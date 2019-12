Norvežani grozijo tudi brez Svindala

Ob zadržanih in časovno nekonkurenčnih slovenskih smukačih je najboljši čas edinega uradnega treninga smuka v Val Gardeni postavil Kjetil Jansrud in tako tudi po upokojitvi rojaka Aksla Lunda Svindala napovedal nadaljevanje norveške prevlade v Dolomitih.

Kjetil Jansrud se v tej zimi še ni povzpel na zmagovalni oder. Njegovi najboljši uvrstitvi sta osmi mesti iz Lake Louisa. Že ob koncu tega tedna je lahko povsem drugače, saj se Norvežan v Val Gardeni počuti kot riba v vodi. To je dokazal tudi z najboljšim časom prvega in obenem edinega treninga pred sobotnim tretjim smukom sezone.

Norvežanu se je najbolj približal rojak Aleksander Aamodt Kilde (+0,35), ki pa ni pravilno prevozil vseh vrat. Sledili so Francoz Johan Clarey (+0,70), Italijan Dominik Paris (+0,78) in Američan Bryce Bennett (+0,88).

Val Gardena sicer slovi kot tradicionalni norveški poligon, za kar je zaslužen predvsem sveži upokojenec Aksel Lund Svindal. Ta je na tem prizorišču v zadnjem desetletju dobil kar sedem tekem, ob tem pa je še enkrat stal na drugi stopnički. Tudi Jansrud je pod Saslongom že kar devetkrat stal na stopničkah, Kilde pa trikrat. Od zadnjih štirinajstih tekem se jih na tem prizorišču le šest ni končalo z zmago Vikingov. Še posebej norveško so bili obarvani Dolomiti leta 2015, ko so Svindal, Jansrud in Aamodt poskrbeli za trojno zmago.

Lani so se pod ekipni uspeh podpisali tudi Slovenci, saj so se na superveleslalomski tekmi kar štirje uvrstili med najboljših 20. Manj obetavni so bili časi na četrtkovem treningu. Miha Hrobat je bil z zaostankom treh sekund in dveh stotink kot najboljši Slovenec 45. Boštjan Kline je bil 57. (+3,47), Klemen Kosi 66. (+4,07), Martin Čater 70. (+4,36), Nejc Naraločnik pa 74. (+6,54).

V petek bo v Val Gardeni na sporedu superveleslalom (11.45), dan zatem smuk (11.45), v nedeljo pa se bo karavana čez prelaz preselila v Alta Badio, kjer bo na štartu veleslaloma eden od glavnih adutov za zmago znova tudi Žan Kranjec.