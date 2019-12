Obetavna predstava Ilke Štuhec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Osamljena" Slovenka v Val d'Iseru Ilka Štuhec je s sedmim časom na prvem uradnem treningu pred sobotnim tretjim smukom sezone napovedala dvig rezultatske krivulje. Za še ostrejšo napoved pa so na ekipni ravni poskrbele Avstrijke.

Kar pet Avstrijk najdemo med najboljšo deseterico na rezultatskem seznamu uvodnega treninga smuka v Val d'Iseru, od tega tri na prvih treh mestih. Med peterico, ki je "pokvarila" avstrijsko prvenstvo, je bila tudi Ilka Štuhec. Mariborčanka, ki je odprla preizkušnjo na 2027 metrov dolgi progi OK, je postavila sedmi čas. Za najhitrejšo – Ramono Siebenhofer – je zaostala 58 stotink sekunde. Druga je bila Nina Ortlieb (+0,24), tretja Tamara Tippler (+0,26), hitrejše od Ilke pa so bile še Čehinja Ester Ledecka (+0,58), ki je znova dala prednost smučanju pred deskanjem, Nicole Schmidhofer in Norvežanka Kajsa Lie Vickhoff.

Dvakratna svetovna prvakinja je z obetavno predstavo na treningu povečala rezultatski apetit pred sobotno preizkušnjo. Na uvodnih štirih tekmah, prvih po vrnitvi po februarski poškodbi, je namreč zaostala za pričakovanji. Že ob 17. mestu v Lake Louisu je zmajevala z glavo, a je do danes to celo njen najboljši rezultat. Na preostalih dveh kanadskih tekmah je bila namreč 21. in 20., pretekli teden pa je v St. Moritzu ostala celo brez točk (32. mesto).

Štuhčeva bo v akciji znova v petek, ko bo na sporedu še drugi trening. V soboto bo skušala dobro predstavo prenesti še na smukaško tekmo, za nedeljo pa je predvidena prva kombinacija sezone. Iz slovenskega tabora se bo obeh tekem udeležila le Ilka, medtem ko tabor Janeza Slivnika misli posveča pripravam na prednovoletni tehnični preizkušnji v Lienzu.