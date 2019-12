Kranjec bo francoski dolg poravnal v Avstriji

Moški veleslalom svetovnega pokala, ki sta ga ob koncu preteklega tedna v Val d'Iseru preprečila sneg in veter, je prevzel Hinterstoder. Avstrijsko smučarsko središče bo tako svoj program podaljšalo do 1. marca.

Najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec, ki je bil na uvodnih dveh veleslalomih sezone 2019/20 tretji in četrti, je ob koncu tedna v Val d'Iseru zaman čakal na tretjo priložnost. Francozi so po snežnem metežu in vetru nato razjasnitev izkoristili za slalomsko preizkušnjo, medtem ko pa so se veleslalomu odpovedali.

Zdaj je jasno, da pri preizkušnjo prevzel Hinterstoder. Ta bo ob koncu februarja gostil kombinacijo in superveleslalom, zdaj pa so mu v koledarju FIS dodali še veleslalom.

To bo sicer osmi od desetih veleslalomov sezone. Kranjec in druščina se bodo namreč še pred tem za stopničke borili v Alta Badii, Adelbodnu, Garmisch-Partenkirchnu, Chamonixu in Yusawi Naebi, nato pa še v Kranjski Gori in Cortini d'Ampezzo, kjer bo na sporedu veliki finale.