dosti višje, tudi v boju za stopničke. Imel sem še rezerve, naredil pa tudi dve veliki napaki, ki sta me stali boljšo uvrstitev. Rezultat sicer ni vrhunski, ni pa niti slab. Gledati moram na pozitivne stvari in te odnesti s sabo," je imel v cilju mešane občutke Mariborčan, ki se je ozrl tudi na napaki, večjo je storil v zgornjem delu.

Foto: Getty Images

"To, da me je zaneslo iz idealne linije, je bila napaka pri dveh vratcih prej. Izbral sem preveč direktno linijo, dva zavoja prej bi moral odvzeti malo hitrosti, da bi lepše prišel v tisti lok in da bi v njega prišel s smerjo. Prišel sem brez smeri, tako da me je odneslo dol, potem sem moral zavijati v hrib. Tu so mi zagotovo šle dve, tri desetinke, če upoštevamo še napako spodaj, vidimo, da sem s tema napakama kar precej izgubil. A o tem nima več smisla razmišljati, niti o tem, kam bi se lahko uvrstil, mogoče bi tudi zmagovalec lahko stisnil še kakšno desetinko," meni Kline, ki je izdal, kaj je bilo na tehnično zahtevni progi najpomembneje.

"Moral si razumeti teren in vedeti, kako se ga boš taktično lotil. Časa za ogled ni bilo veliko, na progi pa je bilo treba razmišljati, potrebna je bila taktična dovršenost," je progo opisal Kline in zatrdil, da tokrat z materialom ni imel nikakršnih težav.

Kosi: Spet sem rovaril po snegu

Klemen Kosi je bil drugi Slovenec, ki je prišel do cilja. Tudi on ni bil najbolj zadovoljen z rezultatom,v nasprotju s Klinetom je imel nekaj pripomb tudi na samo smučanje, ne v smislu napak, ampak v smislu, kako se je znašel na specifični snežni podlagi.

Foto: Getty Images

"Glede na svoj stil smučanja se nisem znal prilagoditi podlagi. To me res žalosti, saj sem v smuku in na treningih dobil dobre občutke. Napak ni bilo, toda očitno sem za to podlago preveč pritiskal, očitno nisem imel pravih nastavitev za to vrsto snega. Ponavadi sem dober, ko je dober tudi Cristoph Innerhofer, videli ste, da se je tudi on uštel. Ko je prišel v cilj, kar ni mogel verjeti, da je tako slab. Danes sva bila oba v nasprotju s temi pogoji. Spet sem rovaril po snegu, to je moj stil, ki je včasih v redu, včasih pa ne," je svojo vožnjo predstavil Kosi.

Specialisti za hitre discipline so zdaj končali nastope na igrah, Slovenci domov ne potujejo slabe volje. "Igre so bile vrhunska izkušnja, užival sem. Imel sem nekaj smole, ki je v življenju in v športu vedno prisotna. Pripravljen sem bil, dal sem vse od sebe, ničesar si ne očitam. Pred smukom sem imel malo treme, najbrž jo na naslednjih igrah ne bom imel več, pridobil sem dragocene izkušnje," je z igrami zadovoljen Kline, podobno razmišlja Kosi: "Ponosen sem, ker sem dobil priložnost v vseh disciplinah, predvsem v kombinaciji sem jo z desetim mestom tudi dobro izkoristil. O naslednjih igrah še ne razmišljam, grem leto za letom, vsekakor pa mislim vztrajati do Pekinga."