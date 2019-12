Žan Kranjec tam, kjer želi biti

Pred šestimi leti je v Alta Badii prišel do svojih prvih točk svetovnega pokala. Pred tremi je bil že četrti. Leta 2017 je prvič stopil na oder za zmagovalce. Zdaj sicer blesti na vseh terenih, o čemer pričajo tudi zmaga, skupno štiri uvrstitve na stopničke ter tretje in četrto mesto na prvih dveh veleslalomih nove sezone. Vseeno pa ima Alta Badia v smučarski zavesti Žana Kranjca prav posebno mesto.

V La Villo v osrčju Dolomitov je pripotoval že sredi tedna in dostopno progo izkoristil za trening. Ta zaradi visokih temperatur resda ni bila v najboljšem stanju, a so obeti za nedeljsko tekmo vendarle bolj ugodni.

V Alta Badii se vedno dobro počuti. Foto: Getty Images

"Rad se vračam. Tukaj sem bil večkrat konkurenčen. Proga mi ustreza. A bolj kot na spomine, ki so sicer lepi, se zanašam na spoznanje, da sem lahko ob dobri vožnji v boju za sam vrh. To čutim," pravi najboljši slovenski veleslalomist, katerega izrazita tehnična podkovanost in dobra fizična pripravljenost prideta prav na progi Gran Risa še posebej do izraza.

Okolico je že naučil, da konkretnih rezultatskih napovedi pred tekmami ne deli z okolico. Hkrati pa tudi ni skrivnost, da vselej meri na vrh. Takšna je pač njegova tekmovalna usmerjenost. Kaj pa pripravljenost? "Sem tam, kjer želim biti. Vstop v sezono je bil dober. Tudi na zadnjih treningih čutim, da sem obdržal želeno raven smučanja. Storil bom vse, da bom dobro 'dirkal' tudi v nadaljevanju zime, začenši v Alta Badii," pripoveduje eden najboljših veleslalomistov svetovnega pokala.

Ob koncu preteklega tedna je ostal brez veleslaloma v Val d'Iseru. Foto: Getty Images

Ko gleda na konkurenco, kakšnih zasukov ne pričakuje. Ocenjuje, da tudi prvi dve veleslalomski tekmi po upokojitvi Marcela Hirscherja nista postregli s kakšnimi izrazitimi presenečenji. "Res je sicer, da je Tommy Ford nov obraz na vrhu. A tudi on je bil član elitne sedmerice. Večjih presenečenj ni," odgovarja smučar iz Bukovice pri Vodicah, ki bo nato nastopil tudi v nedeljskem paralelnem veleslalomu. Prav zaradi tega je v zadnjem obdobju več časa namenil tudi treningom štarta.

Njegovi dozdajšnji nastopi v tej disciplini sicer ne ponujajo razlogov za optimizem. Vseeno pa je Kranjec postregel z duhovitim odgovorom, ko smo mu omenili, da paralelne preizkušnje niso vključene v veleslalomski seštevek svetovnega pokala. "Glede na predhodne sezone je to zame dobro. No, upam, da si bom v ponedeljek zvečer želel, da bi paralelne tekme tokrat štele v ta seštevek," se je ob koncu pogovora nasmehnil Žan, svetla točka slovenske moške reprezentance v sezoni 2018/19.