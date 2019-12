Hrovatova odlično nastopila: za las ob stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meta Hrovat je v St. Moritzu odlično nastopila v paralalnem slalomu in osvojila končno četrto mesto.

Od Slovenk se je v kvalifiakcijah najbolje odrezala prav Meta Hrovat s petim časom, ki je v šestnajstini finala nato premagala Švicarko Eleno Stoffel. Ana Bucik je po dveh vožnjah prišla do 19. mesta in je v izločilnih bojih najprej premagala Američanko Nino O'Brien. Maruša Ferk je v kvalifikacijah zasedla 24. mesto in nato v prvem izločilnem boju izpadla proti Nemki Christini Ackermann.

Bucikova je v četrtfinalu morala priznati premoč Anni Sween Larson in je na koncu osvojila osmo mesto. Hrovatova je bila v četrtfinalu hitrejša od Norvežanke Nine Havel-Loeseeth. Najboljši čas kvalifikacij je postavila Slovakinja Petra Vlhova, s katero se je Meta nato pomerila v polfinalu. Naša smučarka je bila odlično na poti, vendar je naredila dve večji napaki, kar je izkušena Slovakinja izkoristila.

Hrovatova se je v boju za tretje mesto pomerila z Avstrijsko Franzisko Gritsch in za le 12 stotink sekunde izgubila uvrstitev na zmagovalni oder. V finalu je bilo še bolj tesno. Vlhova je za pičli dve stotinki sekunde prehitela Sween Larsonovovo.

Na startu sicer ni bilo vodilne smučarke v skupnem seštevku Američanke Mikaele Shiffrin, ki se je odločila, da bo to tekmo izpustila.

Boj za 3. mesto

Finale

Polfinalna obračuna