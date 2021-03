Zlata Ema verjame, da se ji bodo grenke izkušnje poplačale

"Vesela sem bila, da sem v prostem času videla ljudi, ki so mi v preteklosti dali nekaj dobrega. Čestitk, ki sem jih dobila, nisem štela, a sem bila vsake zelo vesela. Očitno nas ljudje spremljajo," je slovenska skakalka Ema Klinec dala vedeti, da je njen telefon po osvojeni zlati in srebrni medalji v Oberstdorfu pregorel. Z mislimi je zdaj že pri zaključku svetovnega pokala, v katerem bi rada prav tako igrala pomembno vlogo.

Za slovensko skakalko Emo Klinec je bilo nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu sanjsko. Na srednji skakalnici je postala svetovna prvakinja, srebrna pa na ekipni tekmi. Zmaga na manjši napravi je bila zanjo celo premierna med elito, saj ji v svetovnem pokalu na posamični tekmi še ni uspelo stopiti na najvišjo stopničko odra za zmagovalce.

V pravem času je razprla krila in poletela do zgodovinskega uspeha. To je bila nasploh prva ženska skakalna medalja na nordijskih svetovnih prvenstvih in povrhu vsega zlata.

"Za mano je izjemno svetovno prvenstvo. Domov sem prišla z dvema medaljama, z naslovom svetovne prvakinje in še z nekaj grenkih izkušenj, ki verjamem, da se bodo poplačale in me še utrdile, da bom lahko osvajala mesta, ki si jih želim," je poudarila skakalka SSK Žiri.

Iz istega kluba prihaja Nika Križnar, ki je bila na veliki skakalnici bronasta. Razveselili sta se uspehov druga druge, obe pa že razmišljata o zaključku svetovnega pokala v Rusiji. Ema je trenutno peta, Nika pa celo vodilna in bo branila rumeno majico vodilne.

Ve, kje je njeno mesto. Foto: Sportida

"V ponedeljek smo imeli prvi trening. Nekoliko drugačen je bil. Takšen, da smo prišli v ritem. Sprva smo imeli moč, da smo malce obnovili vse skupaj. Zdaj smo že bili na skakalnici. Vesela sem bila, da sem v prostem času videla ljudi, ki so mi dali v preteklosti nekaj dobrega. Čestitk, ki sem jih dobila, nisem štela, a sem bila vsake zelo vesela. Očitno nas ljudje spremljajo," je vesela Ema.

Sezono bi rada končala na najboljši način. Pred njo so še štiri posamične preizkušnje v Nižnem Tagilu in Čajkovskem. Priložnosti, da se tudi v svetovnem pokalu zavihti na najvišjo stopničko odra za zmagovalce, je torej še nekaj.