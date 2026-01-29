Četrtek, 29. 1. 2026, 9.16
16 minut
Žan Kranjec
- rojen: 15. novembra 1992
- prebivališče: Bukovica pri Vodicah
- telesna višina: 176 cm
- klub: Smučarsko društvo Novinar
- trener: Miha Verdnik
- disciplina na ZOI: veleslalom
* Največji uspehi:
- OI:
2. mesto, Peking 2022, veleslalom
4. mesto, Pyeongchang 2018, veleslalom
- SP:
5. mesto, Are 2019, veleslalom
6. mesto, Courchevel/Meribel 2023, veleslalom
6. mesto, Courchevel/Meribel 2023, paralelni veleslalom
6. mesto, Cortina d'Ampezzo 2021, veleslalom
- svetovni pokal:
1. mesto, Adelboden 2020, veleslalom
1. mesto, Saalbach-Hinterglemm 2018, veleslalom
2. mesto, Sölden 2022, veleslalom
2. mesto, Santa Caterina 2020, veleslalom
3. mesto, Beaver Creek 2024, veleslalom
3. mesto, Schladming 2024, veleslalom
3. mesto, Alta Badia 2023, veleslalom
3. mesto, Alta Badia 2022, veleslalom
3. mesto, Val d'Isere 2022, veleslalom
3. mesto, Sölden 2021, veleslalom
3. mesto, Alta Badia 2019, veleslalom
3. mesto, Sölden 2019, veleslalom
3. mesto, Grandvalira Soldeu 2019, veleslalom
3. mesto, Alta Badia 2017, veleslalom
- izid sezone v svetovnem pokalu: 6. mesto, veleslalom, Copper Mountain (2025)
- prisotnost na Instagramu: @zankranjec
- hobiji: vodni športi, tenis, nogomet