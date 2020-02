Veselica na Zlati lisici! Meta Hrovat na stopničkah, tudi Tina in Ana do vrhunskega dosežka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meti Hrovat je uspelo! Na veleslalomski preizkušnji na domačem terenu, na vitranški strmini, je zdržala pritisk in ubranila odlično 3. mesto iz prve vožnje in se drugič v karieri povzpela na zmagovalni oder svetovnega pokala. Njen uspeh je na 6. mestu z dosežkom kariere dopolnila Tina Robnik, Ana Bucik pa se je razveselila 14. mesta, kar je njen najboljši veleslalomski rezultat. Zmaga je romala na Novo Zelandijo, v roke najstnice Alice Robinson, ki je za 34 stotink sekunde prehitela vodilno po prvi vožnji Slovakinjo Petro Vlhovo.

18-letna Novozelandka Alice Robinson je že v prvi vožnji smučala odlično, a se ji je primerila napaka, ki jo je stala vodilnega položaja. Tokrat je stvari postavila na svoje mesto in prehitela tudi Slovakinjo Petro Vlhovo (+0.34).

Robinsonova je bila zmage izredno vesela, pohvalila pa je tudi prizorišče, kjer je januarja 2018 sploh prvič nastopila na tekmi svetovnega pokala.

Hrovatova je zdržala pritisk in zadržala 3. mesto iz prve vožnje. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Smejalo se je tudi Meti Hrovat, ki je tokrat drugič v karieri stopila na zmagovalni oder. Običajno zelo zgovorna Kranjskogorčanka, ki si je 3. mesto razdelila s Švicarko Wendy Holdener (+1.59), je bila tokrat od ganjenosti brez besed. Vsaj v pogovoru za nacionalno televizijo je bilo tako. To so druge stopničke za Hrovatovo v svetovnem pokalu. Tretja je bila tudi na veleslalomu v Lenzerheideju konec januarja 2018.

Ana Bucik je s 14. mestom zabeležila svoj veleslalomski rezultat kariere. Juri jo čaka še njena paradna disciplina slalom. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Uvsrtitev med najboljših 15 sta si zagotovili tudi Tina Robnik in Ana Bucik. Robnikova (+1,65) je v finalu še izboljšala sedmo mesto iz prve vožnje in s šestim mestom dosegla uvrstitev kariere, Bucikova (+2,53), 18. po prvi vožni, pa je v finalu pridobila nekaj mest in na koncu s 14. dosežkom dosegla svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev v karieri. Tudi Bucikova si je uvrstitev razdelila. Z Avstrijko Julio Scheib je že v prvi vožnji postavila enak čas kot Primorka.

Ostale tri slovenske lisičke na današnji tekmi so ostale brez nastopa v finalni vožnji. Neja Dvornik je zasedla 37. mesto (+3,32), Rebeka Oblak 39. (+3,99), Nika Tomščič, ki je nastopila kot zadnja od 57 tekmovalk v prvi vožnji, pa je odstopila.

Jutri bo v Podkorenu na sporedu še slalom, po katerem bo znano, katera smučarka bo osvojila naziv Zlata lisica za letošnjo sezono.

V zadnjih treh sezonah je naziv pripadel Američanki Mikaeli Shiffrin, ki pa se je zaradi nenadne smrti očeta Jeffa začasno umaknila iz karavane.

Več sledi ...

Kranjska Gora, veleslalom (Ž), 2. vožnja:

Preberite še: