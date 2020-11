Zadovoljna je in nima nobenih pripomb

Anamarija Lampič, najboljša slovenska tekačica na smučeh, bo imela že v petek prvi resnejši preizkus, ko bo v finski Ruki na sporedu šprint letošnjega svetovnega pokala. Anamarija je bila v telefonskem pogovoru polna energije in že komaj čaka, da se zažene v smučine in ugotovi, ali še vedno spada v sam svetovni vrh.

Če na kratko spomnimo. Anamarija Lampič je lani sezono končala kot tretja najboljša šprinterka, in le vprašamo se lahko, kaj bi bilo, če koronavirus ne bi presekal sezone. Lani je v šprintu štirikrat stala na stopničkah in tako v svojo vitrino pospravila dve prvi in dve drugi mesti. Letos verjetno od sebe ne more pričakovati drugega kot vnovične borbe za najvišja mesta.

Trening v Muoniu je bil "zadetek v polno". Foto: Instagram

Nima nobenih pripomb

Letos so zadnje priprave pred tekmami naredili na Finskem, natančneje v Muoniu. Za Norveško se namreč niso odločili, saj bi morali v 14-dnevno karanteno, kar bi pomenilo prevelik izpad treninga. Odločitev je bila prava. Po besedah naše sogovornice je na Finskem opravila deset dni odličnega treninga. "Moram povedati, da so bili pogoji super. Tam smo imeli zahteven petkilometrski krog, tako da nimam nobenih pripomb," je povedala 25-letna tekačica na smučeh.

Tudi v letošnjo sezono vstopa nasmejana. Foto: SZS

Edina težava je bila, ker ni bilo v bližini fitnesa, zato so si morali pomagati s tako imenovano vaško telovadnico in se znajti na svoj način. Prvič so do pravega fitnesa prišli šele v torek, in sicer, ko so bili na poti v Ruko, so se ustavili v Leviju, kjer je prejšnji konec tedna potekal svetovni pokal v slalomu za ženske. "Da, res je. Vsi so zahtevali negativne teste ali pa je bilo dovoljeno samo za goste hotela … Super je bilo, da smo lahko po dolgem času se pripravljali tudi v fitnesu."

Na testnih tekmah se je dobro počutila

V Muoniu so imeli prejšnji konec tedna tudi testne tekme, kjer sicer ni bilo najboljših tekmovalk, so pa tam trenirali Italijani, Rusi in Nemci. Na ta račun je imela Lampičeva dobro primerjavo. Nejc Brodar, prvi trener slovenske ekipe, nam je že pred dnevi razkril, da je zadovoljen s pripravo slovenskih tekmovalcev. Ob tem je poudaril, da je Anamarija, ki sicer že nekaj časa trenira pod vodstvom italijanskega trenerja Stefana Saracca, v zelo dobri formi. In kaj na to pove tekmovalka iz Valburge?

"Zase lahko rečem, da sem zadovoljna. Sicer trenutno ne vem, Na snegu se dobro počuti, saj je že poleti veliko trenirala na tej podlagi. Foto: Instagram kam natanko sodim v svetovnem pokalu. Rusinje so imele individualne tekme, da se sploh uvrstijo na tekmo svetovnega pokala. Tudi Nemke morajo že takoj pokazati dobro formo. Pri nas je drugače, ker smo, vsaj jaz, bolj osredotočene na svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Torej, da bom tam res v najboljši formi. Za zdaj lahko rečem, da je bilo na testnih tekmah solidno in tudi sama sem dobro počutila."

Poletni trening na snegu se ji pozna

Letos je naša najboljša tekmovalka imela tudi možnost treniranja na snegu, tako da s prilagajanjem na finski sneg ni imela težav. "Letos sem bila veliko na snegu in zdi se mi, da se mi to pozna. Pri hitrih treningih, ki smo jih imeli nazadnje, imam morda nekaj malega težav z ravnotežjem. A ko enkrat začneš tekmovanja, "padeš noter" in ni težav."

V Ruki bo tekmovala na vseh treh preizkušnjah. Foto: Gulliver/Getty Images

Zdaj je čas, da naštudira določene stvari

V Ruki so konec tedna že tradicionalno na sporedu tri tekme. V petek je na sporedu šprint v klasičnem slogu, v soboto bomo lahko spremljali tek na razdalji, v nedeljo pa bo na sporedu še zasledovalna tekma. Pravzaprav tam poteka mini "Tour." Lampičeva bo tekmovala vse tri dni.

"Mislim, da je to dobro, ker na začetku potrebuješ tekme in na ta način čim prej osvojiš tekmovalni ritem. Torej, da do podrobnosti naštudiraš ogrevanje, priprave in si potem zato manj nervozen pred tekmo (smeh, op. p.). To so malenkosti, ki se mi zdijo pomembne. Sploh pri pomembnejših tekmah … Na uvodnih tekmah je čas, da naštudiraš te stvari."

V Ruki bodo morali pogosteje nositi maske. Foto: Instagram

Protokoli zaradi pandemije so v Ruki veliko bolj strogi kot v Munoi, kjer so bili na pripravah. "Tukaj moramo vseskozi nositi masko, razen, ko si na progi oziroma ko tečeš. Tudi ko smo prišli v Ruko, smo najprej morali opraviti testiranje. Zdaj trenutno čakamo v hiši (z Anamarijo smo se pogovarjali v torek in vsi testi v reprezentanci so bili negativni, op. p.), dokler ne dobimo rezultatov testa. Mislim, da bodo maske obvezne, načeloma pa bo vse potekalo normalno," nam je še iz Finske sporočila dobro razpoložena Lampičeva.