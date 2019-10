Žan Kranjec pred največjim izzivom

Ko se je v soboto malo pred poldnevom zaključevala prva vožnja ženskega veleslaloma, na katerem so se z lepim ekipnim uspehom spogledovale tudi Slovenke, je Žan Kranjec v družbi Štefana Hadalina ravno pospravljal smuči po še zadnjem treningu na streljaj oddaljeni progi. Še zadnji pogled proti ledeniku, ki ga je iz leto v leto manj, ter s soncem obsijano tekmovalno strmino, priložnostna fotografija in umik v dolino, kjer bo zbral misli pred nedeljski (10.00) uvodom v novo sezono. Ob tem ne skriva, da pričakuje veliko. Podobno pa velja za okolico. Kdorkoli je namreč te dni v Söldnu razglabljal o prvem moškem dejanju sezone, je v ožji krog favoritov uvrstil 26-letnega slovenskega aduta.

Ob pravi izvedbi …

"Nerad govorim o pričakovanjih. Vem, da sem dobro treniral. Vem pa tudi, da se lahko ob pravi izvedbi zavihtim visoko," razmišlja Kranjec, ki je bil predlani na zadnji moški tekmi v Söldnu odličen četrti. To je obenem tudi najboljša slovenska moška uvrstitev na ledeniški premieri. V drugem dejanju uvodnega smučarskega konca tedna sezone bi lahko torej "Kranjo" postavil prvi Slovenec na ledeniških stopničkah. Tako kot je lani prekinil kar 36-letno slovensko čakanje na šele drugega slovenskega zmagovalca veleslalomske tekme svetovnega pokala.

Še močnejši, še boljši

V sezoni 2017/18 se na sedmih tekmah le dvakrat ni uvrstil med deseterico. Lani si je v devetih poizkusil "privoščil" le eno takšno tekmo. To pomeni, da je prišel do ravni, ko tudi ob nepopolni tekmovalni izvedbi posega visoko. Ko se "odloči" in uprizori zanj značilno navezovanje zavojev brez bočnih zdrsov, kjer s pridom izkorišča tako odlično fizično moč kot tehnično podkovanost, je v igri za sam vrh. Ob eni zmagi je še dvakrat stal na stopničkah. Večkrat tik pod njimi. Poleti je tako pri klesanju svojega telesa kot pri piljenju tehničnih manevrov storil korak naprej, obenem pa je po upokojitvi Marcela Hirscherja ostal še brez krivca za skorajda praviloma eno mesto slabšo uvrstitev.

Dober, a ni edini

V elitni veleslalomski sedmerici se počuti povsem domače. Čeprav je vzgojen v duhu, da je vsaka uvrstitev med deseterico dobra, pa sam želi še precej več. Predvsem zaradi zavedanja dometa. Nanj opozarja tudi glavni trener Klemen Bergant. "Spada med najboljše. V elitno skupino. Res pa je, da Žan še vedno raste. Ima kakovost. Njegova naloga je, da se dvakrat odpelje tako, kot zna. Ob tem pa velja opozoriti, da je na stopničkah do sedaj stal trikrat, tako da je takšen rezultat težko kar napovedati. Poleg tega bo tudi po upokojitvi Hirscherja konkurenca zelo močna," meni Bergant, prepričan o tem, da poleg Kranjca povsem upravičeno visoko merijo tudi Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault, Marco Odermatt …

Kranjec torej spada med velike fante. Med tiste, ki se pred štartom gledajo med seboj in drug v drugem iščejo tekmeca v boju za vrh. Za naštevanje takšnih slovenskih veleslalomistov v celotni zgodovini ne potrebujemo niti vseh prstov ene roke. Poraja pa se vprašanje, ali je po zasidranju v elitno sedmerico in tekmovalnem zorenju prišel tudi do ravni zadnjega preskoka. Ali lahko postane smučar za nizanje uvrstitev na stopničke in posledični tisti, ki bo prvi po Juretu Koširju leta 1995 osvojil veleslalomsko kolajno svetovnega pokala? V tem pogledu bo nova sezona zanj največji izziv, vključno z nedeljskim ledeniškim začetkom.

Hadalin: Dvomim, da je bil kdaj tako dobro pripravljen

Kranjca visoko vidi tudi njegov edini reprezentančni sotekmovalec Štefan Hadalin. "Odlično je pripravljen. Iskreno, dvomim, da je bil kdaj že tako dober. Zaveda se svoje kakovosti, kar je zelo pomembno. Bodite optimisti. Boril se bo za vrh," napoveduje svetovni kombinacijski podprvak, ki bo sam meril predvsem na uvrstitev v drugo vožnjo, na katero v veleslalomu čaka že vse od 3. 3. 2018. "V zadnjih dveh tednih sem si dokazal, da sem pripravljen. Jasno, za mojo raven smučanja, znanje in trenutni limit. Led je treba prebiti. Čim manj kompliciranja. Predvsem moram biti sproščen," pravi Vrhničan, ki bo nastopil z visoko štartno številko.