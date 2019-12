Nasmeh, ki smo ga pogrešali

Ob potrpežljivem vračanju Ilke Štuhec, ki je na rezultatski ravni še bleda senca šampionke pred poškodbo, je za slovenski ženski vrhunec nove sezone poskrbela ena najbolj obetavnih smučark svetovnega pokala Meta Hrovat, in sicer s četrtim mestom v paralelnem slalomu v St. Moritzu in desetim v veleslalomu v Killingtonu. V senci mlade Gorenjke, ki še zdaleč ni rekla zadnje besede, pa se je širok nasmeh narisal na obraz Ane Bucik. Po mučni sezoni 2018/19 je letos obe veleslalomski preizkušnji končala globoko v finalu, se v slalomu zavihtela na 19. mesto, kar je njen drugi najboljši rezultat v zadnjih dveh letih, ob koncu tedna pa navdušila s prebojem v četrtfinale prve paralelne tekme.

Do zasuka je prišlo v Söldnu. Foto: Sportida Oddahnila si je že v Söldnu

Nasmeh se je vrnil. Prepričana pa je, da to še zdaleč ni končni domet. Da je na pravi poti, je začutila že v Söldnu. Že po prvi vožnji, ki jo je končala na 16. mestu. "Takrat se mi je od srca odvalil velik kamen. Dobila sem potrditev boljše pripravljenosti. Sama sebi sem dala znamenje, da se lahko borim za želena mesta. To je bil temelj, na katerem sem lahko gradila. Čutim, da sem iz vožnje v vožnjo bolj sproščena. To je tudi eden od predpogojev za nadaljnji preskok. To pa je iskanje meja," pripoveduje Primorka, ki je v tej zimi na petih tekmah vknjižila 60 točk, s čimer je skoraj podvojila izkupiček predhodne celotne sezone.

Drugačna Ana

A tudi če ob strani pustimo zdaj že kar redno uvrščanje med dobitnice točk, pri Bucikovi v oči bodeta predvsem aktivnejši položaj telesa in večja agresivnost. Žetev poletnega dela? "Veliko sem se ukvarjala s tehniko in položajem na smučeh. Seveda to ne pomeni, da v preteklosti tem vprašanjem nismo posvečali pozornosti. A morda so bile informacije drugačne. Zato pa tudi moj prenos v prakso. No, po drugi strani pa je smučanju takšno, da se včasih zgodi preprost klik, pa smučarka še sama ne ve, zakaj ravno takrat. Dejstvo je, da smo veliko in kakovostno trenirali," odgovarja novogoriška olimpijka.

Obraz Ane Bucik po nastopih v pretekli sezoni ... Foto: Sportida

... in sprememba v letu 2019. Foto: Sportida

Nov trener, nova pravila

Vidne spremembe v smučanju pripisuje tudi številnim trenažnim ponovitvam, na podlagi katerih je nato vse skupaj lažje prevedla v tekmovalno smučanje. Ob tem ne skriva zadovoljstva nad sodelovanjem z novim trenerjem Janezom Slivnikom. "Našla sva skupni jezik in predvsem enoten pogled na to, kako moram smučati. To je zelo pomembno," poudarja Bucikova in priznava, da je na začetku pripravljalnega obdobja pravilnejši položaj še čutila kot deloma nenaraven oziroma je imela popravke stalno v mislih. A s kopičenjem kilometrov na snegu se je tudi v novem slogu začela počutiti bolj domače, tako da se je lahko bolj posvečala drugim vprašanjem.

Iskanje novih meja

Zdaj pred nastopi ni več tako izrazito obremenjena z izvedbami, saj je glavnino sprememb ponotranjila in avtomatizirala. "Ko stopim v štartno hišico, sem veliko bolj sproščena. Čutim samozavest. Napadam. Iščem meje. Seveda, ko pa se mi posreči dober tekmovalni dan, kakršna je bila nedelja v St. Moritzu, se samozavest še okrepi. Po slabi pretekli sezoni sem to nujno potrebovala. Le smučar, ki si povsem zaupa, bo pripravljen več tvegati in iskati stotinke tudi tam, kjer jih števili tekmeci ne," pripoveduje nekdanja slalomska prvokategornica, ki je v nedeljo z osmim mestom prišla do tretjega najboljšega rezultata v karieri. Višje je bila le leta 2018 v kombinaciji v Lenzerheideju in pa na mariborskem slalomu 2017 (7. mesto).

"Tehnike paralelnih tekem še nisem povsem osvojila," pravi Bucikova. Foto: Sportida

Še veliko rezerv

Nedeljska predstava pa je bila njena najboljša v paralelnih preizkušnjah. Ne le na rezultatski ravni. Pokazala je namreč viden preskok v načinu pristopa in pri obvladovanju elementov, od štarta prek skokov do sodobnega odrivanja vratc. "Paralelno smučanje smo trenirale predvsem takrat, ko nam vremenske razmere niso dovoljevale piljenja preostalih disciplin. Poleg tega smo se v zadnjem tednu v Folgarii posvečale štartom in skokom. To je bilo zelo pozitivno za vse nas. No, razen za Tino Robnik, ki je nesrečno padla, a verjamem, da se bo uspešno vrnila. Vseeno pa menim, da imam v tej disciplini še veliko rezerv," o osvajanju nove discipline pripoveduje Bucikova.

Najbolj uživa v veleslalomu

Paralelna mestna tekma, slalom, veleslalom. Kje najbolj uživa? "Od nekdaj sem sicer rada nastopala v slalomu. Tudi prve uspehe sem dosegla tam. A ko smučam najbolje, najbolj uživam v veleslalomu. Nizanje uspešnih ponovitev mi prinaša največje užitke. Upam, da bo tako tudi jutri v Courchevelu," odgovarja slovenska reprezentantka, ki je sicer do rezultata kariere prišla v kombinaciji. To je začasno potisnila na stranski tir. Ob koncu tedna v Val d'Iseru zanesljivo ne bo nastopila, saj zaradi pomanjkanja treninga hitrih disciplin ne želi tvegati. V prihodnje pa bo tudi kombinacija ostala na njenem radarju.