Drama z meglo osrečila Avstrijce, Kosi najhitrejši Slovenec

Avstrijec Vincent Kriechmayr je zmagovalec tretjega moškega supervelesloma sezone. Potekal je v Val Gardeni, kjer je tekmovalcem megla nagajala do te mere, da je tekma po vseh prekinitvah trajala skoraj štiri ure, zadnjih 16 tekmovalcev pa se sploh ni podalo na progo. Med štirimi Slovenci, ki so preizkusili progo Saslong, je kot edini do točk prišel Klemen Kosi. Osvojil je 28. mesto.

Superveleslalom je bil z nižjega starta, proga je bila krajša za natanko 250 metrov od načrtovanega superveleslaloma na progi Saslong, kjer je pred enim letom navdušila Ilka Štuhec z dvojno zmago, zmagala je na smuku in superveleslalomu.

Da bo tretji superveleslalom v tej sezoni v (ne)milosti narave, je nakazal že začetek. Območje Val Gardene je letos zajela odjuga, topla in vlažna fronta, ki mehča snežno površino. Zaradi slabše vidljivosti v zgornjem delu proge se je tekma, uvodno dejanje tradicionalne dolomitske turneje, začela z nekajminutno zamudo.

Po štirih nastopih, takrat je bil v vodstvu Švicar Mauro Caviezel, so se prireditelji ponovno znašli v težavah, saj jim je spet ponagajala megla. Narava je bila neizprosna, gledalci so zaman čakali nadaljevanje tekme kar slabo uro, nato pa se je megla le razkadila.

V najboljšem položaju se je znašel Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je s številko 7 prevzel vodstvo. Prehitel ga ni niti vodilni superveleslalomist sezone Matthias Mayer. Najbolj se mu je približal Norvežan Kjetil Jansrud, na tretje mesto pa se je uvrstil Nemec Thomas Dressen.

Vincent Kriechmayr se je ta mesec na zmagovalni oder tekem za svetovni pokal uvrstil že tretjič. Foto: Reuters

Po 20 nastopih so morali prireditelji zaradi megle znova prekiniti tekmo. Oblaki, ki so zakrili nebo, so se spustili tudi na progo. Sledila je daljša prekinitev, mučna tako za tekmovalce kot tudi gledalce. Dvajset minut pred 15. uro se je narava le usmilila ljubiteljev superveleslaloma. Tekma se je nadaljevala, tako da so nastopili tudi štirje od petih Slovencev.

Kot prvi se je na progo Saslong pognal Klemen Kosi in z zaostankom 1,25 sekunde zasedel 20. mesto. Do konca tekme je izgubil še osem mest in kot edini Slovenec pristal med dobitniki točk. Brez njih so ostali Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat, Tilen Debelak pa s številko 59 ni nastopil. Ker pa je nastopilo več kot polovica tekmovalcev, 48 od 64, so rezultati obveljali.

V Val Gardeni je megla v petek povzročala težave prirediteljem. Foto: Reuters V soboto bo v Val Gardeni na sporedu še smuk, nato pa se bo karavana preselila v bližnjo Alta Badio. Ta bo v nedeljo prizorišče klasičnega veleslaloma, v ponedeljek pa še paralelne preizkušnje.

Val Gardena, superveleslalom (M):