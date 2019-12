Pinturault izkoristil veliko napako Kristoffersna, Hadalin do novih točk

Alexis Pinturault je prišel do 25. zmage v karieri in tretje slalomske.

Alexis Pinturault je prišel do 25. zmage v karieri in tretje slalomske. Foto: Getty Images

Francoz Alexis Pinturault je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v Val d'Iseru. Domači tekmovalec si je visoko prednost zagotovil že v prvem teku, prednost pa je brez težav zadržal tudi v finalu. Drugi je bil Šved Andre Myhrer, tretji pa Italijan Stefano Gross. Norvežan Henrik Kristoffersen se je iz 27. mesta, v prvem teku je naredil veliko napako, povzpel na četrto mesto. Štefan Hadalin je v finalu izgubil šest mest in zasedel končno 22. mesto. V prvi vožnji je nastopil tudi Žan Kranjec, ki pa je po drugem merjenju vmesnega časa naredil napako in tekmo končal ob progi.

Pinturault, ki je vodil že po prvi vožnji, je prepričljivo prišel do 25. zmage v karieri in tretje slalomske. Do slalomske zmage je Francoz prišel prvič po letu 2014 in tako razveselil domače gledalce.

"To je neverjetno. V slalomu sem imel v zadnjih letih veliko težav in sem skoraj obupal. Zdaj pa sem res ponosen. Precej težko je bilo smučati, a sem si rekel, da moram pritiskati," je po koncu povedal 28-letni Francoz.

Drugo mesto je osvojil Šved Andre Myhrer (+1,44), po prvi vožnji četrti, tretje pa Italijan Stefano Gross (+1,47), ki se je na stopničke prebil iz devetega mesta.

Kristoffersen v drugi vožnji pokazal zobe

Na prvi progi sta napako naredila tako zmagovalec kot drugouvrščeni iz uvodnega slaloma v Leviju Norvežan Henrik Kristoffersen in Francoz Noel Clement. Francoz preizkušnje ni končal, Norvežanu pa se je uspelo rešiti in osvojiti 27. mesto (+2,82). V drugi vožnji pa je Kristoffersen izkoristil nizko startno številko, odpeljal brez napake in napredoval do četrtega mesta. Do stopničk mu je zmanjkala stotinka sekunde.

Henrik Kristoffersen, zmagovalec prvega slaloma, je bil tokrat četrti. Foto: Getty Images

Na prvi progi je s startno številko 40 presenetil Američan Luke Winters, ki je prismučal vse do drugega mesta in se prvič prebil v finale, a v drugi vožnji naredil več napak in zdrsnil na 19. mesto. Z drugo vožnjo ne bo zadovoljen niti tretji po polovici tekme Švicar Ramon Zenhäusern, ki je odstopil.

Pinturault je po današnji zmagi prevzel vodstvo v skupnem seštevku s 264 točkami, Kristoffersen, ki je zadržal vodstvo v slalomskem seštevku, jih ima na drugem mestu 243.

Moška karavana alpskih smučarjev se zdaj seli v Val Gardeno, kjer jo prihodnji konec tedna čakajo tekme v hitrih disciplinah.

