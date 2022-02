"Lahko smo presrečni in ponosni"

"Tekma je bila napeta do konca. Zasluženo smo prišli do tega drugega mesta," je po naslovu olimpijskega ekipnega podprvaka dejal Peter Prevc, ki si je pred finalnim skokom želel le, da bi bili pogoji za vse podobni. To se v skupini pred njim ni uresničilu osmoljencu vetrovnih pogojev Timiju Zajcu, ki se kljub vsemu veseli drugega olimpijskega odličja: "Moramo biti ponosni."

Slovenska ekipa v sestavi Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos je na veliki olimpijski skakalnici skočila do srebra, na tekmi, na kateri Slovencem veter ni bil naklonjen, so jih na koncu za dobrih osem točk prehiteli Avstrijci.

Slovenci so ponovili ekipni uspeh Matjaža Debelaka, Mirana Tepeša, Primoža Ulage in Matjaža Zupana, ki so bili srebrni na veliki skakalnici v Calgaryju leta 1988. To je tretja ekipna moška skakalna kolajna na olimpijskih igrah, Peter Žonta, Primož Peterka, Robert Kranjec in Damjan Fras so leta 2002 v Salt Lake Cityju osvojili bron.

"Pred svojim finalnim skokom sem bil osredotočen na svojo nalogo, preden sem šel na vrh zaletišča, sem si želel, da bodo v naši skupini za vse enake razmere," je povedal Peter Prevc, ki je zdaj pri štirih olimpijskih kolajnah. Foto: Guliverimage

"Super. Odlično se nam je izšlo, vsi smo zelo dobro poskakali. Tekma je bila napeta do konca. Zasluženo smo prišli do tega drugega mesta. Pred svojim finalnim skokom sem bil osredotočen na svojo nalogo, preden sem šel na vrh zaletišča, sem si želel, da bodo v naši skupini za vse enake razmere. To največ šteje. Sem pa svojo nalogo danes dobro opravil dvakrat, s tem sem zelo zadovoljen," je po srebru v prvi izjavi na nacionalno televizijo dejal kapetan ekipe Peter Prevc, ki ima zdaj štiri olimpijske kolajne (eno zlato, dve srebrni in en bron). Toliko jih je na zimskih igrah zbrala le še Tina Maze, ki pa ima dve zlati in dve srebrni. Na vprašanje, ali se jih da, kako primerjati med seboj, je odgovoril: "Vse so z olimpijskih iger."

"Danes žal nisem mogel dati od sebe kaj več. Moram reči, da smo vsi dobro oddelali, dali svoj maksimum. Moramo biti ponosni na srebrno medaljo," pravi Timi Zajc. Foto: Guliverimage

"Moramo biti ponosni"

Do svoje druge olimpijske kolajne je skočil Timi Zajc, ki je zlatu z mešane ekipne tekme dodal še srebro. 21-letnik je bil danes eden večjih osmoljencev vetrovnih razmer. V obeh serijah je prejel velik pribitek točk zaradi močnega vetra v hrbet. Prav po njegovem skoku se je veter obrnil, kar so najbolje izkoristili Avstrijci, ki so pred zadnjo skupino spet prišli v vodstvo in ga zadržali do konca.

"Super. Bila je res težka tekma, veter ga je res "sral", ampak smo lahko vsi presrečni z današnjo kolajno. Danes žal nisem mogel dati od sebe kaj več. Moram reči, da smo vsi dobro oddelali, dali svoj maksimum. Moramo biti ponosni na srebrno medaljo," je misli strnil Zajc.

Lovro Kos si pred sezono ni predstavljal, da bo del srebrne ekipe. Foto: Guliverimage

Avstrijci slavili že po Timijevem skoku

"Brez besed," pa sta po naslovu olimpijskih podprvakov dejala debitanta na olimpijskih igrah Lovro Kos in Cene Prevc, ki je do mesta v ekipi prišel po nedeljskem internem boju z Anžetom Laniškom. Oba se veselita premierne olimpijske kolajne.

" Razmere so bile zelo težke, zlasti v prvi seriji mi je bilo težko čakati na vrhu. V drugi seriji sem imel malo treme, a mi je vseeno uspelo prikazati soliden skok. Zelo sem zadovoljen. Od tega, da smo se v kontrolni sobi pogovarjali o tem, da bo borba res tesna, do tega, da so Avstrijci po Timijevem skoku že slavili ... Na koncu so se res veselili zmage, a bilo je napeto do konca," je o napetem finalnem dogajanju dejal Kos, ki si pred sezono ni zamišljal, da bo del ekipe olimpijskih podprvakov. "Pred začetkom sezone sem bil že vesel, da sem sploh vpoklican v reprezentanco. Že to je bilo lepo presenečenje."

Cene Prevc se veseli svojega prvega olimpijskega odličja. Foto: Anže Malovrh/STA

Za Ceneta Prevca je bilo bolj stresno v internih kvalifikacijah

"Zame je bilo skoraj bolj stresno v internih kvalifikacijah, ko ti uspe nekoga izločiti iz možnosti za kolajno, pa bi si jo tudi on zaslužil. Morda je res na koncu pomagalo to, da sem moral dati toliko internih čez, da sem danes lahko veliko mirneje odskakal," pa je po srebru povedal Cene Prevc.

Za skakalce je olimpijskih tekmovanj na Kitajskem konec, srebrna ekipa bo odličja prejela v torek, nato pa jo čaka vrnitev v domovino.