Kranjec: Čutim se sposobnega, da grem v boj za kolajno

Za Žana Kranjca so to že tretje olimpijske igre. V Sočiju je bil na veleslalomu 23., v Pjongčangu četrti, bo v Pekingu naredil še korak naprej? "Zagotovo sem sposoben, da grem v boj, tudi za kolajno," po treningih na olimpijski progi sporoča Kranjec.

Letošnja zima se za zmagovalca dveh veleslalomov za svetovni pokal ne odvija po željah. Začetek je bil izvrsten: tretje mesto na veleslalomu v Söldnu, njegova osma uvrstitev na zmagovalni oder. Nadaljevanje slabše: decembra štiri uvrstitve med 10. in 18. mestom, na zadnjih petih tekmah (en veleslalom, štirje slalomi) pa ni osvojil niti točke. Dva dni pred olimpijskim veleslalomom Žan Kranjec vendarle sporoča dobre novice.

Na veleslalomu ni tekmoval od osmega januarja, ko je odstopil. Foto: Guliverimage "Zagotovo sem sposoben, da grem v boj, tudi za kolajno. Kar je treba narediti, je, da vse, kar znam, pokažem na tekmi. In upam, da ne bo nobenega taktiziranja. Ne smem podvomiti vase, ampak si reči, kar bo, pa bo. Kot smo videli na vseh tekmah, je tako, da če želiš poseči po najvišjih mestih, moraš res pokazati vse, kar znaš," je v Jančingu za STA povedal 29-letnik, ki je lani na svetovnem prvenstvu v veleslalomu osvojil šesto mesto. "Se mi zdi, da sem si povrnil samozavest, tudi suverenost. Na treningih večkrat oziroma večinoma pokažem zelo dobre vožnje. Letos na tekmah, na katerih mi ni šlo po načrtih, ni bila težava v tem, da bi pozabil smučati. Nisem pokazal tistega, kar znam in česa sem sposoben. Mislim, da bom to pokazal v nedeljo."

Veleslalomski rezultati Žana Kranja na velikih tekmovanjih:



Olimpijske igre:

- Soči 2014, 23. mesto

- Pjongčang 2018, 4. mesto



Svetovna prvenstva:

- Schladming 2013, 22. mesto

- Beaver Creek 2015, odstop

- St. Moritz 2017, odstop

- Aare 2019, 5. mesto

- Cortina d`Ampezzo 2021, 6. mesto

"Proga bi lahko bila daljša"

Foto: Matevž Peršin/Olimpijski komite Slovenije Na veleslalomu ni tekmoval že od osmega januarja, pa še takrat je odstopil v prvi vožnji. Za razliko od nekaj tekmecev, denimo Marca Odermatta, še ni tekmoval v Jančingu. "Načeloma sem kar zadovoljen s samim prizoriščem in organizacijo, tereni se mi zdijo lepi. Mogoče bi lahko bil veleslalom daljši. A s tem se ne obremenjujem preveč." Veleslalom bo sicer potekal na progi Ledena reka in ne na Skali, na kateri so Odermatt in tekmovalci v hitrih disciplinah tekmovali v začetku tedna.

Pred štirimi leti so bile v Pjongčangu velike razlike. Avstrijec Marcel Hirscher, ki je medtem končal kariero, je zmagal z debelo sekundo prednosti. Kranjec na četrtem mestu je zaostal 1,73 sekunde. Ker ni tako dominantnega tekmovalca, kot je bil Hirscher, pa tudi zaradi suhega umetnega snega, bi tokrat morale biti razlike manjše. "Če se znajdeš dobro na tem snegu, je ta 'zelo prijazen'. Pričakujem, da bo veliko fantov dobro smučalo, da bo vsaka malenkost štela za dober rezultat. Če bo tekmovalec hotel biti v vrhu, bo moral na progi dati vse od sebe in si ne bo smel privoščiti napake ali taktiziranja."

Širok krog favoritov za zlato kolajno

Odermatt je na prvih treh tekmah ostal brez kolajne. V veleslalomu zanj šteje le zlato. Foto: Guliver Image Kranjec v svetovnem pokalu v veleslalomskem seštevku zaseda osmo mesto. Vodi Švicar Odermatt, sledijo mu Avstrijec Manuel Feller, Norvežan Henrik Kristoffersen in Francoz Alexis Pinturault. To so tudi glavni favoriti za olimpijsko kolajno, a na teh igrah ni tekme, ko ne bi vsaj en smučar presenetil.

Feller je štiri dni preživel v hotelu v izolaciji, saj je bil ob prihodu pozitiven na testiranju na okužbo z novim koronavirusom, ki ga je sicer prebolel v januarju. Od srede se je tako že lahko prosto gibal po olimpijski vasi in tudi treniral.

Štart prve veleslalomske vožnje bo v nedeljo ob 3.15 po srednjeevropskem času, finale in boj za kolajne pa se začneta ob 6.45.

Tri komplete kolajn so alpskim smučarjem v Pekingu že podelili: